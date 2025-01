Familiares de presos políticos claman por amnistía: “Nos han pisoteado nuestros derechos”

“Amnistía general ya”, gritaron los familiares de los presos políticos al frente de la sede principal del Ministerio Público en Caracas, en otra protesta frente a la sede de la institución que se llevó a cabo este 21 de enero. Con pancartas, fotografías y gritos de desesperación, exigieron al fiscal general, ratificado por la Asamblea Nacional 2020, Tarek William Saab, una respuesta clara: la aprobación de una amnistía general que devuelva la libertad plena a sus seres queridos.

Según la última actualización de la ONG Foro Penal, actualizado el 17 de enero, en Venezuela continúan 1687 personas detenidas por razones políticas. Los familiares han denunciado falta de transparencia en el proceso y la designación de abogados públicos que no ofrecen respuestas transparentes.

“No conozco las motivaciones que pudo haber determinado una detención arbitraria como esta. M i familia, mi hijo, y toda la comunidad está en una incertidumbre plena porque no conocemos de su condición de salud ”, sentenció Adriana Godoy de Briceño, esposa del director del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y periodista en Punto de Corte, Ángel Godoy.

Godoy fue detenido por sujetos encapuchados, según narró su esposa, cuando llegaba a su casa el 8 de enero, en Los Teques, estado Miranda.

Briceño manifestó preocupación por el estado de salud de su esposo, quien, en el 2020, padeció Covid-19 y desde ese momento quedó con problemas respiratorios.

Con lágrimas en sus ojos, expresó que ha recorrido todos los centros de detención de Caracas y Miranda, pero que no ha recibido información del paradero de su esposo. “Nos han pisoteado nuestros derechos y eso no tiene nombre”, exclamó.

“Adonde quiera que voy, llevo este bolso con sus medicinas y con la esperanza de que me digan en dónde está”, confesó.

Durante la manifestación, también hubo presencia de miembros del Partido Comunista de Venezuela (PCV), quienes exigieron la liberación de los presos políticos y de Enrique Márquez, excandidato presidencial.

Tania Bardayo, madre de María Gabriela Campos, detenida en el comando 42 de Yare III, estado Miranda, denunció que su hija se encuentra en unas condiciones de reclusión indignas.

María Gabriela tiene 27 años, licenciada en Comercio Exterior y tiene más de cinco meses detenida. Se la llevaron el 30 de julio. “Ese día ella venía de comerse un helado, la paró una alcabala y ella se detuvo. El guardia le quitó las llaves y le dijo que se fuera, ella le preguntó que por qué hacía eso si ella tenía sus documentos en regla. Mi hija le respondió que si la iba a multar, que lo hiciera de forma legal y ella se montó con él en la moto”, relató su madre a RunRunes.

“La dejaron en una comisaría y comenzaron a recoger a muchachos de otras partes, cuando estaban unos cuantos, comenzaron a gritarles y a decirle guarimberos”, expresó.

Bardayo contó que a su hija la dejaron en un comando cerca de La Peñita un sector de Carayaca, en La Guaira, después la pasaron a otro comando en Ocumare del Tuy, hasta que llegó al lugar donde está ahorita, en Yare III.

Sentenció que su hija está “muy delgada, ojerosa, deprimida y no la sacan a nada”. Añadió que en una celda está hacinada con más de seis mujeres, en la misma está la letrina y un lavamanos. Sumado a esto, no hay agua potable de forma regular y no recibe la luz del sol por días.