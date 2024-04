Venezolanos en el exterior son de segunda para el CNE - Runrun

Con dos semanas de retraso abrió el Registro Electoral para los venezolanos en Buenos Aires, Argentina, de cara a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

“El mejor sistema electoral del mundo”, según propias palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, no pudo cumplir con lo estipulado en el cronograma, que tenía como fecha de apertura de registro en Venezuela y el exterior, el pasado 18 de marzo.

Las quejas sobre retrasos en la apertura del proceso en las sedes diplomáticas del Gobierno venezolano en el extranjero no solo competen a Argentina, también comprende otras ciudades del mundo como Madrid, Berlín, Quito, Bogotá, entre otras.

Janine se alegró luego de que después de quince días de espera vio en las redes que había abierto el registro en Buenos Aires, pero la algarabía le duró poco al percatarse que no calificaba para votar.

“Tengo el pasaporte vencido y uno de los requisitos es que se debe tener vigente, conozco a mucha gente en la misma situación”, dijo.

Pese a que no podrá ejercer su derecho, Janine se dispone a formar parte de la protesta de venezolanos en el exterior convocada por la ganadora de la primaria opositora María Corina Machado para este sábado 6 de abril.

“Nos estamos organizando para protestar porque es un atropello a nuestros derechos”, expresó.

En Argentina viven 220 mil venezolanos, pero apenas 2.200 están en el Registro Electoral para votar en el consulado de Buenos Aires, porque este proceso estuvo cerrado desde 2018. Quedan solo 7 días hábiles para inscribirse para poder votar en la presidencial del 28 de julio. pic.twitter.com/uc8hMBMnbh — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) April 5, 2024

En Madrid, Gabriel pudo inscribirse, pero luego de esperar horas en la sede diplomática venezolana.

“Llegué al mediodía y me fui a las cinco de la tarde, fui el último que entró a registrarse porque metían la gente a cuenta gotas”, dijo el estudiante venezolano que votará por primera vez.

En la capital de España, algunos venezolanos hicieron hasta una huelga de hambre para exigir el inicio del proceso. La excusa como en otras partes del mundo era que las máquinas de registro no llegaban.

“Logré avanzar en la cola porque mucha gente se fue al enterarse que no cumplían con los requisitos, aquí exigen cédula, pasaporte vigente y tarjeta de residencia temporal o permanente, yo tengo DNI (cédula española) y con eso bastaba”, agregó.

Gabriel indicó que en teoría logró su objetivo. “Pero me dijeron que me iban a enviar un correo y hasta ahora no me ha llegado”.

En Uruguay, Francisco está por emitir su pasaporte y aspira de aquí al 16 abril poder actualizar sus datos.

“El problema es que además de pedirte la documentación venezolana vigente, que ya es complicado tenerla, te exigen la del país donde estás y eso lo posee una población ínfima…aunado a eso, en mi caso tengo que recorrer 300 kilómetros a Montevideo, porque vivo en la provincia”, dijo.

Hoy se pudo registrar el 1er elector en Berlín.

1. Sólo hacen el proceso en la tarde.

2. Se exige visa permanente o visa de más de tres años pero se logró que fuese la suma del 1er registro en la ciudad + la fecha de vencimiento de la visa.

3.Proceso engorroso.

4.Requitos 👇 — María Gabriela Trompetero (@GabyTrompetero) April 4, 2024

“Hasta la cédula de la abuelita para el Registro Electoral”

La coordinadora de AlertaVenezuela, Ligia Bolívar, enfatizó que todos los consulados de Venezuela en el mundo están exigiendo una cantidad de documentos desproporcionada.

“Y eso es una orden que viene del CNE, obedece a un instructivo que nadie conoce. El asunto principal aquí es que el mismo ente electoral está violando el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que reza que podrá votar todo el que demuestre legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Bolívar, uno de los casi 3 millones de venezolanos que hay en Colombia de acuerdo al órgano migratorio de ese país, no podrá votar el 28 de julio.

“No pude inscribirme porque tengo visa de migrante, que te da permanencia en el país, pero ellos consideran que no es una prueba de legalidad. La gran mayoría de las personas que viven en Colombia no tienen siquiera visa”.

La socióloga indicó que de acuerdo a esa normativa, de 2,8 millones de venezolanos en el vecino país, solo 15 mil personas serían las que podrían votar.

“Además de que se abrió tarde el Registro Electoral, el Gobierno venezolano restringe arbitrariamente el derecho a votar. Lamentablemente, aquí en Colombia, la afluencia de gente no ha sido masiva porque la mayoría tiene PPT (Permiso de Protección Temporal) y por las redes ya se informan de que no pueden participar”, precisó.

La socióloga fue uno de los tantos venezolanos que remitió un documento de protesta este miércoles 3 de abril en el Consulado de Venezuela en Bogotá. En la misiva se pide que se incluya a todo el que esté legal en el país en el registro, como estipula la ley, y que el proceso se extienda hasta el 26 de abril.

🔴ATENCIÓN Exigen en consulado de #Venezuela en Bogotá que acepten el #PPT para el #registroelectoral: ◉ Un grupo de #venezolanos en #Bogotá solicitaron -a través de un documento- se acepten #visas y pasaportes, así estén vencidos, para la inscripción en el #REP con el fin… pic.twitter.com/g13qKXoyIA — El Venezolano Colombia (@ElVenezolanoCo) April 4, 2024

Bolívar expresó que aunado a todos los atropellos, quienes sí pueden inscribirse o actualizar sus datos en el RE deben enfrentar a un sistema lento y burocrático.

“Pareciera que el Gobierno no nos quiere reconocer y es algo que vemos en España y Ecuador y en otros países del mundo”, opinó.

Francisco indicó que es frustrante el hecho de que teniendo la voluntad de propiciar un cambio en el país, los venezolanos en el exterior se encuentren de manos atadas.