“No les dañen sus sueños”: Madres se plantan de nuevo ante el Ministerio Público para pedir libertad de los presos políticos

Con desesperación y lágrimas en los ojos, las madres de los presos políticos volvieron a protestar frente al Ministerio Público en Caracas para exigir la liberación de sus hijos. Provenientes de distintos rincones de Venezuela, llegaron con la esperanza de ser escuchadas y de alzar su voz sobre la dramática situación que enfrentan sus seres queridos dentro del sistema penitenciario del país.

La protesta es una respuesta a las recientes excarcelaciones, las cuales no han alcanzado el número prometido: 225. Durante el encuentro con medios de comunicaciones, Diego Casanova, miembro del Comité de Familiares de Presos Políticos, explicó que -según sus registros- la cifra no alcanza a 150 persona.

Mientras que Foro Penal, una organización dedicada a la defensa de los presos políticos, documentó una cifra similar: un total de 143 excarcelaciones en los diferentes centros penitenciarios del país.

Casanova argumentó que tienen pruebas de que la situación ha empeorado en algunos centros de reclusión, como es el caso del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.

Casanova manifestó que los familiares esperan respuestas concretas por parte de fiscal. Tarek William Saab, designado por la Asamblea Constituyente en el 2017 y ratificado por la Asamblea de corte oficialista, confirmó nuevas excarcelaciones sin completar el número prometido en el primer comunicado.

Mientras tanto, los familiares se mantienen en las afueras de las cárceles con la esperanza de ver salir a sus hijos.

Ana Gamboa, madre de Gabriel Blanco Gamboa, expresó que su hijo cumplió 19 años dentro del Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito. Contó que espera la libertad de su hijo con anhelo y por esa razón, se quedará afuera las veces que sean necesarias.

Al joven lo detuvieron el 30 de julio y su madre afirmó que no había protestas en la zona de Los Guayos, en el estado Carabobo. “Él salió un momentico, fue a concretar la venta de un Powerbank y lo atrapó una comisión policial que estaba entrando en ese momento a Los Guayos”, dijo.

El joven se puso nervioso y se sentó para tratar de pasar desapercibido. “Él venía con el teléfono en la mano conversando con unos amigos. Los funcionarios le preguntaron qué estaba grabando y él les mostró el teléfono, en ese momento, se lo arrancaron y se lo llevaron preso”, señaló la madre.

Blanco primero estuvo en una sede de la Policía Nacional Bolivariana, después lo trasladaron al Polígono de la 41 brigada blindada de Naguanagua, Carabobo, y después llegó a Tocuyito.

“A partir del 2 de octubre me permitieron verlo y lo he podido ver cada quince días. En dos ocasiones nos han permitido entrar paquetería y ha sido chocolate, galleta, caramelos y agua. Mi hijo me dice que él no tiene la culpa de nada y que lo secuestraron y él tiene la razón, porque en ningún momento le pidieron su cédula”, afirmó Gamboa.