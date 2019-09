Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 03.09.2019: BAJO: ¿Los socios de "paz"? - Runrun

BAJO

¿LOS SOCIOS DE “PAZ”?:

El portal Insight Crime coincide con mi alerta de la semana pasada tras el anuncio de las FARC de volver a la lucha armada en Colombia, en el sentido de que aquel espaldarazo que le dio Maduro a Iván Márquez y a Jesús Santrich durante las sesiones en Caracas del Foro de Sao Paulo dándoles la bienvenida a territorio venezolano pues ellos eran “Líderes de Paz” es harto comprometedora. La demostración de esos nexos nos coloca mucho mas cerca de una intervención armada extranjera, asi sea una de las llamadas operaciones quirúrgicas de combate, que la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tan criticado desde el alto gobierno por haberlo firmado nuevamente la Asamblea Nacional. Por cierto que sobre el tema la exiliada diputada por el estado Táchira Gaby Arellano dijo esta demoledora frase en una entrevista en Colombia: “la disidencia de las FARC no está en Venezuela. Allí lo que está es las FARC. Tanto Iván Márquez como Seuxis Paucias Hernández y “El Paisa” Hernán Darío Velasquez tienen igual o mayor protección que los ministros del gabinete de Maduro”. Recordemos aquella declaración del ex jefe del SEBIN, el general Manuel Cristopher Figuera, hoy en Estados Unidos tras la intentona del 30/4, donde señalaba que esos líderes guerrilleros y la senadora Piedad Córdoba (la mejor cliente, rompe récords de compras, de la tienda de Carolina Herrera en Las Mercedes de Caracas) tenían viviendas asignadas en Fuerte Tiuna y seguridad militar y civil…

¿POR CARAMBOLA VIRTUAL?:

Leo en SoyArepita.com que la opaca compraventa de un avión de lujo vincula al fallecido magnate y criminal sexual Jeffrey Epstein con José Gregorio Vielma Mora, en un episodio para la teoría de los seis grados de separación. No es que ambos tuvieran relación sino que el nexo virtual entre ambos es el empresario Oscar A. Faría, esposo de la ex miss Veruzhka Ramírez, compadre del ex gobernador chavista y nuevo dueño de la aeronave. La aeronave es un Gulfstream II vendido a través de la empresa fantasma Hyperion Air Inc a otra empresa fantasma Starbridge Landing Inc. A finales de 2013. Nunca se conocieron los dos venezolanos con el gringo. Faría compró a través de un broker en el Norte. La virtualidad lo protege. Son los famosos grados de separación de los que tantos libros y películas se han ocupado. Sin embargo, su relación de negocios con Vielma prendió las alarmas tan solo este año. Todo dentro de la legalidad de las empresas registradas como LLC en el Estado de Delaware…

OTRA FARSA DEL CONTRALOR:

El inefable madurista Elvis Amoroso hoy en funciones de Contralor nos miente cuando dice que el 72% de los funcionarios públicos han hecho su declaración jurada de bienes. Las cifras reales no pasan del 5%. Ese anuncio fue hecho tras ayudar a Maduro a sancionar diputados y dirigentes opositores con la mentira de que habían ocultado bienes. Ninguno de los capitostes o filibusteros chavistas y maduristas que han ocupado ministerios y empresas del Estado en estos 20 años han cumplido con la ley al recibir y entregar sus cargos. No se atreven a presentar ni una prueba. Como bien dijo Chávez -en cadena nacional en diciembre de 2009- en referencia a Arné Chacón Escamillo, el hermano de Jesse, al botarlo de su cargo: “de dónde sacó este pata en el suelo dinero para comprar bancos, aseguradoras y caballos de carrera”. Quieren hacernos olvidar esos casos y demostrar a diario que “no ven la viga en sus ojos pero sí la paja en el ojo ajeno”. Descaro contundente por doquier. Tanto como “la ley contra el odio” creado e institucionalizado por ellos en dos décadas. Por eso le temen tanto al cambio de gobierno o de gobernantes…

