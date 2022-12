Jubilados de 2018 terminan 2022 sin recibir el bono prometido de 10 mil bolívares - Runrun

El monto actual que recibirían los jubilados de 2018 es apenas un 31,8 % de lo que le habían prometido en mayo, cuando se anunció el bono

Jaime Carrillo*, jubilado en 2018 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), ya perdió las esperanzas de que el gobierno de Maduro le pague el bono que prometió.

Ya pasaron siete meses desde que Nicolás Maduro aprobó, el 1 de mayo de 2022, un bono único de 10 mil bolívares -unos 2.227 dólares al cambio oficial de ese momento- y los beneficiarios no han recibido nada.

Carrillo salió de Corpoelec luego de la reconversión monetaria de 2018, que le quitó cinco ceros a la moneda. Como a muchos de sus compañeros, las prestaciones sociales que recibió por más de 20 años de servicio apenas le alcanzaron para comprar algo de comida para la semana.

“A nadie y en ningún ministerio les han pagado ese bono. Ya no tengo esperanzas de que paguen ese dinero porque ya está muy devaluado”, dijo.

Un día después del anuncio de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, explicó que el pago del beneficio se haría de manera fraccionada (en tres partes) desde el 1 de mayo hasta la misma fecha del año 2023. Ya la noticia no era tan buena, pero seguía siendo un beneficio no esperado. Sin embargo, hasta los momentos, ningún jubilado ha recibido dicho bono.

Bono pulverizado

En mayo de 2022, la tasa oficial del tipo de cambio era de 4,49 bolívares por dólar y el bono prometido equivalía a unos 2.227 dólares aproximadamente. Siete meses después, esos bolívares solo pueden comprar 708 dólares a la tasa oficial de 14,12 bolívares. Apenas un 31,8 % de lo que le habían prometido.

Si el gobierno honrara el compromiso del primero de los tres pagos, los jubilados solo pudieran comprar 236,07 dólares al tipo de cambio oficial.

Una investigación realizada por Prodavinci demostró que desde el año 2001 hasta junio de 2022, la remuneración de los pensionados y jubilados se contrajo un 92%. Lo que se traduce en que ahora los trabajadores retirados reciben apenas un 8% del pago mensual que habrían recibido hace 21 años.

Hasta el momento de la redacción de esta nota no había un pronunciamiento oficial sobre el bono que prometió el gobierno de Maduro para los 120.000 jubilados de 2018.

Según cifras del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) la población en edad de pensión y jubilación es de aproximadamente 5 millones de personas, por lo que el bono anunciado el 1 de mayo solo beneficiaría a 2,4% de ese grupo.

Sin esperanzas

Runrun.es consultó con varios jubilados de varios sectores productivos del país para conocer el estatus del dinero que el gobierno les ofreció por tantos años de trabajo y la respuesta común fue la misma: no saben nada.

María González*, jubilada en 2018 de la Alcaldía de Caracas, señaló que de ese pago no han recibido ninguna noticia.

“No han dicho absolutamente nada, cuando preguntamos en el ente, nos dijeron (cuando dieron el anuncio), que si no salía en Gaceta Oficial, no podían efectuar pago alguno. Hemos revisado y hasta ahora, no hemos conseguido la gaceta que apoye ese anuncio. Se suponía que debieron haber hecho un primer pago entre junio y julio, el segundo este diciembre y el último en marzo de 2023, ya que Delcy anunció que se haría así, en tres partes, y fíjese que nada”, comentó González.

La extrabajadora de la Alcaldía indicó que tanto ella como sus compañeros siempre van a al ente a buscar información sobre el pago, pero nunca obtienen una respuesta satisfactoria.

“Muchos de mis compañeros están muy pero muy necesitados, ese dinero les ayudaría, pero yo ya no tengo esperanzas que lo paguen, se olvidaron de ese tema, los entes no dan respuesta porque no les han girado información alguna”, agregó.

Aunque Óscar Lucero se jubiló antes de 2018, rechaza que el gobierno de Maduro juegue con las necesidades de los jubilados que, en su mayoría, son personas de avanzada edad.

“Los dobles discursos son horribles. Es muy feo que personas como nosotros que hicimos una carrera dentro de una organización apostando a que el día mañana íbamos a tener calidad de vida aceptable, y no estoy hablando de lujos, sino simplemente de poder mantenerme con mi jubilación, tengamos que pasar por esta situación”, comentó.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Maestro del Distrito Capital, Edgar Machado, indicó que algunos de sus compañeros jubilados de 2018 le informaron que no le han cancelado ningún bono.

“Educadores y trabajadores del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) jubilados en 2018 no han recibido ningún bono”, enfatizó Machado.

Marina Pérez*, jubilada del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) afirmó que no les han dicho nada. “Hasta el sol de hoy, no nos han pagado ni medio de ese bono”.

“No tengo esperanzas porque ya va a finalizar el año y no nos han dado nada. Quisiera que me lo dieran, pero ahorita ese dinero no son ni 700 dólares. Yo ya perdí las esperanzas”, aseguró Pérez.

Yolanda Castillo*, enfermera jubilada en 2018 del Hospital Domingo Luciani de El Llanito, indicó que tampoco tiene expectativas de recibir ese dinero: “Cuando lo den, si es que lo dan, será cuando ya sean 20 dólares o menos”.

Javier Colmenares*, jubilado en 2018 de la empresa CANTV, afirmó que al igual que varios de sus compañeros, sigue esperando el pago del beneficio.

“La situación está muy difícil, debemos seguir exigiendo nuestros derechos”.

Jubilados y pensionados en situación precaria

La idea que se tenía concebida sobre la pensión y jubilación de garantizar una vejez solvente, quedó en el pasado. Actualmente, pensionados y jubilados se mantienen en las calles protestando para exigir una pensión digna que, aunque sea, les permita cubrir el valor de la canasta básica alimentaria.

El economista José Guerra, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, señaló que el salario y la pensión en Venezuela pasaron de $30 en el mes de marzo a $8 en diciembre.

Guerra también señaló que desde el mes de marzo no ha habido un aumento salarial y que la inflación entre marzo y noviembre es más de 100%.

Según las últimas cifras publicadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en el mes de septiembre de 2022 ocurrieron 572 protestas, de las cuáles 324 fueron para reclamar derechos laborales.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2022), se redujo la cobertura de pensiones y jubilaciones.

Una de cada cuatro personas en edad de jubilación no recibe pensión, por lo cual surgen tres hipótesis que podrían explicarlo:

– No es atractivo su monto

– El sistema no contributivo está fallando

– La reducción del sector forma excluyó a los contributivos

Según la Encovi, existe un aproximado de 588.000 adultos mayores que no reciben pensiones, mientras que las pensiones por discapacidad u orfandad representan el 1,5% del total de la población.

El pasado 10 de diciembre, los jubilados y pensionados tomaron nuevamente las calles para exigir mejoras socioeconómicas, que se revise el ingreso mínimo y el pago del tercer mes de aguinaldo para todos los trabajadores de la administración pública.

*La identidad de los entrevistados fue cambiada por temor a represalias