Runrunes de Bocaranda: PANDEMIA – DIÁLOGO CON LA DOCTORA EN DESARROLLO HUMANO AURA SOFÍA DÍAZ - Runrun

DIÁLOGO CON LA PSICÓLOGA AURA SOFÍA DÍAZ. ¿Qué puedo hacer en este aislamiento obligatorio?

NBS: Nuestra invitada en estos “runrunes de pandemia” es la psicóloga venezolana Aura Sofía Díaz, una querida amiga y excelente profesional con doctorado en Desarrollo Humano. Ella ha venido conversando en diferentes escenarios sobre la difícil situación que se vive en los hogares venezolanos por estos días de cuarentena obligatoria, como también en casi todas partes del globo. La doctora Díaz está residenciada en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

Quiero comenzar nuestro diálogo con algo que te oí recientemente en el sentido de que debemos hablar de lo que “puedo hacer” en vez de lo que no puedo, pues eso nos afectaría más en este aislamiento obligatorio.

ASD: Gracias Nelson. Es un placer estar contigo y estar un poco allá en mi tierra, aunque físicamente no este en mi país. Yo creo que es el momento, además de todo, de ser positivos. Cada uno de nosotros debe tomar en sus manos el poder de sí mismo. Llegó el momento de verdaderamente decidir si lo que queremos son pensamientos negativos, que influyen no solamente en nuestra emocionalidad, sino también en nuestra parte física, o si queremos estar en la positividad.

Necesitamos estar en la positividad. Tenemos que estar en la positividad para seguir adelante. No podemos controlar lo que está pasando, pero lo que sí podemos controlar es a nosotros mismos y la manera como pensamos. Por lo tanto es inútil estar pensando en lo que yo no puedo hacer, sino más bien en sacarle provecho a lo que verdaderamente puedo hacer en este momento.

O sea, agarrar el poder personal -que ya en Venezuela somos bastante prácticos en ser verdaderamente fuertes ante todas las dificultades- y agarrar nuestro propio poder y seguir adelante, con nuestro potencial infinito, con nuestra fortaleza.

Pensar positivamente y estar también positivos con la imaginación, que es la que nos hace el pensar en positivo o en negativo. Perdón, si nos vamos a la negatividad con la imaginación es entonces cuando brota el miedo y cuando surge un problema por “lo que va a pasar”…

NBS: … La depresión. Cuando sabemos además que todo esto es pasajero -aunque no sabemos el tiempo que va a durar- pero que ha pasado en otras veces, nunca tan grande y tan conectado, porque creo que nos afecta también mucho más a todos, a la familia, a los niños sobre todo, es que esta es una pandemia informada, al día, mediática. Que nos permite estar enterados a cada segundo sobre el coronavirus. Hay noticias instantáneas, minuto a minuto, de transmisión por todos los medios. Estamos rodeados de la Covid-19 por los oídos, por los ojos, por todos lados.

ASD: Claro, entonces ahí es donde entra el poder de los adultos, porque los adultos tenemos en nuestro poder el manejar los horarios de la casa, los parámetros de funcionamiento de la casa, el programa del hogar para con los niños, lo que se habla en el hogar en frente de los niños.

Yo sé que hay sitios donde estamos viviendo prácticamente en una habitación todos juntos, pero hay que informarles a los niños claramente lo que está pasando y poner funciones como tender la propia cama, recoger los zapatos, poner la ropa sucia en determinado sitio, quién lava, quién va a la lavadora, quién se encarga de secarla, dónde se pone cuando está en la cama de la mamá para que ella la reparta. En fin, dar parámetros de funcionamiento en el hogar para no volvernos locos solamente en “el mundo del que no sé”.

NBS: tú decías ni hablar de lo que no puedo hacer en vez de lo que puedo hacer. Es decir no estar lamentándose de las cosas que no se pueden, que si no puedo salir, que no puedo ir a la heladería, que no puedo ir al restaurante o que no puedo ir al colegio.

ASD: Claro tú me estás hablando de todas cosas del hacer, de lo que yo puedo hacer cuando estoy libre y en la calle. Pero ahorita una de las cosas que yo puedo hacer es -por ejemplo- no decir estoy encerrado, que yo estoy en la cárcel, con términos negativos. Yo estoy protegido porque es simplemente una cuestión de protección.

¿Entonces cuáles son las funciones que yo puedo hacer dentro de mi espacio -sea chiquito, sea grande-?, ¿puedo barrer, puedo pasar coleto, puedo limpiar, puedo organizar? y enseñarles a los niños que llegó el momento de hacer también esas labores del hogar. Es buen momento para hacerles entender que no solamente es la madre la que está encargada de esas labores.

Además, otra cosa que es muy importante para los niños es dejar la tragedia con el estudio, porque el estudio se volvió una cosa secundaria. El estudio, Nelson, es completamente secundario. Si un niño de primer grado pierde el año y tiene que repetir cuando se abra la escuela, pues repetirá o el profesor verá si el niño está preparado para pasar o no está preparado para pasar. La madre ayuda en lo que puede…

NBS: Ese punto es muy importante porque les han puesto tareas exageradas no solo en Venezuela sino en el mundo entero. Se están quejando los familiares y los profesores.

ASD: Así es, porque entonces ahora los profesores quieren que los niños hagan en la casa todo lo que harían cuando están con ellos en la escuela. Se les olvida que el tiempo que el niño está en la escuela, digamos cuatro horas en total, son solamente dedicadas al estudio. Quiere decir que la mamá se paraliza, que el papá se dedica solamente cuatro horas a atender al niño y, además, que el niño salga mucho mejor que si estuviera en la escuela.

Entonces los padres se ponen a ayudar en las tareas de manera tal que el niño no está aprendiendo porque es la madre o es el padre los que están haciendo las tareas.

Además de que hay irritación entre padres e hijos por la exigencia, que es mayor que si estuvieran en el colegio. Así que el padre o la madre quieren que el niño haga la tarea perfecta para que los maestros la corrijan con 100, con 20 o con A, como sea la calificación que usen, pues no sé cómo estarán evaluando ahorita.

Hay que dejarlos que cometan errores, hay que dejarlos que el dibujito que les mandan hacer no sea bellísimo, porque entonces las maestras no son bobas, saben que al muchacho le están haciendo las tareas y la mamá está agotada en ello. La tarea, el estudio, ahora es algo relativo en este momento de crisis.

NBS: Recomiendan también que se tenga un espacio en el hogar donde se estudie y se haga la tarea diaria. Siempre en ese sitio. Luego te mueves en las otras áreas divirtiéndote, leyendo, jugando o interactuando con los tuyos.

ASD: Pero eso que tú dices es para cierto grupo de personas nada más. Vemos otros grupos que están muy mal, que están encerrados en un cuarto con un baño. Pero también ese espacio reducido se puede dividir, se puede compartir. “Este es el mío y ese es el tuyo”.

Debemos observar el bajo volumen en lo que estamos viendo u oyendo por internet o por la televisión o la radio. Hay que respetar al otro. Tenemos que aprender a ir hacia adentro. Eso quiere decir revisarnos por dentro, ¿cuánto sabemos de lo que es el respeto?, ¿cuánto sabemos de lo que es el silencio?, ¿cuánto sabemos de lo que es primero él y después yo? Que crezcamos como seres humanos porque nos están regalando una oportunidad.

Esta es una oportunidad donde padres o madres o hijos pueden conversar de muchas cosas para las que no han tenido tiempo antes. No solo de lo que se puede hacer, sino de lo que se está sintiendo. Y cómo hacemos para no sentirnos así. ¿Que sabes tú del miedo, papá? Bueno, el miedo es algo que se siente cuando empezamos a imaginarnos cosas negativas. Bueno, ¿y cómo hago yo para imaginarme cosas positivas? Pues simplemente asomémonos a la ventana y veamos el cielo afuera, veamos el árbol que tenemos cerca, veámonos los unos a los otros que estamos sanos aquí dentro del hogar.

Hay muchas cosas que se pueden ver. Hay que aprender a ver, a oír, a escuchar y a mirar en este momento, de volvernos, verdaderamente, internamente mejores.

NBS: Es ciertamente reconocer lo que pasa y tratar de no dejarse afectar, como lo has explicado muy bien.

ASD: Es que tenemos que recordarnos que el ser humano tiene la habilidad de pensar cómo tiene la habilidad de sentir y tiene la habilidad de comportarse. Entonces si pensamos negativamente nos fregamos, si sentimos negativamente nos fregamos, si imaginamos negativamente nos fregamos y si ahorita empezamos a hablar de lo que no podemos hacer estamos más que fregados. Entonces ¿qué queremos? ¿Estar en nuestra protección de nuestro cuarto, de nuestro cargo pequeño o grande que sea, protegidos y contentos o queremos estar encerrados y amargados en una prisión?

Tenemos esas alternativas ¿entiendes? y yo creo que una es tener poder y en el poder del ser humano venezolano creo más porque tiene mucho tiempo sufriendo, tiene mucho tiempo luchando y tiene mucho tiempo desarrollando su resiliencia, su aguante los unos a los otros, o sea, estamos verdaderamente expertos para luchar con algo que se llama Covid-19.

NBS: Y sobre todo tú decías que la gente más humilde es la que estaba más fregada porque de verdad no tiene ni siquiera espacio para compartir.

ASD: Así es, ni siquiera un espacio mucho menor. Nosotros los venezolanos hemos aprendido a sacarle provecho a cualquier cosa. A una papa dividirla en 50 pedacitos y hacer un caldito o a la arepa dividirla, o sea, somos generosos, somos bondadosos. Nosotros, porque sigo adelante pensando en que esta Covid-19 no será tan fuerte en Venezuela porque los seres humanos tenemos un mundo de empatía, un mundo afectivo para lo que hemos estado viviendo.

Verdaderamente somos gente de lujo, somos gente de respeto y yo creo que sí hay una fuerza superior que se llama Dios, o que se llama la energía; ellos, o ella o él están viendo lo que el venezolano ha venido haciendo y lo que ha crecido. Yo creo que vamos adelante.

NBS: Dios quiera que sea así. Te agradecemos muchísimo esta interacción para de alguna forma ayudarnos entre todos. De verdad que tus palabras han sido muy útiles el sentido de que los venezolanos estamos más que preparados para aguantar. He dicho que a través de El Pitazo tienes muchos comentarios de ayuda para el momento actual.