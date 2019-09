Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 03.09.2019: MEDIO: ¿Más corrupción uniformada? - Runrun

MEDIO

¿MAS CORRUPCION UNIFORMADA?:

En Armando.Info leo el titular que señala: “La sombra de los negocios de su yerno cubre al general de división Rangel Gómez en México”. El texto dice: De un día para otro el ex gobernador chavista del estado Bolívar por trece años, desde 2004 hasta 2017, saltó del desmesurado exhibicionismo mediático al bajo perfil. Su partida a México completó el circulo del plan de retiro que se había venido preparando durante su gestión pública: ahora se alojaba en el mismo país donde florecían las empresas del esposo de su hija, a las que tanto había favorecido desde sus cargos en Guayana. Con sanciones financieras impuestas a su persona por Canadá y estados Unidos, hoy el general retirado de División del Ejército Francisco José Rangel Gómez prefiere pasar agachado. Su residencia en el bulevar Manuel Avila Camacho de la lujosa urbanización Lomas de Chapultepec en la capital mexicana. La dirección es la misma de la empresa Quimera Metals en la que hacía de agente naviero y trader de metales Carlos Rodrigo González Piazza, esposo de Maria Eugenia Rangel Escobar, hija del ex gobernador de Bolívar.

Dan cuenta de todos los detalles como acostumbra el equipo de los varias veces premiados periodistas de investigación de ArmandoInfo. Entre ellos la silenciosa desaparición de la escena pública del gobernador Rangel Gómez tras el fraude electoral en las elecciones en su estado para reemplazarlo al frente de la gobernación en la que estuvo 13 años: el 17 de octubre de 2017 fue Rangel Gómez quien anunció que la gobernación había sido ganada, con trampas e ilegalidades ampliamente comprobadas, por otro general chavista madurista del PSUV Justo Noguera por sobre el dirigente de la Causa R Andrés Velásquez a quien no le aceptaron las pruebas válidas de la enorme trampa realizada. A los pocos días y calladito se residenció en la capital mexicana. Cito a ArmandoInfo: “Rangel Gómez fue el llamado ZAR de la región Guayana, el enclave de esa caja chica de emergencia llamado pomposamente por el chavismo como el Arco Minero del Orinoco y que llego a darle un perfil de presidenciable”. Recuerdan claramente cuando fue ese general tras el golpe del 11 de abril de 2002 quien pidió las cámaras del canal regional TV Guayana para pronunciarse contra los asesinatos que hubo en Caracas contra los opositores que iban al Palacio de Miraflores, incidentes que sirvieron de excusa para los rebeldes declarar desobediencia al gobierno y exigir la renuncia del presidente Chávez. En pocas horas cambió de parecer y Chávez lo premió dejándolo actuar como quisiera por tantos años rojos en Bolívar. “La primera acusación de corrupción contra el general vino en 2001 desde las filas chavistas cuando el entonces presidente de Ferrominera del Orinoco, Roy Rodriguez, lo acusó ante Chávez de cometer un fraude impresionante al entregar a la corporación canadiense Cristallex para expolotar la Mina Las Cristinas”. Hoy esa empresa tiene demandada a Venezuela por 1400 millones de dólares y le apetece quedarse con Citgo…

¿DICTA-DURA?:

Para que sepamos con que tipo de régimen dictatorial nos enfrentamos los venezolanos desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 les paso la denuncia del diputado Henry Ramos Allup sobre las condiciones en que el régimen mantiene a Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la legitima Asamblea Nacional detenido desde el pasado 9 de mayo cuando fue remolcado dentro de su camioneta por una grúa policial hasta la sede del SEBIN, el temido servicio bolivariano de inteligencia. Zambrano es además vicepresidente del partido Acción Democrática, uno de los principales partidos del país. Ramos Allup este fin de semana en acto celebrado en Maracay donde presentó la maquinaria adeca señaló que el propio Zambrano es quien dice que no hay que callar, así el régimen, en represalia, le endurezca las condiciones. Callar no es la solución. Los datos proporcionados indican el talante “democrático” de Maduro y su camarilla de funcionarios: El preso Zambrano sufre estas 16 condiciones en su presidio: 1.- Duerme en el suelo 2.- No ha podido nombrar sus defensores 3.- No tiene un libro, ni la Biblia 4.-Está incomunicado 5.-Para llevarle comida tiene que alimentar a los carceleros 6.- Se lo come la plaga (zancudos). Se lo traga vivo. 7.- Las visitas limitadas o ninguna 8.- Tiene las rodillas hinchadas 9.-Necesita tratamiento de inyección de cortisona y extracción de líquidos 10.-Vive con luz artificial 11.- No ve el sol 12.- Como no lo sacan, sólo ve el techo 13.- No puede caminar 14.- No ve a otros reclusos 15.-No ve a nadie y para cerrar con broche de oro el punto 16 es que es un preso sin delito. No le han hecho caso ni a la OEA, a la ONU, a la Internacional Socialista y a diversos gobiernos que han pedido su libertad.

