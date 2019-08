Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 28.08.2019: BAJO: La iglesia está firme - Runrun

BAJO

LA IGLESIA ESTA FIRME:

La Conferencia Episcopal Venezolana volvió a recordar lo que planteó en su última Pastoral donde abordó “La tarea de reconstruir Venezuela: con decisiones urgentes”. Reiteró lo dicho el pasado mes de enero: “ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo Presidente de la República. Para que sea realmente libre y responda a la voluntad del pueblo soberano, dicha elección postula algunas condiciones indispensables tales como: un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial, la actualización del registro electoral, el voto de los venezolanos en el exterior y una supervisión de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, entre otras; igualmente el cese de la Asamblea Nacional Constituyente. También recordó su mensaje a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los órganos policiales y el Ministerio Público, en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, quienes deben obrar conforme a la justicia y la verdad, y no al servicio de una parcialidad política. Así erradicarán de su seno las prácticas de persecución y tortura, y resguardarán, defenderán y harán respetar los derechos de todos, por encima de cualquier interés personal o partidista”. Maduro y su equipo siguen haciéndose los sordos ante dichos planteamientos.

MEDIO MILLAR DE PRESOS POLITICOS:

El director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), Gonzalo Himiob, detalló que en Venezuela se contabilizan hasta la fecha, 501 presos políticos en los calabazos de los diferentes centros de reclusión del país. “Entre el 1 de enero de 2014 al 26 de agosto de 2019 se han realizado 15.160 arrestos políticos de los cuales, 501 son presos políticos; mientras que 8.904 se encuentran sujetos a procesos penales y medidas cautelares”, indicó Himiob durante una rueda de prensa en su sede de Caracas.

¿ACUERDO?:

Lo leo en varios medios en las redes: “el reciente viaje a Rusia de un funcionario militar venezolano -supuestamente para firmar otro acuerdo de cooperación armamentista con sus pares rusos- le habría servido para celebrar una rápida luna de miel tras nuevamente haberse casado unos días antes. La fachada de esa cooperación militar habría sido utilizada para recorrer otra ciudad del imperio ruso y allí inspirarse para seguir denunciando al imperio que no los deja dormir: el estadounidense. No hay nada oculto en el globo. ¿O en los satélites?.

Casualmente el M/G Padrino había declarado que la planta de fabricación de los fusiles Kalashnikov, ofrecida por Chávez en 2012, sería -por fin- inaugurada este 2019. Sin embargo ayer leímos en el diario ruso Sputnik que “la planta para fabricar los fusiles Kalashnikov que se construye en Venezuela se inaugurará entre 2020 y 2021”. Así lo “informó a la prensa el director del Servicio Federal ruso de Cooperación Técnica Militar (FSTVS, por sus siglas rusas), Dmitri Shugáev”.

No hay alimentos, no hay medicinas, no hay agua, no hay luz, no hay ley pero si habrán fusiles y municiones…

