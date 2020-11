Runrunes de Bocaranda: BAJO – UNO DE LOS CITGO 6 - Runrun

Tomeu Vadell, uno de los Citgo 6, con su familia en el Día de Acción de Gracias, 2015. Foto CNN.

UNO DE LOS CITGO 6

En una carta desde la prisión proporcionada exclusivamente a The Associated Press, Tomeu Vadell dijo que es especialmente doloroso estar separado durante la temporada de Acción de Gracias de su esposa, tres hijos adultos y un nieto recién nacido que nunca tuvo en sus brazos.

En el texto entregado a su abogado Jesús Alejandro Loreto señala: “Antes de vivir esta tragedia, estas celebraciones eran momentos muy especiales para nuestra familia”, escribió Vadell, y dijo que abrazó la tradicional fiesta estadounidense después de mudarse en 1999 de Caracas a Lake Charles, Louisiana, para un trabajo con Citgo de propiedad venezolana. “Ahora me traen mucha tristeza”.

Para Loreto su cliente parece haberse visto envuelto en un “conflicto geopolítico” del cual él no forma parte. Dijo que el nombre de Vadell nunca apareció en ninguno de los documentos que los fiscales leyeron como prueba. “No hay nada que se refiera a Tomeu de ninguna manera, directa o indirectamente”, dijo.

“Esta es la historia de un buen tipo que fue retenido contra su voluntad por todas las razones equivocadas”.

El exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, quien ha negociado la liberación de otros estadounidenses retenidos por gobiernos hostiles, viajó a Caracas en julio y se reunió con Maduro. No ganó su libertad, pero días después, dos de ellos, Cárdenas y Toledo, fueron liberados de la cárcel y recluidos en sus domicilios. Dos semanas más tarde, comenzó el juicio que se retrasó mucho. Richardson dijo a The Associated Press que las conversaciones con el gobierno venezolano continúan, a pesar de que su reunión con Maduro fue “un poco tormentosa”.

Él cree que hay una oportunidad ligada a la elección del presidente Joe Biden y un deseo de Maduro de mejorar las relaciones con Washington. Es la primera vez que Vadell, o cualquiera de los llamados Citgo 6, ha hablado públicamente desde que fue arrestado y acusado de un esquema de corrupción masiva.

Está recluido en una temida cárcel de Caracas llamada El Helicoide. A pesar de sus circunstancias, Vadell tenía la esperanza de un futuro mejor. “Durante el juicio, la verdad resultó innegable”, dijo Vadell en la carta de cuatro páginas escrita a mano. “Demuestra que soy inocente”. Fue el último que habló en el juicio y por ello pensó que quedaría libre. Le dijo a la jueza ¿entonces me podré ir? Los testimonios de los otros no dejaban duda de su inocencia.

Cerrando esta columna leo en AP que “un tribunal venezolano dictó este jueves 13 años y siete meses de prisión para el expresidente de la mayor filial de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos, Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk, y a otros cinco directivos de esa empresa los condenó a ocho años y 10 meses”. ¿Rehenes para negociar con el nuevo gobierno de Estados Unidos? ¿Fichas de intercambio con la Citgo en manos del gobierno del Norte?…

LAS TEORÍAS

Esto es bueno saberlo ante la radicalización de los mensajes en las redes por parte de los que estuvieron esperanzados en la reelección del millonario presidente de EE. UU. Tras recibir una andanada de burlas por aludir a teorías de una conspiración -sin bases- para justificar la derrota del magnate republicano en las elecciones del 3NOV, la campaña de Donald Trump anunció el domingo que la abogada Sidney Powell ya no trabajaría en su equipo legal. Intempestivamente afirmaron que ella estaba ejerciendo por su cuenta y fue el propio abogado Rudy Giuliani quien señaló que ella no era parte del equipo legal. Esto a pesar de que horas antes estuvo a su lado reafirmando todo lo que el exalcalde neoyorquino volcaba en sus enérgicas -y fantasiosas- palabras frente a los medios.

Esa presentación mediática sirvió para analizar el comportamiento de Giuliani mientras “sudando tinta” como dice el refrán, o más bien “sudando el tinte” con el que se pinta las canas y que se le iba deslizando desde su cabeza en ríos de gotas. ¿Acaso el calor que le producían las mentiras? Se les olvidaba que el propio Trump había tuiteado el 14 de noviembre que Powell sería miembro de su equipo legal, junto con Giuliani y la consejera legal de su campaña, Jenna Ellis.

La orquestación de una avalancha de noticias falsas (“fake news”) por los medios conservadores y de extremistas de derecha haciendo creer a muchos de trampas, adulteración y destrucción de votos de los republicanos, penetración y espionaje en los puntos electorales y ya para el fina, una falaz acusación de que la misma Smarmatic de los “bolichicos rojitos” había orquestado el triunfo de Biden.

Parece que a Giuliani se le olvidó que él fue contratado precisamente por los bolichicos y su empresa Derwick para que les hiciera lobby ante el gobierno de Trump. Las fotos y los tuits donde se hacía notar que Giuliani portaba anteojos de la marca “Hawkers”, que es propiedad de sus representados, delataba la conexión existente.

Giuliani que fue un respetado alcalde de Nueva York tras enfrentar airosamente la catástrofe de la ciudad cuando el ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center, se vino a menos por estos días tras una lamentable rueda de prensa donde lanzó acusaciones sin pruebas de ningún tipo de los renglones que aquí citamos más arriba.

Cerrando esta columna veo que Trump, aunque por minutos acepta la derrota, vuelve a insistir en que le hicieron trampa y fraude gigante. Todavía sin pruebas que mostrar. Por ello en Twitter cada vez que dice una mentira o una aseveración de fraude sin pruebas le colocan de inmediato un enlace con este mensaje: “diversas fuentes consideran esta elección de manera diferente”.

El refrán mas apropiado para DT sigue siendo: “genio y figura hasta la sepultura”…

ROJOPINTAS

Ante las trabas impuestas a cualquier interlocutor válido que quiera mediar entre Maduro y los opositores, han surgido caminos zigzagueantes que pasan hasta por el mundo militar. Es así como desde Ginebra han podido establecer contacto con algunos uniformados de alto rango para conocer el verdadero ánimo de ese sector en cuanto a soluciones, diálogos, encuentros que sirvan para tratar de acercar a las partes en conflicto.

Todo hecho tras bastidores, debido a que a los embajadores de varios países que han querido conversar directamente con ese sector se han topado con las objeciones y trabas del propio canciller Arreaza. A los diplomáticos extranjeros se les tiene prohibido ese tipo de encuentros. Solo a los diplomáticos de Irán, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bielorrusia y de nuevo ahora Bolivia, les dan permiso vigilado…

HAMBRUNA Y VILEZA

21 000 niños y una enorme cantidad de madres cocineras en los barrios mas pobres de Venezuela vienen recibiendo almuerzos diarios de dos organizaciones -sin fines de lucro- como son Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad dirigidas por el joven emprendedor y activista social Roberto Patiño, quien desde hace años estableció la exitosa infraestructura gracias a los aportes de organizaciones de ayuda desde el extranjero.

Los celos del régimen en su contra llegaron hasta ordenar su captura y allanar la vivienda de sus padres donde dijeron a los vecinos que “buscaban a un narcotraficante”.

La preparación de esos 21 000 almuerzos ha estado a cargo de “Madres del Barrio” que también benefician a las comunidades más desprotegidas del centro del país. Maduro no acepta competencia en los barrios, donde las cajas CLAP cada vez son menos y mas reducidas en sus contenidos. Lo acusan de agente extranjero por recibir fondos que aquí no hay.

Cobardemente, como ya es costumbre, allanaron la casa de sus padres. Prefieren que la gente muera de hambre, de desnutrición, a que otros ayuden a palear la hambruna creciente con fondos del exterior…

Por estos días la Corte Penal Internacional y varios gobiernos se reunirán vía Zoom para dar un paso más arriba en la calificación de presunto “criminal de lesa humanidad” a Maduro…