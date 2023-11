Proponen biorremedación y cambio de leyes para un saneamiento profundo del Lago de Maracaibo - Runrun

Miembros de la sociedad civil aseveran que el «Plan maestro para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del Lago de Maracaibo» del Ministerio de Ecosocialismo debe aplicarse con mayor rapidez y estar enfocado a las causas de la contaminación

Foto: Henry Chirinos (EFE | 2022 | Instagram: @hchirinosch

«Hasta los momentos, el proyecto del saneamiento del Lago de Maracaibo solo se ha enfocado en limpiar las consecuencias de la contaminación, no las causas. No habrá un equilibro ecológico real si no se aplica a corto plazo planes de educación y comunicación para el control de los desechos sólidos, así como restablecer la responsabilidad de los gobiernos municipales de tener un buen sistema de aseo urbano», dijo Auberto Quero, director del Centro de Ingenieros del Zulia (CIZ) y de la Asociación Civil para la Conservación del Lago de Maracaibo (Aclama).

Los zulianos celebran este 18 de noviembre el día de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá frente a un lago contaminado y en estado crítico, según los defensores de derechos humanos ambientales. A inicios de noviembre, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) destacó la foto del Lago de Maracaibo desde el satélite Copernicus Sentinel-2. Allí se pudo notar que el agua estaba con tonos más verdes por la proliferación de algas verde azules que la última foto tomada por el mismo satélite en junio del 2023.

Aunque el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios y director de la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, Néstor Reverol, anunció el 10 de noviembre que se han limpiado 1.200 kilómetros de costa del Lago, solo se ha enfocado en la remoción de desechos sólidos y petrolizados.

Si se estima que el Lago de Maracaibo tiene 728 kilómetros de costa, el Estado ha declarado limpiar el 0,165 % de las costas del ecosistema lacustre hasta ahora.

Un trabajo extraordinario ha cumplido la Comisión Presidencial para el Rescate del Lago, con el saneamiento del 100% de las playas, ubicadas en El Bajo, esencial la participación de todos los zulimaos. ¡Lo prometimos y lo estamos cumpliendo: el rescate de nuestro ícono zuliano! pic.twitter.com/Qmb82B6vlv — Néstor Reverol (@NestorLReverol) November 10, 2023

«Aún el plan está en etapa muy temprana. Y el Plan, hasta ahora, se planteó de forma completa, porque tiene aspectos sociales, ambientales y legales. Pero no establece cuándo se deben cumplir los objetivos planteados ni cuáles estrategias se usarán para evaluar el trabajo a largo plazo para mantener el ecosistema limpio. Ahora, debe haber mayor monitoreo porque en otros embalses pequeños muy cercanos al Lago se está evidenciando las cianobacterias», agregó el director de CIZ.

Contaminación profunda

Si bien el Lago de Maracaibo se está contaminando y sobrecargando de elementos como nitrógeno y fósforo —un proceso que en biología se conoce como eutrofización—, es en los últimos siete años que el Estado no brinda información sobre los factores que degradan el ecosistema lacustre, como los derrames de petróleo. Tampoco apoya a las universidades zulianas para mantener una investigación independiente, según la ONG Transparencia Venezuela.

Según el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (Clima 21), al menos 23 derrames de petróleo se contabilizaron en el Lago en el primer semestre del año. Pero advierten que los registrados fueron gracias a imágenes satelitales, casos donde la mancha de crudo era lo suficientemente grande para ser captada desde el espacio.

«Los derrames de petróleo en el Lago siguen siendo una constante, y lo seguirán siendo hasta que las empresas estatales no aborden ese problema. Esto denota que el plan, en esta etapa inicial, no está atacando los problemas de fondo, el origen, sino lo superficial de este tema complejo», destacó el biólogo y director de Clima 21, Alejandro Álvarez.

En un reportaje publicado por Runrun.es en junio de este año, el biólogo de la Universidad del Zulia, Randi Guerrero, destacó que las algas verde azules y las cianobacterias que están cubriendo el lago proliferan por el exceso de desechos agrícolas que descargan los ríos que alimentan la cuenca, así como por el aumento del calor como consecuencia del fenómeno climático El Niño en este año. Además, advirtió que los derrames de petróleo eliminan la competencia biológica de las cianobacterias, mientras que esos microrganismos resisten al crudo.

«Lo preocupante es que ni la administración local ni la administración nacional está monitoreando lo que pasa en su cuenca. Los ríos que alimentan al Lago de Maracaibo, como el Catatumbo y el Chama, empiezan en Colombia y en el estado Mérida, respectivamente. En el caso de la zona colombiana de la cuenca del río Catatumbo está habitada por grupos paramilitares que contaminan el agua con desechos sólidos y con derrames de petróleo. Esa es una responsabilidad compartida entre Colombia y Venezuela que no se ha cumplido», explicó Álvarez.

Lo mismo ocurre con la deforestación de las zonas boscosas y manglares del ecosistema lacustre, según el director de Clima 21. Según la plataforma de monitoreo ambiental Global Forest Watch, al menos 5.500 kilómetros cuadrados de cobertura arbórea han sido talados desde el 2001 hasta ahora en la cuenca del Lago de Maracaibo, que abarca los estado Zulia, Táchira Mérida, Trujillo y Falcón por el lado venezolano y al departamento Norte de Santander en Colombia.

Mientras tanto, aunque la Universidad del Zulia determinó que las algas verde azules que cubren al menos el 70 % del Lago, aun no se ha determinado el grado de concentración de esos microrganismos en el agua y si tienen un factor tóxico.

«Por otra parte, se deben implementar los planes de reforestación de las cuencas intervenidas, para mitigar la erosión y la generación de sedimentos junto con la implementación de las Áreas de Reserva de medios silvestre, que fortalecerían los sumideros de carbono en la cuenca, mejorarían los hábitats faunístico y funcionarían como bancos de germoplasma (para la reproducción de las especies vegetales)», reflexionó Quero.

«De igual manera, se recomienda que la extensión agrícola a los productores en la cuenca apunte a la agricultura regenerativa, mediante tecnologías de bajos insumos, y se reduzcan a la vez los aportes de fósforo y nitrógeno como cargas puntuales que van al Lago de Maracaibo», agregó.

Llamado a la biorremediación

«Otra situación que tenemos es la cantidad de nutrientes que se encuentran acumulados en el fondo del lago a nivel del cono hipolimnético (centro del lago)», explicó doctora en ingeniería ambiental Suher Yabroudi, directora del Centro de Investigaciones del agua de la Universidad del Zulia (CIA – LUZ) .

Explicó que el afloramiento masivo de algas verdes-azules en el Lago se produce «como consecuencia del incremento de nutrientes en la columna de agua, principalmente de nitrógeno amoniacal y compuestos de fosforo provenientes de la descarga de los ríos que drenan sus aguas, principalmente de la cuenca del río Catatumbo, además de los nutrientes aportados por las descargas de aguas residuales domésticas e industriales, actividades acuícolas».

«La erosión del cono se magnifica al incrementarse el caudales de los ríos del sur del Lago, generando una fuerza impulsora que rompe la estabilidad del volumen acumulado en lo más profundo en el fondo del Lago, liberando hacia la columna de agua cuantiosas cantidades de nitrógeno amoniacal, que llegan a la superficie favoreciendo el crecimiento incontrolado de algas verde azules», agregó.

Frente a ese problema, la academia ha dado propuestas de procesos biológicos de tratamiento que focalicen la remoción de fósforo y nitrógeno, además de las propuestas «tradicionalmente aplicadas en la región» como lagunas de estabilización y lodos activados.

Yabroudi acotó que, a partir de la creación de la Comisión Presidencial para el rescate y conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, una comisión científico-técnica encabezada por el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), en conjunto con el CIA – LUZ y el Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT) para desarrollar un monitoreo de la condición del Lago de Maracaibo.

«El CIA – LUZ también tiene trayectoria en las propuesta de tratamiento de áreas contaminadas con hidrocarburos a través de técnicas de biorremedación, a través del aislamiento de cepas autóctonas procedentes de zonas contaminadas con petróleo», dijo la ingeniera ambiental.

Yabroudi aseveró la necesidad de formular normas que regulen la concentración de parámetros físico, químicos y biológicos de las aguas descargadas en el Lago.

Uno de los estatutos a cambiar es el decreto número 883, publicado en 1995, una norma que regular los desechos que se vierten en los lagos y ríos y establece que los compuestos con fósforo y nitrógeno —presentes en aguas negras, desechos agrícolas y detergentes—, los principales elementos que nutren a las cianobacterias, puede aparecer en concentraciones de 10.000 microgramos por litro (0,01 gr/l).

Pero, según la Organización Mundial de la Salud y declaraciones del biólogo Ernesto González, jefe del Laboratorio de Limnología de la Universidad Central de Venezuela (LL – UCV) a Runrun.es, las concentraciones de nutrientes para que proliferen las cianobacterias es menor de lo reflejado en las leyes, aunque las concentraciones de nutrientes y la floraciones de algas verde azules dependen de las características ecológicas de cada lago.

«Es importante desarrollar normativas legales acordes a las características del Lago de Maracaibo, que focalicen la remoción de nutrientes en niveles idóneos que puedan contribuir a reducir o revertir, en cierta medida, el proceso de eutrofización actual», concluyó.