EnchufaDÍN | Felicita a Daniella Cabello por su nuevo cargo

Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la reconfiguración interna del gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, no se detiene. Este lunes, 2 de febrero, Rodríguez nombró a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como la nueva ministra de Turismo.

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, informó Rodríguez.

La hija de Diosdado Cabello sustituye a Leticia Gómez Hernández, de origen cubano, quien ocupaba el cargo desde agosto de 2024.

A través de su cuenta en Instagram, Daniella Cabello agradeció a la presidenta encargada su “más sincero agradecimiento” por la confianza y aseguró que es una oportunidad “maravillosa” que acepta “con mucho amor, compromiso y lealtad para continuar mostrando al mundo lo mejor de nuestro país”.

Aseguró que el objetivo central de su gestión será el fortalecimiento del “motor turismo” para diversificar el crecimiento económico del país.

Daniella Desirée Cabello Contreras (33) es hija de los políticos Diosdado Cabello y Marleny Contreras, miembros muy influyentes dentro de la administración oficialista. Su padre es el actual ministro de Interior Justicia y Paz, mientras que su madre fue ministra de Obras Públicas y Turismo, además de diputada a la Asamblea Nacional (AN).

Inició su carrera como cantante y presentadora de eventos gubernamentales. Sus tarimas siempre han sido en actos oficialistas como el cumpleaños 60 de Hugo Chávez y el Festival Suena Caracas.

Estuvo en el Teatro Karl Marx de La Habana y en la “ExpoVerdad” en Madrid en 2015, donde expuso los logros de la Revolución Bolivariana.

El Instituto Marca País coordina a los 24 estados para impulsar productos, servicios y destinos turísticos, y proyectarlos dentro de Venezuela y en mercados internacionales como España, China y Cuba.

Daniella Cabello está casada desde 2019 con el cantante venezolano, Omar Acedo, quien ha sido voz de varios temas promocionales del oficialismo. La boda de ambos generó una gran polémica en redes sociales debido a que la opulenta celebración se realizó en la Academia Militar de Venezuela, un espacio que no está destinado para este tipo de eventos.

Dani Cabello, como también se le conoce, es activa en redes sociales. Tanto en Instagram como en Tiktok acumula miles de seguidores. Se ha desempeñado como productora de programas de televisión, entre ellos, “Con el Mazo Dando”, conducido por su padre.

En las plataformas interactivas presume fotos personales con su pareja. Anteriormente, fue criticada por mostrar una vida de lujos.

Otra polémica que generó Cabello en redes sociales fue el pasado 25 de agosto tras el despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela. En esa oportunidad, la hija de Diosdado aseguró que “Dios es venezolano y chavista”.

“Todos los que estamos aquí entendemos el compromiso y la razón por la que estamos aquí. Yo estoy convencida, primero, de que Dios está con nosotros, segundo, de que Dios es venezolano y, tercero, de que es chavista”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

