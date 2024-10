VIDEO | “Mamá, aquí nos tienen secuestrados”

Antes de ser detenido por funcionarios policiales de la administración de Nicolás Maduro, Luis Daniel García, de 20 años, se dedicaba a la sublimación de franelas y tazas en un pequeño emprendimiento familiar en La Hoyada, en Caracas.

El pasado 6 de agosto, nueve días después de las cuestionadas elecciones presidenciales, a Luis Daniel lo contactaron a través de Facebook para la sublimación de 60 franelas con la imagen de María Corina Machado, pero el joven se negó, alegando que ellos no trabajaban con temas políticos.

La persona que lo contactó por Facebook, al ver la negativa, cambió de opinión y le pidió que le sublimara solamente dos franelas tricolor con la palabra “libertad”. A Luis Daniel no le pareció que hubiese algo malo en la propuesta y aceptó hacer el trabajo.

Sin embargo, a los pocos minutos de haber sublimado las camisas, dos funcionarios policiales (una mujer y un hombre) llegaron al negocio y dijeron “positivo”, Inmediatamente, pidieron refuerzos y se llevaron detenidos a Luis Daniel, la novia, la suegra y la cuñada.

Las extorsiones policiales en el contexto postelectoral han sido denunciadas en varias ocasiones por familiares que, desesperados por ver a sus familiares en libertad, acceden a chantajes y falsas promesas. Yasmely no fue la excepción.

Comentó que cuando estaban en la comandancia policial eran amedrentados con el “psicoterror” de que iban a pasar 30 años encerrados. Y les insistían en que si querían “negociar” debían conseguir 20 000 dólares en efectivo, una suma bastante alta para una familia que trabaja fuertemente para poder sobrevivir.

Yasmely indicó que “luchando y buscando de un lado para otro” solo pudieron conseguir 5 000 dólares. Pero por esa suma solo dejaron en libertad a las mujeres que se llevaron detenidas junto a Daniel.

“La policía me engañó, me dijo que él no tenía delitos, que lo iban a soltar, que me quedara tranquila, pero todavía mi hijo sigue detenido, pasé 39 días sin poder verlo y ni llevarle ni agua”, dijo.