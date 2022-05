Runrunes de Bocaranda: BAJO – ¿ES PUTIN EL NAZI? - Runrun

La guerra de Rusia en Ucrania ya “ha duplicado” la cantidad de víctimas civiles causada por los nazis en 2 años durante la II Guerra Mundial, dice el alcalde de Mariúpol

¿ES PUTIN EL NAZI?

“Vladimir Putin ha cometido un grave error de cálculo en Ucrania. El presidente ruso ha logrado mucho desde que sus fuerzas invadieron Ucrania”, lo dice Miodrag Soric, presidente de la cadena alemana de TV Deutsche Bell. “Es solo que ha sido todo lo contrario de lo que él quería”.

Mientras la guerra de agresión de Rusia en Ucrania entra en su undécima semana, el alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, dijo que el número de muertos entre sus civiles ya ha duplicado la cantidad causada por los nazis alemanes durante un período de dos años durante la Segunda Guerra Mundial.

El burgomaestre no se anduvo con rodeos el sábado en sus afirmaciones cuando publicó en su canal de Telegram:»En dos años, los nazis mataron a 10.000 civiles en Mariupol. Y los ocupantes rusos en dos meses, más de 20.000 en esa misma ciudad. Más de 40.000 personas fueron deportadas por la fuerza», afirmó Boychenko.

«Este es uno de los peores genocidios de civiles en la historia moderna. El ejército ruso está destruyendo deliberada y despiadadamente nuestra ciudad y sus habitantes». Boychenko usó palabras como «racistas» para describir lo peor que los residentes de su ciudad han visto jamás, diciendo que los rusos «ya han deportado ilegalmente a tantos residentes de Mariúpol como las tropas de Hitler durante los años de ocupación».

“El racismo es el fascismo del siglo XXI”, escribió Boychenko. «Sin dudas ni ilusiones. La humanidad ha pagado un alto precio por la victoria sobre el fascismo en el siglo pasado. Si no nos unimos hoy y no detenemos este mal, el precio esta vez puede ser mucho más alto».

MARIÚPOL DEVASTADA

No ha habido un número exacto de civiles asesinados en Mariúpol desde que comenzó la guerra a finales de febrero. El consejo de la ciudad dijo primero que habían muerto 10.000, pero ahora dice que al menos 20.000 han muerto. La ciudad ha sido devastada y, más recientemente, los civiles se han refugiado en el complejo de la planta siderúrgica de Azovstal.

Según los informes, ha habido altos el fuego para permitir corredores humanos para la evacuación de los residentes, pero también ha habido informes contradictorios de tropas rusas que frustran los intentos de evacuación.

¿Y PUTIN QUÉ?

El presidente ruso, Vladimir Putin, se está quedando sin tiempo. ¿Será capaz de declarar algún tipo de victoria para el 9 de mayo, fecha que marca la victoria de Rusia sobre los nazis en 1945?

Los ucranianos, después de todo, están oponiendo una feroz resistencia frente a la agresión de Rusia, defendiendo sus hogares y familias. Rusia, por el contrario, no muestra tanta determinación. El mundo ha visto repetidamente que las fuerzas rusas están con la moral baja y que sus soldados, algunos de apenas 18 o 19 años, no quieren pelear esta guerra.

No están encontrando un régimen fascista en Ucrania o una minoría de habla rusa esperando ser liberada. Los rusos están siendo recibidos con una feroz resistencia, no con flores. De hecho, los ucranianos disfrutan de mayor libertad en casa que los rusos comunes en su país, donde reina el miedo, donde mienten los medios de comunicación y donde las autoridades reprimen todo tipo de disidencia.

Reproduzco, más abajo, un segmento de la edición de The New York Times del pasado 1 de mayo, pues creo que nos pone en el verdadero contexto de lo que sufren los ucranianos en esta criminal operación de Putin..

¿QUÉ HACEN LOS UCRANIANOS CON SU TIEMPO AHORA?

Dicen que mucha gente no está trabajando. Hay voluntarios por todas partes. Es una gran operación de voluntarios para asegurarse de que las tropas estén cómodas, proporcionando alimentos, cosiendo chalecos antibalas, ropa y ropa de cama. Algunas personas están donando sus autos. Están recaudando dinero para anteojos de visión nocturna y drones. Es una operación masiva. También existe un esfuerzo de todo el país para ayudar a las personas que no pueden ayudarse a sí mismas.

Dice el corresponsal: “Me encontré con estos adolescentes empacando cajas que los funcionarios de la ciudad estaban entregando a las personas escondidas en los sótanos. Es realmente impresionante de ver.

Así es como la gente pasa sus días. No hay nada en este país aparte de la guerra. Si enciendes el televisor, se trata de la guerra durante todo el día. De vez en cuando, las noticias se toman un descanso con canciones patrióticas interpretadas por cantantes ucranianos. El patriotismo se volvió más intenso después de 2014, pero ahora es ineludible. Por ejemplo, no puedo sacarme de la cabeza el himno nacional ucraniano. Lo escuchas en los autos, en las tiendas, en el supermercado. No es como si la gente se detuviera y se pusiera las manos en el corazón. Pero voy por ahí tarareándolo.

¿Qué pasa con la electricidad, el calor, las necesidades básicas? Depende del lugar. En el frente, en el Este, hay muy poco: sin electricidad, sin gas, sin agua. Estuve en Avdiivka recientemente, una ciudad en la línea del frente, donde mucha gente estaba en los sótanos todo el día. Todos están poniendo en común todos sus recursos. Para electricidad, la gente tiene generadores. En esos lugares, ¿cómo se ducha o usa el baño? En Avdiivka, no hay agua corriente. Los funcionarios tienen que enviarlo. Fui a este complejo de apartamentos donde 200 personas usaban un inodoro y lo enjuagaron tomando agua y haciéndolo manualmente. Es una existencia sombría. Y eso ni siquiera hablando de los constantes bombardeos”.

¿Qué pasa con las sutilezas que muchos de nosotros damos por sentado, como wifi?

“En muchos lugares, Internet todavía funciona; los teléfonos siguen funcionando. En Avdiivka, los funcionarios de la ciudad instalaron estaciones de carga que funcionan con energía solar donde las personas cargan sus teléfonos. No hay nada que puedas hacer en tu apartamento. Cuando la gente salía, se quedaban en los patios de sus edificios. Son uno de los pocos lugares que quedan para socializar en ciudades y pueblos de primera línea. La gente estaba cocinando comida sobre un fuego abierto para todos los vecinos. ¿Cómo describiría el estado de ánimo de los ucranianos? Las personas extrañan su vida anterior, las vidas que probablemente nunca recuperarán, al menos no de la misma manera. Están en modo de movilización. O se ofrecen como voluntarios, luchan o cuidan a sus familiares. No sé qué hace la gente en momentos de autorreflexión. Pero cuando están fuera de casa, no ves mucha desesperación. Todo el mundo es tan estoico, incluso en medio de un bombardeo. Parecen concentrados. Nadie está hablando realmente de otra cosa. En un momento, estaba en este punto de distribución de voluntarios en una pista de hielo. Un funcionario local lo estaba supervisando. Es fanático del fútbol americano y me preguntó cómo conseguir boletos para el Super Bowl. Es su gran sueño ir; va a cumplir 50 años el próximo año. Esa fue la primera conversación que tuve con alguien que estaba haciendo planes, y él estaba haciendo grandes planes. Era discordante recordar la vida fuera de la guerra” (fin de la cita).