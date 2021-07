Runrunes de Bocaranda: ALTO – “DIGNIFICADOS” - Runrun

“DIGNIFICADOS”

Cuando se les pregunta a las personas que se han vacunado en los sitios asignados a la Cruz Roja Venezolana ¿cómo califican el trato y la atención? El calificativo que más aparece es el de haber sido tratados con dignidad y respeto. Sin duda dos elementos que han desaparecido de nuestros servicios públicos desde hace dos décadas. Otras expresiones que se han oído son “buen ejemplo cívico”, “amabilidad en las sedes donde inyectan la vacuna”, “profesionalismo ejemplar”, “debieran replicar esta calidad de atención en otros sectores gubernamentales”, por solo mencionar algunas.

Bien sirva de ejemplo para tantos servidores públicos que hoy más que nunca deben atender a tantos compatriotas sufridos y en mal estado de salud junto con todo su entorno familiar y laboral y quienes se han llevado el malhadado récord global de víctimas por covid en el sector médico, comparando cifras de contagios con la data poblacional. Principalmente por falta de protección.

Ojalá y permitan que esos operativos de la CRV se repitan en todos los estados para lograr remontar la cuesta de nuestra atrasada meta de vacunaciones. Que sienta el gobierno que esta ayuda para su desempeño –pues la CRV es tan solo acompañante de los médicos y enfermeras del Estado, que son los encargados de aplicar las vacunas- beneficia a todos sin distingo de clase social, color político, enfermedad o edad. Al fin de cuentas nos beneficiamos todos los venezolanos.

ÚNICO PAIS PROBLEMÁTICO EN COVAX

A juicio del médico infectólogo Julio Castro, Venezuela, por su Producto Interno Bruto (PIB), debería haber entrado en la tercera puerta, pero señaló que el Banco Central de Venezuela (BCV) no envía los datos del PIB y gasto público desde hace seis o siete años. “Por lo tanto, el Banco Mundial asume que la clasificación es la misma de hace siete años y no nos reclasifica”. De acuerdo con la agencia Reuters, un vocero de GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), al ser consultado sobre el pago de Venezuela a Covax, afirmó que los fondos habían sido liquidados por el banco suizo UBS y el asunto se había resuelto; con lo cual confirma que “Covax ha recibido los pagos de Venezuela”.

Nicolás Maduro dijo el domingo 4/Julio que le estaba haciendo un llamado a COVAX para enviar dosis al país o devolver el dinero que Venezuela ya había pagado. El portavoz de GAVI, al preguntarle si los fondos se habían liquidado respondió: “Venezuela se unió recientemente a COVAX y ha pagado sus compromisos financieros. Esperamos poder asignar dosis a Venezuela ya que tenemos disponibilidad de dosis de las vacunas que el país ha elegido – y elegirá – bajo el modelo de Compra Opcional”.

Castro indicó que se espera que, para agosto, lleguen a Venezuela las vacunas Johnson & Johnson a través del mecanismo Covax. Explicó que la prohibición del Ejecutivo de la entrada de AstraZeneca al país, “deja a Covax con pocas opciones porque la vacuna rusa no ha entrado y tardará en entrar. Hizo énfasis en que la sugerencia desde lo técnico era dejar entrar “cualquier vacuna”» aprobada por Covax. Castro ha reiterado que muchos países en América Latina tienen planes múltiples de vacunación desde el mecanismo Covax. Algo que es grave se supo ayer: desde hace más de 6 meses la Mesa Técnica -para el plan de vacunación- no se reúne con el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

CUBA

Converso con varios amigos cubanos que tienen amplio contacto con amigos y familiares en la isla del reciente levantamiento en protesta del pasado domingo, primero tras el último y recordado en 1994 donde la represión acabó con buena parte de la disidencia de entonces. Hay demasiadas interrogantes sin respuesta a medida que pasan los días. ¿Cómo es posible que las principales ciudades asumieran el reto de protestar casi al unísono?

Si bien es cierto que la Internet ha logrado comunicar a los cubanos, también ha sido cierto que la represión, el espionaje, el encarcelamiento y maltrato a la disidencia sigue siendo feroz. Un hartazgo por el hambre, el retroceso diario en sus vidas, el tener ya varias generaciones desde 1959 sin un futuro previsible y superior a estos 62 años desperdiciados. Cuando ya el escape por el mar a Florida tiene más obstáculos y muertes. Cuando ven las tiendas donde las compras son en dólares, francos, libras, pesos mexicanos o tarjetas de crédito financiadas desde el extranjero, y la producción de alimentos sigue por el suelo, las ganas de acabar con la tiranía crecen y provocan estallidos como el reciente, espontáneo, pero en el que vieron una oportunidad, quizás la primera -¿y última?- de decirle al mundo que la farsa comunista es un viejo tinglado de mentiras y falsas libertades.

Muchas interrogantes sin respuesta: ¿es cierto que hay descontento con Díaz-Canel?, ¿por qué no salió el ya retirado Raúl Castro, pero líder al fin, a respaldar al presidente de inmediato y solo en la tarde?, ¿sería el alto mando militar el que esperaba que Díaz-Canel perdiera más apoyo y popularidad? Otra fuente me dice que dejaron salir a la gente mucho tiempo a las calles para ver el tamaño de las protestas y las ciudades para poder controlarlas luego y quitarles la poca energía eléctrica disponible y con ello la comunicación por las redes sociales.

Fueron 20 ciudades las que protestaron pidiendo libertad y comida. Otro me asegura que vienen más leyes criminalizando la protesta y radicalizando aun más las leyes antiterrorismo. A los identificados les quitarán los pasaportes. ¿Cuál es el papel que jugó tras las protestas el alto militar Luis Alberto López Calleja, yerno de Raúl? ¿Será cierto que a la cúpula castrista-militar no le ha gustado el desempeño de Díaz-Canel?

El respetado amigo, escritor y periodista Carlos Alberto Montaner -cuyo último libro se titula Sin ir más lejos-, me dijo en una entrevista desde Miami, para nuestro programa en Onda 107.9 FM, que sigue pendiente internamente, en el gobierno cubano, la molestia del vicepresidente del Consejo de Estado, Ramiro Valdés, por no haberlo designado Raúl como presidente del gobierno. Es quizás el más duro agente de inteligencia en la dictadura castrista.

La implementación del Plan Cacique -llamado así por el plan que dejaron montado para defender al gobierno de Venezuela tras aquel golpe contra Chávez en 2002– incluye horarios para desconectar internet, cerrar provincias, cortar la poca luz eléctrica a las 7:30 p. m. y cercar los estallidos espontáneos con la FAES cubana tras asegurarse de que hay disponibilidad de fondos en bancos del extranjero y sacar del país a sus familiares y dirigentes revolucionarios…