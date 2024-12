“Nuestros hijos han deseado morir como forma de escape”: Madres de niños detenidos en vigilia ante la Fiscalía

Con velas encendidas y vestidas con camisas blancas, las madres de los adolescentes detenidos tras las elecciones del 28 de julio llevaron a cabo una emotiva vigilia frente al Ministerio Público en Caracas, a finales de la tarde del 2 de diciembre. Desesperadas, suplicaron de nuevo la liberación de sus hijos, incluso bajo medidas cautelares, afirmando que lo esencial es poder tenerlos nuevamente a su lado.

Theany Urbina, madre de Miguel Urbina de 16 años, leyó una carta dirigida a Nicolás Maduro. En ella, destacó la “brutal injusticia que se está cometiendo con nuestros hijos e hijas” y la ilusión que sintieron el 15 de noviembre cuando Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y ratificado por la AN oficialista, anunció las primeras excarcelaciones.

Urbina insistió en que “no se ensañen con los pobres” y denunció que su hijo, mientras estuvo recluido en Zona 7 de la Policía Nacional, en Boleíta, fue “torturado y le pasaron corriente”.

“Esos sí son delitos, eso sí es terrorismo y ellos no han hecho nada. Le pedimos que se toque la mano en el corazón”.

La madre comunicó que no es justo que muchos de los jóvenes detenidos “hayan deseado morir como escape” y que nadie haga nada para ayudarlos.

Adelaida Herrera, madre de Bleider Level, quien cumplió 18 años en prisión, aseguró que su hijo necesita atención médica debido a que tiene un problema grave en la columna y no ha sido atendido. “En la última visita, me dijo que se sentía muy mal y que le estaba doliendo mucho. Estoy preocupada”, indicó.

Level fue detenido el 31 de julio en Coche. Estaba visitando a su novia y se dirigía a Antímano, a su casa, cuando fue interceptado por funcionarios del Estado. Antes de estar en la Casa de Justicia 431, en El Cementerio, estuvo detenido en Zona 7 y su madre también denunció que recibió malos tratos.

A la concentración también se sumaron dos madres provenientes de Valencia: Patricia Rivas y Jenifer Febles. Rivas afirmó que no ha tenido contacto con el defensor público, solo con la defensoría del estado Carabobo.

“El defensor de aquí (Caracas) no me puede atender. No sé si por todas las declaraciones que hago, esa persona no quiere hablar conmigo. Es fuerte, porque yo vine con unos abogados para que asistiera a mi hijo. Mi propio hijo me ha dicho que siente que no lo están defendiendo y que siente que lo van a dejar morir. Me comenta ‘yo una vida por delante y no es justo”, narró.