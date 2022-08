Vacaciones para mayoría de venezolanos serán en un punto fijo - Runrun

La inflación, los problemas de movilidad, la covid-19 y la crisis de servicios públicos son los principales enemigos en este asueto

Principal destino de viaje sigue siendo Margarita

Boletos aéreos para Porlamar cuestan en promedio $150 por persona y el ferry que parte de La Guaira va de $60 a $160

Expertos recomiendan apelar a la creatividad y visitar parques, plazas y museos en las ciudades

@franzambranor

A Nancy Virginia le encantaba viajar a su natal Punto Fijo en las vacaciones escolares de sus hijos. La última vez que estuvo en casa de sus padres en el estado Falcón durante el periodo de asueto entre julio y agosto, fue en 2019. La pandemia del coronavirus, la escasez de gasolina y la crisis económica y de servicios públicos la han alejado de la ciudad falconiana y las playas que la rodean. En 2022, Nancy Virginia y su familia tampoco visitarán a los abuelos. “Para decirlo claro y raspado, no tenemos plata”, dijo tajantemente la administradora. Nancy sentenció que son varios factores los que conspiran para que sus hijos no puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones. “A mi esposo y a mi no nos alcanza el sueldo para satisfacer las necesidades básicas, menos para irnos de vacaciones como hacíamos antes…en primer lugar tenemos que acomodar el carro porque es un viaje largo, está el tema de la gasolina, aquí en Caracas conseguimos en dólares, pero allá no sabemos. Otra cosa es el aumento de la matrícula escolar de los niños este año que nos dejó prácticamente sin un centavo”.

Así como Nancy Virginia, centenas de venezolanos tampoco podrán vacacionar. Y es que el poder adquisitivo del ciudadano promedio se ha pulverizado y por supuesto el ocio es uno de los renglones más perjudicados.

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el salario en dólares cayó 6,6% en Venezuela entre diciembre de 2021 y junio de 2022. La remuneración promedio se ubicó en $118,4 durante el mes de junio en el sector privado, mientras que en el área pública se situó en $40. La inflación en el sexto mes del año de 2022 fue de 14% de acuerdo al OVF.

“El principal limitante para que el venezolano tenga vacaciones en este momento es el bolsillo”, dijo el economista Luis Oliveros.

“El ingreso real del venezolano está cayendo, la inflación es mayor que los aumentos de salario, los que ganan en dólares están perdiendo capacidad de compra”.

El repunte del covid-19 también atenta contra las vacaciones. La Sociedad Venezolana de Infectología alertó sobre un repunte de la enfermedad en los últimos días y llamó a la población a no menospreciar los síntomas, así como a reforzar la vacunación. De acuerdo a cifras oficiales, el número de casos subió de uno por cada 100 mil habitantes en junio a 5 por cada 100 mil en julio de 2022.

Advierten que la subvariante BA5 de omicrón causa más casos de Covid-19 y reinfecciones

Margarita sigue siendo predilecta

Aura Gutiérrez de la agencia de viajes Tornus sostuvo que la demanda de paquetes vacacionales ha descendido este año.

“Lo que más se mueve es Margarita, pese a los precios elevados la gente sigue apostando por ir a ese destino”.

Gutiérrez indicó que solo en pasaje de avión cada persona puede gastar un promedio de $150 por un boleto ida y vuelta. “No todo el mundo dispone de eso, una familia de cuatro personas necesita $600 solo en pasajes…es caro”.

“Hay muchas opciones para Margarita, pero un viaje para allá no lo puede pagar todo el mundo”, sostuvo Luis Oliveros.

Los gastos en alojamiento y comidas en Margarita dependen de cada recinto. “Existen diversas alternativas, todo es cuestión de investigar lo que más conviene, pero es un gasto fuerte porque todo está por las nubes, eso quedó para un sector de la población”, manifestó Gutiérrez quien recordó que actualmente hay seis líneas aéreas operando hacia Porlamar: Conviasa, Estelar, Avior, Rutaca, Laser y Venezolana.

“Irónicamente Conviasa que es una línea aérea del Estado es una de las más costosas”.

Recientemente se activó la ruta en ferry de La Guaira hacia Margarita con una frecuencia de salida cada semana. Los precios por persona son de $60 ida y vuelta en el nivel Arena, $100 en el nivel Playa y $160 en el nivel Sol, mientras que cada vehículo tiene un costo de $80 si es liviano y de $100 a $180 si es pesado. Niños de 3 a 11 años cancelan 50% de la tarifa y de 0 a 2 años no pagan boleto.

¡Comenzó la temporada vacacional y la cara de nuestros viajeros lo dicen todo! 🚢 Nuestro buque Don Nasib es el encargado de transportarte desde Puerto La Cruz hacia tu destino ideal ¡La Isla de Margarita! + pic.twitter.com/2m1UiBzgsr — Ferry Gran Cacique Express (@GranCaciqueVE) July 28, 2022

Impera la creatividad

Luis Oliveros indicó que en tiempos de crisis se impone la creatividad para buscar alternativas a la hora de tomarse unas vacaciones.

“Eso y hablarle claro a los chamos, decirles que las cosas han cambiado y que en este momento no se tiene para irse de viaje al interior o al exterior…que quizás en un futuro se pueda volver a hacer”.

Oliveros manifestó que para quienes se quedan en ciudades como Caracas existe la opción de visitar lugares de esparcimiento como plazas y museos. “Alguno que otro sitio histórico…También se puede aprovechar la alternativa que brindan los cines de lunes populares”.

Agregó que el streaming en casa sigue siendo una opción válida. “Si tomamos en cuenta el costo mensual de este es algo relativamente barato y los niños hoy en día se entretienen mucho con eso”.

Por su parte, el coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, dijo en una entrevista radial que se debe apelar al ingenio a la hora de planificar el tiempo de ocio en tiempos donde no hay holgura financiera.

“Recreación es un momento de compartir y por eso hay que usar la creatividad y todos los medios que tengamos a nuestro alcance para el sano esparcimiento…parques, plazas públicas”.

Trapani informó que muchas organizaciones de la sociedad civil ofrecen planes de esparcimiento a precios relativamente accesibles para niños y adolescentes.

“Esas experiencias sensoriales de esparcimiento son importantes para nuestros niños porque así se convierten en seres sociales…eso es salud…eso es bienestar”.