Pedro Tellechea: de “gerente capaz” a espía en menos de un mes

Redacción Runrun.es Hace 17 mins

Hace menos de un un mes el gobernante Nicolás Maduro le encomendaba al ingeniero Pedro Tellechea llevar su “capacidad gerencial y profesional” a toda la industria, al separarlo de Pdvsa y encargarle el Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

“Ya recuperó Pequiven, ya apuntaló Pdvsa, tenemos que ir a la recuperación del parque industrial de diverso signo que está en manos del Estado. Vamos a hacer asociaciones, a buscar inversiones, pero no puede haber una industria sin producir”, le ordenaba Maduro a Tellechea, asegurando que confiaba plenamente en sus capacidades.

#AHORA | Maduro anuncia cambios en el gabinete ejecutivo 🔵 Ministra de Petróleo: Delcy Rodríguez. Además, sigue siendo vicepresidenta del régimen. 🔵 Ministro de Industrias y Producción Nacional: Pedro Tellechea. 🔵 Ministra de Finanzas: Anabel Pereira Fernández. 🔵… pic.twitter.com/hgBKQYCwNd — El Nacional (@ElNacionalWeb) August 27, 2024

Pero la ruleta giró y este 21 de octubre de 2024, el fiscal Tarek William Saab confirmó el rumor que circuló insistentemente el fin de semana previo: el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa fue detenido este domingo junto a sus “más inmediatos colaboradores”.

El comunicado del Ministerio Público implica que se le investiga por la “comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación”. Mencionaron que entre “las diferentes causas que se le siguen”, figura la supuesta “entrega del Sistema de Control y Mando Automatizado, conocido como el cerebro de Pdvsa, a una empresa controlada por los Servicios de inteligencia de EE.UU., vulnerando así todos los mecanismos legales” de la soberanía de Venezuela.

La Fiscalía no reveló cuáles otras personas fueron detenidas junto al exministro.

A finales de agosto de 2024 se viralizó un video en el que se mostraba cómo los trabajadores petroleros despedían entre vítores a Tellechea.

“Ministro, está saliendo de la puerta grande, como se merece. Usted duró poco aquí, pero va a permanecer en el corazón de la clase obrera”, expresaba en medio del tumulto uno de ellos. #21Oct #Politicapic.twitter.com/dq1lAYlJIX

Cuando el expresidente de #PDVSA, Pedro Tellechea, salió de la estatal petrolera el #27ago fue despedido con abrazos y aplausos. Así quedó registrado en videos que se hicieron virales en las redes sociales. Más detalles:… — Reporte Ya (@ReporteYa) October 21, 2024

Sorpresivamente, el 18 de octubre pasado, Tellechea anunció en la red social X que “después de una cuidadosa consideración personal” y junto a su familia había tomado la “difícil decisión” de renunciar al Ministerio de Industrias y Producción Nacional debido a “problemas de salud” que requerían de su “atención inmediata”.

“Agradezco a usted, Sr. presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y a nuestra vicepresidenta, Delcy Rodriguez, por la comprensión y el apoyo brindado durante este tiempo de gestión, donde siempre conté con sus oportunas directrices y apoyo irrestricto”, expresaba.

Tellechea fue uno de los miembros del gobierno que acompañó a Maduro el 30 de julio pasado en el balcón del pueblo, en el marco de una concentración en respaldo al gobernante en medio de las fuertes manifestaciones contra el resultado electoral emitido por el Consejo Nacional Electoral, protestas que fueron duramente reprimidas.

“Venezuela, junto a nuestro Presidente, ha conquistado la paz y el futuro, logros que defenderá de los intentos de desconocer la voluntad del pueblo con actos violentos ampliamente rechazados por el país”, sostuvo en esa ocasión Tellechea.

La “purga madurista” lo catapultó en Pdvsa

Pedro Tellechea fue nombrado presidente de Pdvsa en enero de 2023 durante los últimos meses de gestión de Tareck El Aissami como ministro de Petróleo. Antes de ser presidente de Pdvsa, había estado al frente de Pequiven durante los años 2020-2023.

Tellechea saltó al cargo de ministro de Petróleo luego de que Tareck El Aissami renunciara en medio de investigaciones por corrupción en la estatal petrolera.

La gestión de Tellechea dentro de Pdvsa parece haber tenido muchas luces, pero no estuvo exenta de sombras. De acuerdo con fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción petrolera alcanzó los 851 000 barriles por día (bpd) en junio de 2024, registrando un incremento de 2,53% en comparación con la de mayo, que fue de 830 mil bpd. No obstante, en julio de 2023, Tellechea señalaba que la meta para 2024 de la industria petrolera venezolana era producir 1 759 000 de barriles de petróleo diarios (bpd), cifra que no se llegó a cumplir.

Tellechea también fue designado por Nicolás Maduro como “padrino” del estado Zulia y previo a eso también le había tocado “apadrinar” políticamente al estado Anzoátegui. Esa figura de padrino estatal Maduro la rescató a principios del año electoral. En febrero de 2024, Maduro encomendó a los padrinos y madrinas la labor impulsar el «buen gobierno». Para ese momento, todos quienes ostentaban esa figura eran ministros.

La lista de los caídos en desgracia

Con la detención de Tellechea ya son cinco la cifra de ministros del Petróleo y presidentes de Pdvsa “caídos en desgracia”, cuatro de ellos trabajando para el gobierno de Nicolás Maduro.

El primero de ellos fue Rafael Ramírez, la persona que más tiempo ostentó el cargo de ministro de Petróleo. Estuvo frente a la cartera petrolera entre el año 2002 y 2014 y también fue presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante 2004 y 2013. A su salida del despacho pasó a la Cancillería y luego lo designaron como embajador de Venezuela ante la ONU, hasta que renunció al cargo en diciembre de 2017 por solicitud de Maduro.

La razón de su destitución como embajador fue hacer comentarios críticos contra el gobierno de Nicolás Maduro a través de sus artículos de opinión. Después de eso, salió del país hacia Italia, donde reside desde entonces y le otorgaron asilo político. En enero de 2018, el Ministerio Público anunció que emitiría una orden de aprehensión contra Ramírez. En 2020, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró “procedente” solicitar su extradición.

El fiscal general lo ha relacionado con malversación de fondos de Pdvsa con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015, así como también con una trama de sobornos y lavado de dinero en Andorra, el caso de la operación Atlantic, el caso del buque Petro-Saudí y el caso de Inyelec.

Otro exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa procesado fue el ingeniero geofísico Eulogio del Pino, sucesor de Rafael Ramírez. Lo designaron como presidente de Pdvsa el 3 de septiembre de 2014 y el 18 de agosto de 2015 es nombrado como ministro de Petróleo, cargo que ostentó hasta el 4 de enero de 2017. El 29 de enero de 2017 volvió a estar al frente de la presidencia de Pdvsa. Del Pino fue detenido el 4 de septiembre de 2017 en la sede de Pdvsa-Occidente junto a otros siete funcionarios de la estatal. En febrero de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó enviarlo a juicio por los presuntos delitos de corrupción y daños a la industria petrolera del país. La Fiscalía también lo vinculó con un caso de sabotaje que, denunciaron, implicó la pérdida de 15 millones de barriles de crudo y daños patrimoniales que superaron los 500 millones de dólares.

El caso más dramático fue el de Nelson Martínez, experimentado ejecutivo petrolero venezolano, a quien Maduro nombró a cargo de la estatal petrolera en agosto de 2017. Un año después de su nombramiento, fue detenido y acusado de corrupción. Durante su encarcelamiento, su salud se deterioró gravemente y falleció el 12 de diciembre de 2018 sin recibir la atención médica adecuada.

A la nada honrosa lista se sumó Tareck El Aissami, una de las altas figuras políticas del chavismo, cuya detención se confirmó en abril de 2024 tras permanecer más de un año alejado de la vida pública luego de destaparse el escándalo de corrupción conocido como la “purga madurista”.

El gobierno se encargó de viralizar imágenes en donde se le observaba esposado. Le imputaron los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Tanto a él como a cercanos colaboradores suyos, como Samark López y Simón Zerpa, los implicaron en una supuesta conspiración económica. Tarek William Saab aseguró que usaron sus cargos para “realizar operaciones petroleras ilegales” mediante «la asignación de cargas» de crudo, «sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación» de Pdvsa.