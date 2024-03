SenosAyuda cumple 18 años luchando junto a la mujer venezolana contra el cáncer de mama - Runrun

SenosAyuda celebra su 18 aniversario luchando junto a la mujer venezolana contra el cáncer de mama. Fundada en octubre del 2006 por Bolivia Bocaranda, Beatriz Ottengo e Ingrid Borges, tres sobrevivientes de cáncer de mama, SenosAyuda se ha convertido en una gran aliada de la mujer venezolana en la lucha y prevención contra el cáncer de mama.

18 años después de su fundación, SenosAyuda tiene el mismo leit motiv: superar la enfermedad y celebrar la vida.

Según cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, al menos 22 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama al día en nuestro país y lamentablemente, nueve de estas 22 mujeres fallecen por no tener la posibilidad de acceder a un tratamiento oportuno.

SenosAyuda reporta que desde el año 2018 vienen experimentando un alarmante crecimiento en la cantidad de personas que llegan a sus puertas solicitando algún tipo de apoyo, que va desde una ayuda económica para una mamografía hasta consultas con alguno de los especialistas que ofrecen en su sede en Caracas. Lo mismo se puede apreciar en sus sedes regionales en Nueva Esparta y Anzoátegui.

Con motivo de la celebración de estos 18 años, su presidenta, Bolivia Bocaranda comentó: “Hoy, cuando llegamos a este aniversario de 18 años, no me queda más que agradecer a todo y cada uno de estos aliados que nos han apoyado a lo largo de estos años. Esto comenzó como una lucha personal que emprendí junto a dos amigas y hoy estamos recibiendo más de 400 mujeres mensualmente en la fundación”.

En sus declaraciones, Bocaranda enfatiza que esta es una batalla que libran durante los doce meses del año, si bien es cierto que en octubre -catalogado como el “mes rosa” para la lucha y prevención del cáncer de mama- reciben el apoyo de mucha gente.

Por esa razón, una de las metas que tienen para 2024 es concientizar a la gente que el cáncer de mama es un flagelo que ataca todo el año y es una lucha que se puede dar si se tienen los recursos para hacerlo.

“Este es mi anhelo hoy, poder seguir ayudando, sumando esfuerzos y apoyando a las mujeres (y hombres) en Venezuela a vencer un diagnóstico de cáncer de mama. Sabemos que podemos hacer más, pero cada vez es más cuesta arriba por la falta de recursos”, recalcó Bocaranda.

Atención temprana para vencer

“La mejor arma para lograr vencer el cáncer de mama es un diagnóstico temprano”, declaró Isis Cobos, gerente de atención al paciente en SenosAyuda. Cobos informó que desde el año 2022 reciben más de 500 solicitudes mensuales de apoyo en consultas, exámenes de detección y tratamientos.

“Sin la ayuda que recibimos por parte del gremio médico en Venezuela esto no sería posible. Tenemos a unos doctores y doctoras que no solo velan por la salud de sus pacientes, sino que muchas veces terminan siendo un apoyo emocional fundamental en esta lucha. La sensibilidad, delicadeza y ganas de ayudar son temas que vivimos a diario en nuestra sede. Y a todo este maravilloso equipo de médicos no podemos sino darle las gracias y reconocer el gran esfuerzo que hacen por seguir apoyándonos”, agradeció Cobos.

Por su parte, Vanessa Ochoa, vicepresidenta de la fundación, reconoció la labor del voluntariado que les acompaña en esta titánica labor, semana a semana. “Como sobreviviente de cáncer de mama, puedo asegurar que, una vez superada la enfermedad, no vuelves a ser la misma mujer. Algo cambia y las ganas de ayudar y acompañar a otras mujeres es algo tangible y palpable. Es por eso que contamos con el apoyo de grandes mujeres y hombres que se acercan todas las semanas a nuestras puertas a preguntar en qué nos pueden colaborar”.

Ochoa afirmó que entre los planes que tienen para este año está una serie de eventos y alianzas en busca de recaudación de fondos.

“El cáncer de mama está presente todo el año y desde SenosAyuda estamos decididos a dar la pelea los 365 días del año. No puedo dejar de reconocer de igual forma el apoyo invaluable que hemos recibido de empresas durante estos últimos meses, quienes de forma desinteresada aportan su granito de arena en esta lucha”, remarcó.

Primera causa de muerte oncológica en venezolanas

La Sociedad Anticancerosa indica que el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte oncológica en las mujeres en Venezuela, aunque hace 20 años era el cáncer de cuello uterino.

Las estadísticas de proyección señalan que los nuevos casos de cáncer de mama en las mujeres pueden suceder con mayor frecuencia entre los 45 y 54 años. El no diagnosticarse a tiempo puede restar hasta 20 años de vida a las pacientes.

Se calcula que la mortalidad femenina por esta enfermedad se ubique en 3.515 personas al cierre de 2023, con una incidencia que llegaría a 8.691 casos, según los datos proyectados por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), e incluidos en su informe anual.

¿Cómo colaborar con SenosAyuda?

Hay muchas formas de colaborar con la asociación y los pacientes que benefician: como voluntario, servicio comunitario o mediante patrocinio empresarial. Usted también puede contribuir con sus donativos a través de distintas entidades bancarias. Haga clic acá para conocer más información y sumarse a esta lucha por la vida y contra el cáncer de mama, que no es exclusiva de las mujeres, sino de todos. Su apoyo puede marcar la diferencia.

Para más información, visite el sitio web de SenosAyuda o redes sociales. Instagram: senosayuda.