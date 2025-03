El impacto en la economía venezolana por la salida de Chevron

Quiroz Serrano duda que PDVSA pueda encargarse de las operaciones que dejará su socio Chevron ya que no cuenta con los recursos suficientes para mantener la actividad que tenían estos pozos. “PDVSA no cuenta con suficientes recursos para invertir de la misma manera en la que lo hacía Chevron y como aún lo hacen Repsol y Eni, y esto a pesar de que estas petroleras solo invierten lo necesario para la producción que tenían hasta ahora. Y el hecho es que no hay quién ocupe ese lugar, por lo que esta situación generará la caída de la producción”.





La regulación venezolana exige a PDVSA crear empresas mixtas con socios nacionales y/o extranjeros para operar en el país. En estas compañías, el Estado se reserva una participación mínima del 60% del capital y el resto 40% para sus socios. Las petroleras internacionales que hacen vida en el mercado petrolero local tienen en promedio una participación accionaria del 30%.





Chevron, por ejemplo, maneja los campos de las empresas mixtas Petroboscán y Petroindependiente en el occidente del país; además de Petropiar y Petroindependencia en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se encuentra las mayores reservas de crudo pesado y extrapesado. Hasta antes de la revocatoria de la OFAC, la estadounidense generaba un volumen de 219.000 b/d.





Francisco Monaldi, experto petrolero y profesor de la Universidad de Rice en Estados Unidos, agrega otro elemento que impactaría a la economía: de llegarse a eliminar todas las licencias, PDVSA puede verse limitada para importar los diluyentes que necesita para producir gasolina y diésel, es decir, el combustible necesario para el resto de los sectores productivos.





“Esto tendría un efecto adicional importante ya que PDVSA deberá buscar esos diluyentes en otros mercados o negociar con otros países, como lo hizo con Irán en el pasado. Pero estas importaciones podrían tardar y podríamos ver desabastecimiento de gasolina en el país en un mediano plazo”, indicó.





Chevron suministró a Venezuela durante 2024 un promedio de 9 mil b/d de gasolina y 40 mil b/d de diluyentes. El mercado interno consume 102 mil b/d de combustible, según cifras oficiales, mucho menos de lo que se producía durante el boom de los precios del petróleo de cerca de 700 mil b/d.

Monaldi coincide en que PDVSA no tiene la capacidad financiera para invertir en los campos petroleros y ampliar la extracción de crudo; pero también tiene dificultades para contar con recurso humano capacitado. “Desde hace muchos años se ha ido de la industria un gran número de trabajadores competentes y otros fueron despedidos por razones políticas. Los que lograron quedarse fueron aquellos que trabajaban en las empresas internacionales como Chevron, los cuales pagaban un mejor salario para retener al personal”.





La suerte de los trabajadores en las empresas mixtas de Chevron y PDVSA también se verá afectada. Iván Freites, secretario general de uno de los sindicatos petroleros más importantes en el país pero que hoy se encuentra en el exilio, sostuvo que se verán afectados 2.500 trabajadores de forma directa que devengan un salario mucho mayor que lo que se ofrece en la nómina estatal. “La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, seguramente anunciará que PDVSA se hará cargo de las operaciones que deja Chevron, pero, como siempre, volteará la mirada cuando se le reclamen asuntos salariales”, afirmó Freites. ​

_