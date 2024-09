Enchufadín

#EnchufaDÍN | Felicita a Eduardo Piñate por su nuevo cargo

Germán Eduardo Piñate llegó a la Gobernación del estado Apure -entidad en la que nació- en 2021 aun cuando ni siquiera fue elegido en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como su abanderado para las elecciones regionales de ese año, deja ese cargo para fungir nuevamente como ministro del Proceso Social del Trabajo.

“Me voy de Apure a cumplir la tarea que me ha asignado el presidente Nicolás Maduro convocando, como siempre lo he hecho, a la unidad, que nada ni nadie nos divida; vamos a derrotar al divisionismo y a los divisionistas; vamos a mantener la unidad del pueblo, la unidad del Partido, la unidad cívico-militar; la unidad de todos y todas alrededor de la dirección de la revolución y de nuestro líder Nicolás Maduro”, publicó en un mensaje de X el 2 de septiembre, a pesar de la orden de Maduro a no utilizar esta red social.

Sancionado por el gobierno de Canadá por ser “responsable del deterioro de la situación venezolana”, Piñate se encargará ahora de llevar la cartera del Trabajo, esa que durante años ha recibido incontables peticiones por mejoras salariales, cosa que no ha ocurrido. Incluso, el salario mínimo sigue congelado desde el año 2022 por implementarse la política del Bono de Guerra Económica, que no tiene incidencia en liquidaciones ni pensiones.

De acuerdo con un reportaje publicado en 2016 por el portal Crónica Uno, el gobernante Nicolás Maduro reconoce a Piñate como un “factor importante” y, por ello, fue delegado al I Congreso Extraordinario del PSUV. Sin embargo, añade el texto, también ha trabajado con otros dos “hombres fuertes” del oficialismo: Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.