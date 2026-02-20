EnchufaDÍN | Felicita a Luis Motta-Domínguez por su nuevo cargo

Luis Motta-Domínguez, mayor general de la promoción militar de 1980, ha consolidado una carrera donde la lealtad política parece tener más voltaje que el propio sistema eléctrico nacional. Tras escalar en la jerarquía de la Guardia Nacional Bolivariana hasta su comandancia en 2010, saltó a la administración pública como una de las fichas de mayor confianza del Ejecutivo.

Su gestión como Ministro de Energía Eléctrica y Presidente de Corpoelec entre 2015 y 2019 quedó marcada por la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura. El punto de quiebre ocurrió en marzo de 2019, cuando un apagón nacional dejó al país a oscuras durante días. El saldo político para Motta-Domínguez fue un “descanso” recomendado por Nicolás Maduro, quien lo reemplazó en medio de una crisis eléctrica que aún hoy arrastra secuelas.

Pero ese retiro se terminó. En febrero de 2026, Motta-Domínguez ha vuelto formalmente a la regleta pública como viceministro de Seguimiento a la Gestión de Gobierno, bajo la designación de Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de EE. UU.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.