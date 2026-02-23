Detienen y torturan a funcionarios del Cicpc por negarse a alterar investigación de bombardeos del 3E

Familiares y allegados de técnicos de la policía judicial de Venezuela vinculados a la investigación científica sobre los muertos en el ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, denunciaron que los funcionarios fueron detenidos y torturados por negarse a falsear el resultado de las pesquisas.

Según las denuncias, los detenidos estarían siendo víctimas de represalias por negarse a alterar pruebas relacionadas con la “Operación Determinación Absoluta”, en la cual se ejecutaron diversos bombardeos y que culminó con la captura del gobernante Nicolás Maduro y Cilia Flores en Fuerte Tiuna.

Testimonios señalan que varios profesionales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron convocados a una reunión el pasado 23 de enero bajo presunto engaño para ser coaccionados a “suministrar información falsa o alterar los resultados de las investigaciones periciales” de los hechos ocurridos en Fuerte Tiuna.

Quienes se negaron a comprometer su ética profesional fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y se les acusó del presunto “intento de homicidio” contra el director del Cicpc, Douglas Rico, quien supuestamente participaría en la reunión, pero nunca estuvo presente.

“Desde ese momento y hasta la fecha (1 de febrero, según el testimonio), se mantuvo en un estado de desaparición forzada, ya que las autoridades no suministraron información oficial sobre su paradero ni permitieron contacto alguno con sus familiares o abogados”, relata una persona allegada a uno de los detenidos en una carta a la que tuvo acceso Runrun.es.

Torturados en El Rodeo

Un testimonio anónimo de una persona que conoce el caso describe la brutalidad del proceso: “Fue torturado cuando lo agarraron… él siempre ha sido super ético, tiene 26 años de servicio y es intachable. Se negó a firmar unas vainas del 3 de enero… y los han mentido como un intento de homicidio a Douglas Rico”. La fuente estima que existen aproximadamente 30 personas en condiciones similares, quienes permanecen aisladas y sin el debido proceso legal.

Actualmente, los allegados confirman que un grupo de estos detenidos se encuentra recluido en El Rodeo I, en el estado Miranda. Las denuncias sobre el trato recibido dentro del penal son alarmantes, señalando que los prisioneros son mantenidos con capuchas durante todo el día, las cuales solo se les retiran para comer, y presentan signos evidentes de tortura física. “Cuando los fueron a ver al Rodeo estaban todos coñaceados y vueltos mierda”, relató la fuente cuya identidad se mantiene bajo anonimato por seguridad.

Los familiares exigen que estos casos sean registrados como violaciones directas a los derechos humanos y demandan al Estado el respeto al debido proceso y la libertad inmediata de quienes solo cumplieron con su deber profesional.

El asalto a Fuerte Tiuna

El origen de estas detenciones se remonta a la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares estadounidenses ejecutaron la “Operación Determinación Absoluta”. El objetivo principal fue el complejo de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde se produjo un bombardeo aéreo seguido por el aterrizaje de unidades de fuerzas especiales.

Durante esta incursión, fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcoterrorismo y están a la espera de su próxima audiencia, fijada para el mes de marzo.

Aunque las cifras oficiales se mantuvieron inicialmente en reserva y posteriormente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó que en los ataques murieron 83 personas, una investigación realizada por Monitor de Víctimas logró identificar a 81 de las víctimas fatales. El grupo de fallecidos está compuesto por 45 militares venezolanos, 32 funcionarios cubanos y 4 civiles.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.