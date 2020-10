Bocaranda: BAJO – CASO SAAB - Runrun

CASO SAAB

La defensa del empresario corrupto y corruptor ligado al régimen de Maduro se ha empeñado en seguir utilizando escaramuzas legales de todo tipo para cobrar cada vez más por sus servicios. Pagos en oro extraído de Guayana han ido en aumento. Otros salen de algunos fondos en dólares que tiene PDVSA en distintas empresas de varios países que compran petróleo a PDVSA y guardan esos pagos para que los utilice Maduro en las necesidades más imperiosas que vayan surgiendo.

Por el lado de los abogados ya contratados para asumir su defensa en los Estados Unidos, hay el temor de que mientras el bufete de Garzón y otros en Lisboa y Cabo Verde le dan palo a la piñata millonaria, el tiempo que más pase Saab en esa situación es más peligroso para él pues un testigo con tanta información privilegiada sobre los tentáculos de la corrupción chavista-madurista vale más muerto que vivo para los implicados en esas tramas milmillonarias; mientras que para las investigaciones de este saqueo de 21 años del chavismo, hay que apostar que llegue vivo a los tribunales internacionales. Por eso es que varias veces cuando se ha pensado que ya termina el papeleo burocrático e interesado aparece una nueva petición ante otra instancia local, africana o europea.

¿EL INVENTARIO DE CUBA EN VENEZUELA?

Un libro titulado La invasión consentida, de Editorial Debate e impreso en México, tiene un inventario minucioso, detallado y comprobado, de la intervención de los Castro, del gobierno de Cuba, en todas las instancias del gobierno de Venezuela desde el triunfo de Hugo Chávez hasta estos días con Maduro.

La penetración va desde ministerios hasta organismos en cada estado venezolano, desde los pagos en divisas a los supuestos médicos o agentes de espionaje, desde las asesorías personales a cada ministro en los despachos asignados hasta la seguridad personal de Chávez, Maduro y los vicepresidentes. Ya el inventario esta hecho. Los detalles de los nexos, conexiones, presupuestos, gastos, acuerdos, sugerencias y acciones vienen detallados con precisión milimétrica. Se consigue en el exterior, EE. UU., México y España; y en Amazon, en físico y en e-book.

¿LO SABRÁ NICOLÁS?

Reproduzco un análisis del colega periodista especializado en el área tecnológica, William Peña, por considerarlo de suma importancia para que todos sepamos que la debacle de nuestras conexiones telefónicas y de Internet no tiene nada que ver con las sanciones gringas ni con cualquier otra mentira a la que nos han acostumbrado en 21 años de hegemonía comunicacional.

Cito: “Las declaraciones de Maduro pidiendo ayuda a empresas privadas para llevar Internet a escuelas, universidades y liceos, entre otros, son de absoluta irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque CANTV tiene cerca de 19.000 kilómetros de fibra que podrían servir para eso. Cuando renacionalizaron @ContactoCantv en 2007, la empresa tenía 7500 km de fibra y absorbió unos 5000 más de empresas del Estado (militares, Pdvsa, Corpoelec). ¿Se acuerdan del eslogan “Mueve la fibra nacional”? Súmenle 312 km. más que contrataron a la empresa china ZTE para desplegar fibra por cables de alta tensión. Y añadan los 5800 km que el “Octavo Proyecto de Servicio Universal” de @conatel les dio para administrar.

Si hubiesen interconectado todo eso, no necesitarían “ayuda” de nadie. Pero no hicieron nada y la realidad es que nada está conectado.

A las universidades las asfixiaron con presupuestos y redujeron al mínimo sus capacidades. Pero lo que sí hicieron fue negocios. Importaron 3 millones de Canaimitas que nunca sirvieron para usar en escuelas porque no había Internet. Importaron un millón de tabletas para lo mismo que ya no sirven y, además, subsidiaron computadoras para hogares pero nunca para escuelas. En fin, aniquilaron esa opción y hoy pretenden que sea el sector privado, al que tienen acorralado desde hace años, quien les tire el salvavidas. Qué bárbaros. Y les piden que inviertan, que conecten y que se sacrifiquen otra vez, pero no les dan ni garantías ni las gracias. Con inversión en Cantv podrían cambiar la situación, pero si no lo hicieron cuando tuvieron $$$ de sobra, menos lo harán en este momento que está literalmente quebrada. Terminarán obligando a las empresas privadas so pena de quitarles concesiones o expropiarlas. Y estas cederán”. Está claro.

DIRECTV NO ES SIMPLE

Cuando escribo me informan de la llegada de los directivos de la empresa que manejará la señal en Venezuela. Esperan lograr acuerdo de tarifas antes de que venzan los 90 días de gratuidad que concluyen a mediados de noviembre. Definitivamente la empresa que se instala en el país para su comercialización no es del llamado Grupo Simple TV de Chile, ni tampoco un fondo de inversiones chileno. Están muy adelantados en la definición de la parrilla de opciones.