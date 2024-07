Tren de Aragua: del cruce de frontera hasta las sanciones de Estados Unidos

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó el 28 de agosto de 2023 a siete criminales que trataron de entrar al país. El jefe de este organismo policial, Jason Owens, declaró que se trataba de un presunto miembro del Tren de Aragua. Ese fue el primer avistamiento de varios que sucederían en los próximos meses.

Un mes y siete días más tarde, Owens reportó la captura de otro presunto miembro en la ciudad El Paso, Texas, un criminal que fue encarcelado por homicidio y robo en Venezuela. Para septiembre, arrestaron a 41 personas vinculadas a la megabanda. El 29 de mayo de este año, Owens informó que capturaron a 10 presuntos miembros del Tren y puntualizó: ”No pierdan de vista a esta banda. Sus actividades delictivas representan una grave amenaza para nuestras comunidades”.

Yesterday, USBP agents in El Paso arrested a Venezuelan national, who is a suspected Tren de Araguas gang member. He was also incarcerated for murder & theft in his native country. pic.twitter.com/jE0Dap3qd8

