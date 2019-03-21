Sebin detuvo a Roberto Marrero, director del despacho de Juan Guaidó - Runrun

FUNCIONARIOS DEL SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (Sebin) detuvieron la madrugada de este 21 de marzo al dirigente Roberto Marrero, director del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó.
A través de Twitter, informaron que los funcionarios allanaron la vivienda de Marrero, en la urbanización Las Mercedes, en Caracas. En la misma operación también allanaron la residencia del diputado por Voluntad Popular Sergio Vergara.
La diputada Adriana Pichardo denunció que, además de ser detenido Marrero, se llevaron vehículos”. “No se les ocurra sembrarle nada en esos vehículos”, añadió.
Por otra parte, el diputado Juan Andrés Mejía dijo a Shirley Varnagy a través del Circuito Onda: “Esto es un acto muy grave que se da en medio de la visita de la comisión técnica de la ONU”.
“Presumimos que Roberto Marrero estaría en algunas de las sedes del Sebin”, añadió.
Escuche aquí la declaración de Marrero durante el allanamiento de su casa.
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