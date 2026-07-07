EnchufaDÍN | Felicita a Jacqueline Faría por su nuevo cargo

Jacqueline Faría Pineda, recordada por todos los venezolanos por su promesa de sanear el río Guaire, fue designada presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace por Delcy Rodríguez, mandataria encargada con el aval de los Estados Unidos.

La presidenta del recién nacido organismo deberá coordinar la “reconstrucción” de viviendas e infraestructuras afectadas y dañadas por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la región central, el 24 de junio pasado.

Faría alcanzó su primer puesto en la administración pública bajo el ala de Hugo Chávez en el año 2000. Es, sin duda, una de las funcionarias públicas que se ha paseado por más cargos dentro de la administración chavista, incluso, ha repetido en algunos organismos.

Faría se paseó por Hidrocapital, en donde las “Mesas Técnicas de Agua” nunca rindieron sus frutos; pasó por Movilnet y Cantv, y la señal telefónica se volvió cada día más intermitente. Fue ministra del Ambiente y luego de Comunicación e Información, y demostró que un funcionario chavista puede ejercer cualquier cargo.

En dos oportunidades ocupó la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital. Su amplia trayectoria incluye misiones sociales, la dirección del PSUV y otras áreas estratégicas como el transporte.

En cada cargo, Faría dejó una estela memorable; sin embargo, ninguna tan persistente como su promesa de sanear el río Guaire, principal colector de aguas negras del área metropolitana de Caracas.

Tras una inversión multimillonaria de más 400 millones de dólares, en 2007 la funcionaria aseguró que la limpieza del río podría tardar unos 15 años, pero que el “proceso revolucionario” lo entregaría saneado en 2014. Han pasado 12 años y el Guaire sigue igual o más contaminado.

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