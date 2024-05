Inicio

Pertenecer a la tercera edad no es impedimento para ejercer cargo público

Francisco Zambrano 25/05/2024

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, llamó a Edmundo González Urrutia, “títere senil”; mientras que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello se ha referido a él como alguien “tembleque y débil”. Además, el dirigente del oficialismo ha insistido en afirmar que el candidato opositor “está enfermo” y que posiblemente abandone Venezuela por recomendaciones médicas para seguir un tratamiento en el extranjero antes de las elecciones presidenciales del venidero 28 de julio.

“Padece de la próstata y sus médicos le ordenaron reposo absoluto. Les dijeron que no lo pusieran a agarrar mucho sol, ni a caminar, no le puede dar ni moquillo”, dijo el parlamentario y ex gobernador de Miranda.

Además de atacarle por ser supuestamente “pro yanqui y otra serie de calificativos”, la dirigencia chavista ha dirigido su artillería contra la avanzada edad del candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y contra su supuesta frágil salud.

González Urrutia, de 74 años, apenas ha acompañado a la inhabilitada María Corina Machado a un acto de campaña el pasado sábado 18 de mayo en La Victoria, estado Aragua. Pero también ha asistido a actos de proclamación de partidos políticos judicializados como Acción Democrática y Voluntad Popular y este viernes 24 de mayo estuvo en comunidades populares en el municipio Libertador de Caracas

El candidato presidencial unitario, Edmundo González Urrutia, se reunió este viernes con líderes sociales de Caracas en El Cementerio, en la parroquia Santa Rosalía, al suroeste de la ciudad capital. En su encuentro, el abanderado opositor escuchó a dirigentes comunitarios. pic.twitter.com/2i4g6voXXv — AJPalacios (@AJPalacios6) May 24, 2024

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Pew en Washington DC (PRC por sus siglas en inglés), la edad promedio de los presidentes en el mundo es de 62 años. La mayoría se encuentra en la franja entre 50 y 60 años. De hecho, el 35% de los mandatarios cuenta con 60 años.

Por ejemplo, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, es un octogenario, y si resulta reelecto en los comicios presidenciales del venidero mes de noviembre concluirá su mandato con 85. El demócrata es el hombre de mayor edad que ha ocupado el cargo de inquilino de la Casa Blanca.

Actualmente, Paul Biya, de Camerún, es el presidente más longevo en ejercicio con 91 años, le siguen el líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas y el rey Salmán de Arabia Saudí, ambos con 88 años.

También, resaltan el rey Harald V de Noruega, con 87 años; el líder supremo iraní, Ali Jamenei con 85 años, y el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, con 83 años. En total, 5% de los mandatarios del mundo tienen 80 o más años.

Vladimir Putin, el presidente ruso que invadió a Ucrania, tiene 70 años.

Este jueves 23 de mayo, en una entrevista radial, el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, calificó como una tropelía que el chavismo use la carta de la edad de González Urrutia y su supuesta fragilidad física para sacar provecho político.

“¿Y es que ahora alguien de la tercera edad no puede ser presidente? González Urrutia cada vez que da una entrevista tiene que decir que no está enfermo. Hugo Chávez hizo una campaña enfermo en 2012 y ganó una elección, ellos siempre ocultaron eso, nosotros sabíamos que no estaba bien, pero yo siempre fui absolutamente respetuoso de eso, nunca lo usé a mi favor, porque la vida privada de las personas hay que respetarla, principalmente si está atravesando por un padecimiento”, dijo Capriles.

Como Gonz á lez, productivos hasta el final

De acuerdo a la gerontóloga y especialista en estimulación cognitiva, Liliana Navarro, las personas pueden trabajar hasta el último día de su vida si se encuentran en óptimas condiciones.

“Todo depende de la persona, de su entusiasmo, la parte de la salud, su estado anímico, las ganas de seguir adelante”, sostuvo Navarro.

En Venezuela, personas de la tercera edad se ven prácticamente obligadas a seguir trabajando en vista dr que la pensión está fijada desde hace dos años en 130 bolívares mensuales (menos de 4 dólares).

“Conozco personas que se jubilan y después tienen su propio emprendimiento, siguen trabajando por su cuenta y son productivos”, agregó.

Navarro aseveró que, a lo largo de la historia, la gente ha descubierto valores y experiencias de los miembros de la tercera edad.

“Son un caudal de valiosa enseñanza, sus palabras, sus consejos, constancia, trayectoria de trabajo, nos demuestran que la vejez es una etapa digna de la vida”, expresó la experta.

Navarro calificó al “abuelo venezolano” como un ser hecho de un material resistente: “Son capaces de edificar un mundo mejor, cada día pueden escalar un peldaño hacia la superación, la edad no es impedimento para seguir adelante sin importar”.

La gerontóloga consideró que es necesario incorporar a un sector de la tercera edad a la fuerza laboral de Venezuela.

De acuerdo a un estudio efectuado por la asociación civil Convite en 2023, 61% de las personas de la tercera edad en Venezuela trabajan y 38% no lo hace.

54% de esa fuerza trabajadora es hombre y 46% mujer. La mayoría labora como buhonero, trabajador informal y repartidor a domicilio. También, se desempeñan como obreros, emprendedores, personal contratado y empleados públicos.

“Es necesario implementar nuevas oportunidades de trabajo para ellos, porque ese conocimiento que tienen es muy valioso y hay que aprovecharlo”, concluyó Navarro.