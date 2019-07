Los Runrunes de Bocaranda de hoy 19.07.2019: BAJO: Rojopintas - Runrun

BAJO

ROJOPINTAS:

México decidió congelar las cuentas bancarias de las empresas que vendieron a “enchufados” venezolanos alimentos de baja calidad para las cajas “CLAP”. “Las evidencias fueron demasiado obvias para no actuar” dijo uno de los fiscales…La crónica de “SoyArepita.com” tiene sabores muy distintos: “¿Sabes por qué ahora ves llenos de productos los anaqueles de algunos comercios? Porque la gente no puede comprarlos, lo dice Fedecámaras, que tiene nuevo presidente -y de las nuevas generaciones empresariales proveniente del sector turismo- Ricardo Cusano. Señala la nota que la FAO reporta oficialmente que 6,8 millones de venezolanos pasan hambre. ¿Cómo lo soluciona el régimen? Llenando sus cajas CLAP con cualquier cosa, incluidos alimentos donados para ayuda humanitaria y vencidos en 2014”…….El M/G Hugo Carvajal sigue lanzando bombas de críticas tanto a Maduro como a los jefes militares. En la carta a sus compañeros que circula por las redes destaca: “A trazos gruesos, la Fuerza Armada Nacional hoy se encuentra dividida en tres grupos: los corruptos que han hecho vida en la administración pública y viven felices dentro del régimen; los que saben que todo esto está mal y quieren hacer algo, pero que la vigilancia y el control por medio de secuestros y torturas los inhabilita; y los acomodaticios e indiferentes, que esperan que la marea los lleve, y que tristemente componen la mayoría”, explica. En su larga carta al diario El Mundo de España desnuda a las FANB de hoy: “Del Ministro de Defensa, Padrino López, se puede esperar esto y más. Su actitud acomodaticia, simplona y temerosa ha estado presente en toda su carrera militar y ahora que va de salida, más se acomoda en el ‘status quo’, para irse sin problemas (creerá él)”. En palabras de Carvajal, “Maduro sabe bien quien es Padrino, precisamente por ser tan tibio lo nombró ministro, y gracias a esto lo usa a su antojo. Sin embargo, más allá de cuestionar al ministro de Defensa más cobarde de la historia de Venezuela, quisiera saber lo que realmente piensan” otros altos mandos. Es el caso de “Suárez Chourio, Alessandrello Cimadevilla, Juliac Lartíguez y López Vargas”. La misiva fue repartida subrepticiamente en algunas dependencias militares. La incomodidad sigue. ¿Será, como dijo en cada una de sus repetitivas apariciones en las televisoras miameras el general Cristopher Figuera, que el 30 de Abril aún esta vivo?… Cuando veo la impaciencia de nuestros compatriotas recuerdo aquella frase del General Charles de Gaulle: “El fin de la esperanza es el comienzo de la muerte de un pueblo”. No la perdamos pues…

PURA PAJA:

La llegada de un avión Airbus 380 -el avión comercial de pasajeros mas grande del mundo- a Maiquetía, rentado por la aerolínea Estelar (cuando se averió uno de sus aviones en España) sirvió para demostrar una vez mas que este régimen lo que difunde son puras mentiras y hace montajes tan burdos que se caen por su propio peso. Esta aeronave puede llevar hasta 835 pasajeros en sus dos pisos de cabinas. Su peso llega hasta 575 toneladas. La propaganda roja nos quiso meter “gato por liebre” cuando difundió falsos mensajes haciéndole creer a los venezolanos que ese avión arribaba al país “ante el gran turismo que comenzaba a llegar dada la extraordinaria y atractiva oferta de turismo en Venezuela”. La farsa duró poco. La pista del aeropuerto principal de Venezuela no podía resistir el peso de ese avión lleno y así fue como despegó con tan solo la mitad de su capacidad usada. Lo describe muy bien en su cuenta twitter @Federica Black: “Hay gente que le gusta auto engañarse. Ese avión viene solo porque el A340 de Estelar se averió y operará mientras dure la reparación. No es que ninguna aerolínea, creyendo en Venezuela, invirtió en operar con esa aeronave”. Más que risa dan pena ajena estos cerebros de la información falsa. Por eso no le creen ni a Maduro ni a ninguno de sus ministros o voceros…ni siquiera en Cuba que los ayuda a montar esas falsas verdades…

