El voto automatizado para la primaria divide opiniones de los partidos - Runrun

Representantes de AD, VP, PJ y Vente Venezuela comentan sus expectativas sobre los comicios para seleccionar al candidato presidencial de la oposición. Aunque hay amplias coincidencias, la participación del CNE en el proceso es un factor divergente

Solo un aspecto podría significar un inconveniente de peso para que todos los aspirantes a las primarias opositoras compitan: la participación del CNE y su infraestructura automatizada en el evento

El trabajo ejecutado hasta los momentos por la Comisión Nacional de Primaria parece contar con buena acogida por parte de actores políticos consultados. Pero la exigencia de la pronta publicación del cronograma electoral es una demanda compartida

La realización de una elección primaria para escoger el candidato presidencial de la oposición ocupa en estos momentos a este sector político. Sin embargo, han surgido en el debate público algunas observaciones, planteadas ante la Comisión Nacional de Primaria (CNP), que podrían constituir un escollo para lograr la unidad en torno a ese proceso.

Runrunes consultó a cuatro representantes de algunos de los principales partidos que han mostrado su interés en promover la elección primaria y aunque las posiciones en los puntos claves no parecen tan distantes, solo un aspecto podría significar un inconveniente de peso para que todos los aspirantes a las primarias opositoras compitan: la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su infraestructura automatizada en el evento primario opositor.

Otros aspectos claves del proceso y que aún no están dilucidados tienen que ver con la posibilidad que la gran cantidad de venezolanos que viven en el exterior puedan votar y el reto logístico y económico que ello implica, la fecha de los comicios y el financiamiento de los mismos.

Además, un riesgo adicional para el bloque opositor son sus amplias contradicciones, evidenciadas claramente con motivo del debate sobre la permanencia del llamado Gobierno Interino. Unas heridas que aún están lejos de sanar.

Voto manual vs automatizado

El abogado Perkins Rocha es el representante del partido Vente Venezuela (VV) ante la CNP, ente conformado por personas del mundo académico a quienes se delegó el diseño, la organización e instrumentación de la elección.

Aunque Rocha recordó que la propuesta de la líder de Vente, María Corina Machado, era promover una renovación de la dirigencia política mediante una consulta electoral y no una primaria para escoger un candidato, señaló que están «promoviendo y participando» junto con los miembros de la Comisión, en la construcción de ese instrumento: «Lo que significa necesariamente que nuestra potencial candidata, que es María Corina Machado, vaya a participar”, aclaró.

Explicó que en Vente están interesados en que haya una consulta «absolutamente legítima dentro de los estándares universales” y que la primera y más importante de las tres exigencias presentadas ante la CNP por esa organización política es que el voto en primarias sea manual, lo que implicaría «rechazar tanto las máquinas como al personal del CNE”.

“La máquina es un combo, viene con toda la ingeniería electoral que hemos cuestionado, pero también con el personal operador, que no es otro que un colectivo que fue preparado para pesquisar a los ciudadanos de la oposición y tener datos importantes sobre sus datos, domicilios. En pocas palabras, para la construcción de otra lista oscura como la Lista Tascón”, advirtió.

Aquella lista fue un instrumento proveniente de la recolección de firmas contra Hugo Chávez para activar el referendo revocatorio en 2004 y que fue empleado por el Gobierno chavista para perseguir a opositores en la administración pública.

Agregó Rocha: “Si nosotros acudimos a las primarias y las ganamos, vamos a construir un nuevo sistema electoral (para las elecciones presidenciales). No tanto un nuevo sistema legal electoral, sino vamos a construir un nuevo registro y vamos a construir condiciones constitucionales que permitan que las elecciones sean transparentes y vote el ciudadano. Lo exigimos ahora, porque nosotros no nos vamos a someter en el 2024 al mismo sistema electoral que durante más de 15 años hemos cuestionado y para lograr ese cambio necesitamos una fuerza ciudadana, que es lo que nos va a permitir las primarias hacer”.

Para Juan Carlos Caldera, representante de Primera Justicia (PJ) ante la Plataforma Unitaria, “la primaria es una herramienta de un camino superior, que es el del camino del cambio”.

Señala que la gente reclama un candidato unitario y que para que tenga la fuerza y el desafío del triunfo de la elección presidencial, quieren que no sea designado por decisión de un grupo político, «sino que se construya de abajo hacia arriba, con el voto de los venezolanos”.

Caldera considera que en torno al apoyo del ente comicial a la elección primaria «se ha hecho un tema donde no lo hay»: «En otras oportunidades hemos contado con el apoyo logístico y técnico del CNE, en unos (procesos) sí y en otros no, de acuerdo a las circunstancias”.

Sostiene que hay que dejar que la Comisión Nacional de Primaria evalúe y explore los posibles límites de la participación del ente comicial en este evento.

Explica que en el reglamento de la primaria se estableció “una línea roja» en caso de que se solicite apoyo técnico y logístico al Consejo Nacional Electoral y es que “se garantice la confidencialidad de la identidad del votante, porque no es lo mismo cuando el CNE convoca a todos los venezolanos –a un acto comicial- a que las fuerzas democráticas convoquen un proceso para escoger su candidato, pues sería facilitar la construcción de una segunda Lista Tascón”.

En cuanto a la creación de una infraestructura fraudulenta en torno al CNE, Caldera destaca que con las auditorías técnicas de especialistas en cada etapa del proceso, como se ha hecho en el pasado, esas cosas se podrían revisar y saber si puede haber una irregularidad.

Añade se tienen que dejar atrás esas dudas que se han venido despejando y que el sistema automatizado habría que objetarlo si, producto de las auditorías, se produce un error importante.

Por su parte, en Voluntad Popular (VP) no descartan la posibilidad de usar el voto automatizado. Freddy Superlano, representante de esa tolda ante la CNP dice al respecto: “Yo he ganado elecciones con ese sistema. Se le puede hacer el seguimiento necesario. El tema no es el fraude, que nunca se ha podido comprobar, sino el ventajismo antes y durante el proceso y el comportamiento de los poderes públicos del Estado para beneficiar a una de las partes”.

Sostiene que cree en el voto electrónico, porque se puede auditar y que el voto manual “puede traer mayores problemas al proceso”. Dice que hay empresas que manejan herramientas tecnológicas que pueden ofrecer este servicio y que no sea necesariamente el CNE, aunque reconoció que la participación del ente comicial abarataría los costos.

Superlano indica que podría darse también un proceso mixto, “donde participe el CNE y otras instituciones».

«Lo que hemos manifestado es que no exista captahuellas, que permita el registro de quién votó y quién no. Que eso se proteja”, recalcó.

Desde Acción Democrática le brindan un amplio respaldo a la CNP. “Lo que decida la Comisión Nacional de Primaria eso es lo que nosotros va a acatar. El que quiere primaria no le pone alcabala al proceso. El que tiene un candidato no tranca el juego y nosotros tenemos un buen candidato (Carlos Prosperi), músculo político y la arquitectura para la promoción y defensa del voto, por lo tanto no vamos a buscar a Dios por los rincones”, declaró el vicepresidente de AD, Édgar Zambrano.

“Nosotros vamos a una elección primaria y para eso nos estamos preparando y eso lo ratificamos en el día de hoy (11/1), que se realizó el Comité Ejecutivo Nacional ampliado con los secretarios generales y de organización de todo el país”, argumentó el dirigente adeco.

Voto en el exterior

En el tema en el que parece haber consenso entre los representantes de los factores políticos consultados es en la necesidad que los venezolanos que residen en el exterior puedan votar en las elecciones primarias, independientemente de su estatus migratorio.

No obstante, el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que solo podrán sufragar en el exterior «los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Para Juan Carlos Caldera (PJ) este artículo es absolutamente inconstitucional, “porque el derecho que te nace a ti para votar en una elección presidencial es solo por una razón: ser venezolano por nacimiento y mayor de 18 años. No se puede supeditar el ejercicio de un derecho a una situación migratoria ante un tercer país. Si yo estoy ilegal o no en cualquier país, eso no quita ni un centímetro de mi condición de venezolano, que es la que me da el derecho a votar”.

En ese sentido, indica que lo primero que se tiene que hacer es denunciar el artículo 124 y exigir que se modifique y se solicite solo la prueba de nacionalidad, «que es la cédula de identidad venezolana vencida o no, para que la persona pueda registrarse en caso que sea nuevo votante o pedir su cambio de residencia”.

Indicó que se estima que hay cuatro millones y medio de venezolanos en el exterior con derecho al voto, bien sea porque están en el registro electoral, por ejemplo, alguien que aparece en el registro en Petare pero está en Chile, o personas que cumplieron la mayoría de edad fuera del país.

“El desafío de atender a 4 millones y medio de venezolanos no es cualquier cosa, eso significa un esfuerzo logístico y económico muy considerable y entiendo que la Comisión Nacional de Primaria está haciendo un estudio muy con los pies en las tierra de cuál sería la posibilidad cierta de atender a este volumen tan grande”, dice Caldera.

Perkins Rocha (Vente Venezuela), sostiene que los venezolanos en el exterior pueden ser organizados para conformar un nuevo registro electoral en seis meses, “que es lo que resta para la fecha que consideramos oportuna para realizar las primarias”.

Considera que esto es “mucho más fácil lograrlo de lo que se cree”, pues hay mecanismos muy sofisticados, como aplicaciones sencillas manejadas a través de teléfonos inteligentes que permitiría a las personas registrarse en el exterior.

Según Rocha, hay una gran receptividad de la Comisión Nacional de Primaria para que, a partir de ese mecanismo virtual, se puedan incorporar los venezolanos en el exterior, puedan ejercer su derecho político y participar en las primarias.

Del lado de Voluntad Popular, Freddy Superlano coincide en la propuesta de la construcción de un registro digital para el voto en el exterior, que el voto sea presencial y que el requisito para ejercer el sufragio sea la cédula de identidad. “Eso es todavía un tema en discusión”, comentó.

En AD también respaldan el voto de los venezolanos en el exterior, independientemente de la condición legal en el país receptor. “El voto de los venezolanos en el exterior es un derecho innato que establece la propia Constitución y que tenemos que defender en todos los escenarios”, opina Édgar Zambrano.

La fecha

Otro tema que públicamente se había mencionado como posible fuente de divergencias es la fecha en que debe realizarse las elecciones primarias, pues unos consideraban que debía realizarse a finales de este año y otros se inclinaban porque fuera a mediados del mismo.

No obstante, Superlano (VP) explicó que a finales del año pasado, en un encuentro entre los factores políticos de la oposición, se aprobó la propuesta del 25 de junio cómo la probable y óptima, aunque la decisión final es de la Comisión Nacional de Primaria. “Ojalá todavía los lapsos den”, comentó.

Aseguró que aunque la decisión sobre la recomendación de la fecha se tomó por unanimidad, tanto VP como AD respaldaron la iniciativa, mientras PJ y UNT consideraban que debía ser más lejana.

Perkins Rocha (Vente) coincide en que dentro de seis meses sería la fecha oportuna, Juan Carlos Caldera (PJ) dice que la fecha responde fundamentalmente a una planificación desde el punto de vista técnico, y que hay unos plazo que deben atenderse. “Se han estado barajando distintos escenarios. Las recomendaciones técnicas hablan de por lo menos tener 8 meses como un buen rango de fechas previo a la convocatoria”, indicó.

Por su parte, Zambrano (AD) le brinda confianza a la CNP. “Las fechas que se han planteado son puras hipótesis, como la del mes de marzo para la presentación de candidatos y la de junio para la elección. Eso seguramente se va a ir adecuando al tiempo y espacio que marque la realidad política nacional. La fuerza de los hechos irá impulsando todo. Depende de la dinámica de la política del país, que tiene sus vaivenes. No puede convertirse la fecha de presentación de candidaturas ni la de la elección como una excusa para torpedear el proceso de primarias”, asevera.

Otros temas

Aún hay otros temas relacionados al proceso que están pendientes. Perkins Rocha señala que junto a las exigencias de voto manual y de voto en el exterior, Vente Venezuela ha planteado “la construcción de un registro electoral (RE) que no contenga las irregularidades que tiene el actual y esto parte por revisar el RE que hasta ahora ha manejado el CNE del oficialismo”.

Otro asunto pendiente y que las organizaciones políticas no abordan públicamente tiene que ver con los recursos económicos necesarios para el diseño, organización e implementación del proceso, en vista de que, aunque los partidos de la Plataforma Unitaria decidieron dar la responsabilidad del proceso a la Comisión Nacional de Primaria, no se le asignó dinero que le permitiera realizar su trabajo y a pesar que los integrantes de la Comisión no cobran por su labor, están urgidos de recursos para esta fase inicial, que les permita, por ejemplo, visitar los estados para constituir las juntas regionales electorales.

Jesús María Casal, presidente de la Comisión, en una entrevista exclusiva para Runrunes, comentó en diciembre pasado que “en el reglamento se prevé que los precandidatos den contribuciones voluntarias estimadas en función del presupuesto de la primaria. Esa es una fase posterior relacionada al costo de la primaria, pero en este momento, que aún no hemos llegado a las postulaciones, sí hay que lograr algunos fondos mínimos y el equipo mínimo para nuestro trabajo”.

La Comisión espera también para este mes de enero una respuesta del Consejo Nacional Electoral sobre una solicitud relacionada con la realización de operativos especiales de inscripción y actualización del registro, además de la solicitud de los centros de votación y la conformación de una comisión técnica de ambas instituciones para dar curso a esos planteamientos.

En líneas generales, el trabajo ejecutado hasta los momentos por la Comisión Nacional de Primaria parece contar con buena acogida de parte de los actores políticos consultados, aunque la exigencia de la publicación rápida del cronograma electoral es una demanda compartida.