“Mamá lucha por mí, esto es inhumano”: Familias de presos políticos exigen condiciones dignas de reclusión

“Mamá lucha por mí, esto es inhumano”, le dijo a Roynert Peña, de 22 años, a su mamá, durante una visita en la cárcel del Tocorón que duró solo 10 minutos

El joven fue detenido en Naiguatá, en el estado La Guaira, cuando estaba en la playa con su novia y su suegra. Su madre, al igual que la de otros presos políticos, caminaron este 18 de octubre desde la Plaza Brión, en Chacaiío, hasta la sede del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Romero expresó que las visitas duran solo 10 minutos: “Y son a través de un vidrio, yo no puedo abrazar ni besar a mi hijo. Y mi hijo no es un terrorista, es estudiante, un estudiante de Aeropostal, estaba estudiando mecánica de aviación en Aeropostal y se lo llevaron indebidamente”

Los familiares de los detenidos en Tocorón han denunciado que utilizan la comida como una forma de tortura. Se les niega el agua, no les entregan comida, ni las medicinas que les dejan y, además, los alimentos que les sirven están en estado de descomposición.

Yuleici, quien es enfermera de profesión, contó que su hijo pasó 10 días consecutivos con diarrea y no le dieron ningún medicamento. “Yo siendo enfermera, ‘¿cómo puedo ayudar a mi hijo?’ Lo que le dije fue ‘papi, come papel tualé para que se te pase”, detalló.

Saudy Gil, madre de otro detenido en Tocorón, indicó entre sollozos que su hijo, de 23 años, ha bajado 12 kilos desde que fue detenido 1 de agosto. Se lo llevaron de su lugar de trabajo en la Policía de Baruta, después de haber publicado un video en WhatsApp de un cacerolazo.

“Yo le pido que hagan su trabajo y que vean que los muchachos que no tienen ningún tipo de culpabilidad sean liberados. Ellos no tienen ningún derecho de retener a un muchacho que no ha cometido ningún delito. Los están marchitando, nos están marchitando. Mi hijo no tiene ni color”, admitió.