Runrunes de Bocaranda: ALTO - CORTANDO COMO TORERO - Runrun

CORTANDO COMO TORERO:

La imperdible crónica que para Runrun.es nos brindó el respetado colega Víctor Suárez desde la capital española no tiene desperdicio. Su aguda y escudriñadora pluma acierta una vez mas al colocarnos en el centro del encuentro de la comunidad venezolana con el carismático Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional y encargado del interinato presidencial ante las violaciones a la Constitución por parte de Nicolás Maduro Moros. Aquí un extracto: “Guaidó, desde el lunes, cuando llegó a Europa, vía Londres, había surcado un rebullón muy extenuante. Y se plantó en la tribuna madrileña como si estuviera llegando a la Plaza O´Leary en El Silencio, el Día D, el de la victoria. “Cuando vuelva a Venezuela, llevaré buenas noticias”, había dicho la semana pasada cuando se apareció de improviso en Bogotá en la Cumbre Hemisférica Anti Terrorista, escapado de tantas alcabalas siniestras.

El premier inglés Boris Johnson parecía sorprendido cuando notó las tres cuerditas a colores que llevaba en la muñeca, la Merkel mantuvo la respiración cuando le habló bastante saltarino, Josep Borrell le tomó del brazo como a los viejos conocidos, Macron se mostró distante y a poco le abrazó en el Palacio del Eliseo, el de Austria conversó como si estuvieran en un bautizo, la hija de Trump, Ivanka, le hizo guiños seductores. No se había visto a Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, tan contento como cuando Julio Borges se lo presentó en Bruselas. Pedro Sánchez había dicho que prefería presenciar la entrega de los premios Goya y huyó por el callejón malagueño, aunque después, obligado, declaró tartajeante: “Siempre hemos apoyado a la oposición (venezolana). Queremos que se celebren elecciones rápidas”.

Maduro, herido, en llanto, a 8 mil km de distancia le imprecaba, mientras besaba a Maradona y recibía el Premio Lenin, ofrecido por el minúsculo Partido Comunista ruso, muy distinto al Premio Lenin de la Paz que le otorgó la URSS a Miguel Otero Silva en 1979”.

SI HAY FUTURO:

Otra crónica, esta vez del colega Sebastián de la Nuez, nos aproxima al encuentro en paz que quiere la mayoría de nuestros compatriotas: “Anoche vi a Juan Guaidó y todos en la plaza, donde no cabía literalmente un alfiler, vieron en él una esperanza concreta de futuro. Eso es lo que anima a la gente: una voz, una ilusión de reencuentro en paz. Un horizonte para un país desahuciado, acogotado hasta la asfixia. No hizo ningún anuncio concreto, habla de valores y asegura que las cosas pronto cambiarán y que todos los venezolanos podrán regresar a su país pero no indica cómo será posible esto. Recalca el apoyo internacional. Asegura que los venezolanos no están solos. Dice que cada uno en el exterior tiene algo por hacer, y es comunicarse en positivo. En fin, su discurso es motivador, reivindica la voluntad de mantenerse en pie, insiste en llamar a la calle y habla de algo que lleva por dentro cada venezolano de la diáspora: no se puede ser tolerante con el chavismo.

«Yo les pido que nos paremos firmes por nuestros valores, por la democracia, por lo que podemos ser como sociedad. Ya hemos sufrido demasiado»… También dijo que su generación no llegó a repartir culpas sino a asumir responsabilidades”.

¿LA STELLA IRANÍ?:

El 13 de enero se conoció que el gobierno de Alberto Fernández rechazaba la designación de Stella Lugo como embajadora de la gestión de Nicolás Maduro en ese país. Medios argentinos reseñaron que el canciller Felipe Solá exigió a la exgobernadora del estado Falcón y exministra de Turismo regresar a Caracas, pero que el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por Jorge Arreaza, estaría insistiendo en la solicitud. La decisión ocurre pese a que el nuevo Ejecutivo argentino reconoce la potestad de Maduro para designar embajador y no la del presidente interino Juan Guaidó. El 15 de diciembre circularon versiones en “Efecto Cocuyo” según las cuales “Lugo viajó al país austral y se presentó como representante diplomática del régimen venezolano. Ello, pese a tener prohibición de entrada desde el Ejecutivo anterior, al ser señalada por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico”. Pero al pasar de los días nos enteramos qué la verdadera razón va más allá. Lugo que fue ministra de Turismo de Maduro entre el 14/6/2018 y el 12/8/2019 habría hecho todo lo posible para que la aerolínea iraní Mahan Air comenzara los vuelos entre Teherán y Caracas bajo un acuerdo co-share con Conviasa. Así fue como el primero de dichos vuelos arrancó el 8/4/2018. Lugo fue gobernadora del estado Falcón del 2008 al 2017 cuando reemplazó a su marido en el cargo. Esa relación con el gobierno iraní la inhabilita para el gobierno argentino puesto que las pesquisas globales del caso del atentado a la AMIA, (Asociación Mutual Israelita Argentina), el 18 de julio de 1994 dieron pistas ciertas de la participación de enviados iraníes a perpetrarlo. Fue el mayor atentado terrorista ocurrido en ese país con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas, y el mayor ataque contra objetivos judíos desde la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judeo-argentina con casi 300.000 personas, de las cuales más del 80% vive en Buenos Aires, es la sexta mayor del mundo.

Adicionalmente en la investigación por el asesinato del Fiscal Alberto Nisman, que estaba a su vez investigando el hecho y a punto de nombrar a los culpables cuando lo asesinaron en su apartamento se presume que tendría al menos a un par de ciudadanos iraníes entre los que iba a mencionar.