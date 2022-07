EXCLUSIVA | El “garganta profunda” de los Panamá Papers habla por primera vez: “Rusia quiere verme muerto” - Runrun

Bajo el pseudónimo de John Doe, el informante que filtró los documentos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca concede una entrevista a los periodistas alemanes del Süddeutsche Zeitung (SZ), quienes junto al Consorcio Global de Periodismo de Investigación (ICIJ) coordinaron en 2016 la mayor investigación global sobre paraísos fiscales

John Doe revela los entretelones de la filtración y sus temores sobre la posible venganza de Rusia y el ascenso del fascismo y el autoritarismo en el mundo

Como parte de la alianza internacional, Runrunes difunde la exclusiva publicada en la revista alemana Der Spiegel el 22 de agosto de 2022

Frederik Obermaier y Bastian Obermayer

En 2015, un denunciante anónimo que se hacía llamar “John Doe” se puso en contacto con el Süddeutsche Zeitung (SZ) y filtró más de 2,6 terabytes de datos secretos a dos reporteros, incluidos millones de correos electrónicos internos. Se originaron en la firma de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca, uno de los proveedores de servicios más importantes en el negocio global de las firmas offshore. Tras las revelaciones, que se conocieron como los Papeles de Panamá y se publicaron bajo los auspicios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, y el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, tuvieron que renunciar a sus cargos, ya que hicieron otros. La filtración provocó protestas masivas en Londres,

Reykjavik y en otros lugares y desencadenó el inicio de miles de investigaciones en todo el mundo. Desde entonces, se han aplicado reglas más estrictas en el mundo de las empresas ficticias. Los gobiernos lograron recuperar más de $1.31 mil millones en ingresos fiscales perdidos.

Hasta el momento, “John Doe” solo se ha pronunciado públicamente en una ocasión, en forma de manifiesto publicado cuatro semanas después de que surgieran los Papeles de Panamá. En él, la fuente instó a los legisladores a tomar medidas para combatir la desigualdad global. Desde entonces, ha habido libros, podcasts y documentales sobre la filtración, e incluso una película de Hollywood protagonizada por Meryl Streep. Pero el denunciante ha permanecido en silencio.

“John Doe” contactó recientemente a los dos ex periodistas de SZ, que ahora trabajan para DER SPIEGEL. Para garantizar el anonimato, la entrevista con la fuente se realizó a través de una conexión a Internet y se encriptó con un software que decía las respuestas del denunciante. La entrevista, que tuvo lugar en presencia de un testigo, se ha abreviado para facilitar la lectura, se editó ligeramente y, como es práctica habitual en el periodismo alemán, se envió al sujeto de la entrevista para su autorización antes de su publicación.

¿Cómo estás? ¿Estás a salvo?

Estoy a salvo, a lo mejor de mi conocimiento. Vivimos en un mundo peligroso, y eso me pesa a veces. Pero en general, me va bastante bien y me considero muy afortunado.

Permaneciste en silencio durante seis años. ¿No ha tenido la tentación de revelar que fue usted quien hizo públicos los tratos secretos en el extranjero de jefes de estado y jefes de gobierno, cárteles de la droga y delincuentes?

A menudo he luchado, como creo que mucha gente lo hace, con el problema de ser acreditado por mi trabajo. La fama nunca fue parte de la ecuación. En ese momento, la única preocupación era mantenerse con vida el tiempo suficiente para que alguien contara la historia. Tomar la decisión de recopilar los datos disponibles para mí en Mossack Fonseca tomó días y fue como mirar por el cañón de un arma cargada, pero finalmente tuve que hacerlo.

Se comunicó con el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que inició una colaboración de más de 400 periodistas, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Cuando se acercó a nosotros, ¿qué tenía en mente?

Cuando te contacté, no tenía ni idea de lo que sucedería o si responderías. Mantuve correspondencia con muchos periodistas que no estaban interesados, incluso en el New York Times 2 y el Wall Street Journal 3. Wikileaks 4, por su parte, ni siquiera se molestaron en responder cuando me comuniqué con ellos más tarde.

El equipo global comenzó a publicar los Papeles de Panamá el 3 de abril de 2016. ¿Cómo fue ese día para ti?

Recuerdo que era como la mayoría de los domingos. Me reuní con algunos amigos para comer y me sorprendió saber que Edward Snowden había aumentado el interés al hablar sobre el proyecto en Twitter.

El denunciante de la NSA, que ahora vive en el exilio en Rusia, de alguna manera se enteró de la investigación y tuiteó incluso antes de que hubiéramos publicado sobre la «mayor filtración en la historia del periodismo de datos»…

Recuerdo haber visto las publicaciones pasar volando en las redes sociales por miles. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Una explosión de información literal. Las personas con las que estaba estaban hablando de eso tan pronto como lo escucharon. Hice lo mejor que pude para actuar de la forma en que cualquier otra persona que lo escuchara por primera vez lo hubiera hecho.

Muchos expertos comparan los Papeles de Panamá con Watergate. La fuente más importante de Watergate fue el Director Asociado del FBI, Mark Felt, quien se hizo llamar «Garganta Profunda» y finalmente reveló su identidad 33 años después de Watergate…

He pensado en Mark Felt de vez en cuando y en los tipos de riesgos a los que se enfrentaba. Mi perfil de riesgo se ve un poco diferente al suyo. Puede que tenga que esperar hasta que esté en mi lecho de muerte.

¿Porqué es eso?

Los Papeles de Panamá involucran a tantas organizaciones criminales transnacionales diferentes, algunas de ellas con vínculos con gobiernos, que es difícil imaginar cómo podría ser seguro identificarme. Felt tenía que preocuparse principalmente por Richard Nixon y sus compinches, y Nixon renunció poco más de dos años después del robo, dejándolo sin poder. Incluso en 50 años, es probable que algunos de los grupos que me preocupan sigan con nosotros.

¿Le contaste a alguien sobre tu papel en los Papeles de Panamá?

Después de que se supo la noticia, solo se lo conté a algunas de las personas que más me importan.

Entonces, has permanecido en silencio durante seis años. ¿Por qué quieres hablar ahora?

Ha habido varias ocasiones en los últimos seis años en las que he tenido la tentación de hablar. En cada uno de esos puntos, parecía que el mundo se acercaba más y más a la catástrofe, por lo que la necesidad de intentar intervenir siempre ha parecido cada vez más urgente. Al mismo tiempo, sin embargo, he tenido que equilibrar algunos factores.

¿A qué te refieres exactamente?

En primer lugar, por supuesto, está mi propia seguridad física y la de mi familia. Y en segundo lugar está el hecho de que el mundo es un lugar grande con una cacofonía de voces que intentan transmitir su punto de vista. Quería que mis palabras tuvieran significado, que no se perdieran antes del próximo tuit de Donald Trump. En 2016, escribí (Eds: en un manifiesto) sobre mi miedo basado en lo que estaba presenciando, “que la inestabilidad severa podría estar a la vuelta de la esquina”. Me temo que finalmente ha llegado la inestabilidad.

¿A qué tipo de inestabilidad te refieres?

El ascenso del fascismo y el autoritarismo a nivel mundial, desde China hasta Rusia, Brasil y Filipinas, pero especialmente ahora en los Estados Unidos.

Estados Unidos ha cometido algunos errores terribles en su historia, pero ha servido como una fuerza de equilibrio contra los peores regímenes absolutos cuando más se necesitaba. Ese equilibrio ha dejado de existir funcionalmente.

Los paraísos fiscales parecen tener una importancia crucial para los hombres fuertes de los regímenes autocráticos.

Putin es más una amenaza para los Estados Unidos de lo que nunca fue Hitler, y las empresas de maletín son su mejor amigo. Las empresas ficticias que financian al ejército ruso son las que matan a civiles inocentes en Ucrania mientras los misiles de Putin apuntan a los centros comerciales. Las compañías fantasmas que enmascaran a los conglomerados chinos son las que matan a los mineros de cobalto menores de edad en el Congo. Las compañías fantasmas hacen posibles estos horrores y más al eliminar la responsabilidad de la sociedad. Pero sin rendición de cuentas, la sociedad no puede funcionar.

Los Papeles de Panamá parecen ser más relevantes que nunca, debido a la agresión rusa en Ucrania. Por ejemplo, uno de los amigos más antiguos y cercanos de Vladimir Putin, el violonchelista Sergei Roldugin, fue sancionado a finales de febrero. La razón principal de esto se encontró en los Papeles de Panamá, que mostraron que Roldugin parece haber actuado como representante de su poderoso amigo y posee miles de millones, al menos en papel. ¿Está satisfecho con ese giro de los acontecimientos?

Me alegré de ver sancionado a Roldugin. Creo que es brillante.

¿Temes que Rusia pueda buscar venganza?

Es un riesgo con el que vivo, dado que el gobierno ruso ha expresado que me quiere muerto. Antes de que la presencia mediática de Russia Today se redujera debido al ataque de Rusia contra Ucrania, transmitió un docudrama de dos partes de los Papeles de Panamá con un personaje de «John Doe» que sufrió una lesión en la cabeza inducida por tortura durante los créditos iniciales, después de lo cual un barco de dibujos animados navegó a través del charco de su sangre, como si fuera el Canal de Panamá. Por extraño y vulgar que fuera, no era sutil. Hemos visto a otros con conexiones con cuentas extraterritoriales y justicia fiscal recurrir al asesinato, como en las tragedias que involucraron a Daphne Caruana Galizia y Ján Kuciak. Sus muertes me afectaron profundamente y pido a la Unión Europea que haga justicia para Daphne y Ján y sus familias. Y para garantizar el estado de derecho en Malta, una de las antiguas jurisdicciones de Mossack Fonseca.

En 2017, la Policía Federal Alemana obtuvo una tonelada de documentos de Mossack Fonseca, también de una fuente anónima.

Sí, ese era yo. Desde el principio, estuve dispuesto a trabajar con las autoridades gubernamentales porque me pareció bastante claro que era necesario que hubiera procesamientos por los delitos descritos en los Papeles de Panamá. Más que ningún otro, el gobierno alemán me aseguró que me mantendría a mí y a mi familia a salvo; y después de algún tiempo, pudimos llegar a un acuerdo que parecía justo. Desafortunadamente, el gobierno alemán violó su acuerdo poco después y, desde mi punto de vista, puso en riesgo mi seguridad. Lamentablemente, no recomendaría que otros confíen en las garantías del estado alemán.

Según informes de los medios, fue recompensado con 5 millones de euros. ¿Por qué no está satisfecho con la Policía Federal Alemana ?

Había tres problemas principales. Primero, una vez que la Policía Federal Alemana tuvo los datos, me quedé básicamente solo para defenderme sin ningún tipo de protección. Sentí que esto era imprudente ya que la amenaza a mi seguridad no disminuyó en absoluto y, en todo caso, aumentó. No mucho después, hubo un asesinato relacionado con el FSB en Berlín a plena luz del día. Ese podría haber sido yo. En segundo lugar, el gobierno alemán en realidad no cumplió con el acuerdo financiero que acordamos. Eso causó problemas adicionales que pusieron en peligro mi seguridad. En tercer lugar, la Policía Federal Alemana ha rechazado repetidamente la oportunidad de analizar más datos sobre el mundo offshore más allá de los Papeles de Panamá, lo cual es francamente impactante.

Entonces, ¿no crees que las autoridades alemanas hicieron lo suficiente para mantenerte a salvo?

Quiero ser justo con ellos. Ofrecieron un pequeño grado de protección, pero este es un tipo de situación en la que solo se necesita un error para producir un resultado desastroso e irreversible. Por varias razones, no me sentía cómodo con su enfoque general, especialmente a medida que pasaba el tiempo. Si el gobierno alemán realmente hubiera apreciado la importancia de los Papeles de Panamá, estoy seguro de que se habría manejado de manera muy diferente.

¿Qué es exactamente lo que querías de la BKA? ¿Protección de testigos? ¿Una nueva identidad? ¿O más dinero?

Solo puedo decir que no han respetado los arreglos financieros que acordamos.

La policía alemana compartió datos de Mossack Fonseca con docenas de países, pero los limitaron a datos sobre ciudadanos del país en cuestión. De acuerdo con esta lógica, los datos sobre los oligarcas solo podrían compartirse con las autoridades rusas, a menos que haya investigaciones criminales en otros países, una situación absurda, especialmente dado que estos hombres han sido sancionados recientemente en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Desafortunadamente, ni los gobiernos de Alemania ni los de Estados Unidos han expresado mucho interés en los Papeles de Panamá. En cambio, se centran en los yates. Francamente, los yates no importan mucho, más allá del valor simbólico. Las empresas extraterritoriales y los fideicomisos importan. Las sanciones son una herramienta importante, pero hay otras. Por ejemplo, Estados Unidos podría allanar algunas de las oficinas de incorporadores offshore en suelo estadounidense para enviar la señal de que este tipo de actividad ya no es aceptable. Sería fácil para ellos hacerlo. Pero no ha sucedido.

La élite rusa oculta habitualmente la propiedad de casas de lujo, yates, jets y otros activos a través de complejos acuerdos extraterritoriales. ¿Cómo puede ser detenido?

Creo que el mundo occidental vio a Vladimir Putin como una molestia durante mucho tiempo, pero que podían controlar con incentivos económicos. Obviamente, eso no ha funcionado. Requeriría un esfuerzo verdaderamente extraordinario, una especie de Proyecto Manhattan moderno, donde el objetivo sería desentrañar los enigmas del mundo marino. Ciertamente, la capacidad computacional para hacer esto existe. La pregunta es si la voluntad política lo hace. Hasta ahora, no he visto mucha evidencia.

¿Por qué crees que aún no hemos visto a un denunciante ruso importante?

Incluso con la cantidad necesaria de valentía, también se necesita un cierto grado de libertad para convertirse en un denunciante. Alguien tiene que estar allí para escuchar y debe haber al menos algún deseo de hacer cambios. Aparte del hecho de que Putin asesina y encarcela a los valientes, es muy difícil encontrar ese tipo de libertad en un lugar como Rusia.

Edward Snowden está atrapado en Rusia. Aunque critica al gobierno de Putin por corrupto, no puede salir del país porque sería juzgado en Estados Unidos.

Snowden es solo una pieza del rompecabezas en una guerra de información que Rusia ha estado librando contra Estados Unidos durante la mayor parte del siglo pasado. Si la comunidad de inteligencia estadounidense tiene pruebas en su contra, debería exponerlas para que todos las vean. Si no lo hacen, el presidente Biden debería perdonarlo y darle la bienvenida a casa. Es realmente así de simple.

¿Qué tan satisfecho está con el impacto de la fuga?

Estoy asombrado con el resultado de los Papeles de Panamá. Lo que logró el ICIJ no tiene precedentes, y estoy extremadamente complacido, e incluso orgulloso, de que se hayan llevado a cabo importantes reformas como resultado de los Papeles de Panamá. El hecho de que haya habido colaboraciones periodísticas posteriores de similar escala es también un verdadero triunfo. Lamentablemente, todavía no es suficiente. Nunca pensé que publicar los datos de un bufete de abogados resolvería por completo la corrupción global, y mucho menos cambiaría la naturaleza humana. Los políticos deben actuar.

Necesitamos registros corporativos de acceso público en todas las jurisdicciones, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Anguila, las Seychelles, Labuan y Delaware. Ahora. Y si escuchas resistencia, ese sonido que escuchas es el sonido de un político que debe ser despedido.

Desde 2016, se han publicado miles de historias de los Papeles de Panamá. ¿Hay alguno que creas que el mundo todavía necesita ver?

Hay tantas historias sin contar. Uno que me viene a la mente es un fideicomiso con cheques de papel amarillo que probablemente fue creado para un cartel de drogas por una consultora colombiana, en el que un gran banco estadounidense parece haber permitido el uso directo de su cuenta bancaria corresponsal en un banco en Panamá. Los nombres de los beneficiarios se escribieron en estos cheques con una máquina de escribir. Decir que este arreglo es inusual sería quedarse corto: también podrían haber emitido cheques hechos con señales de alerta reales.

Edward Snowden mencionó una vez su caso como el mejor de los casos para un denunciante: usted creó un gran impacto, y aún es desconocido y libre. ¿Es así también como ves tu papel?

Me considero increíblemente afortunado de que todo haya salido tan bien como lo ha hecho, incluso si nada es perfecto. Permanecer en el anonimato ha tenido el beneficio obvio de mantenerme relativamente a salvo, pero también ha tenido un costo, y es que no he podido mantener el problema a la vista del público como lo hizo Edward Snowden con respecto a las revelaciones de las escuchas telefónicas de la NSA. Por supuesto, pagó con su libertad hasta cierto punto. Siempre hay compensaciones.

¿Qué te ha enseñado tu filtración sobre la denuncia de irregularidades?

Diría que lo más importante es que mi ejemplo muestra que es posible, aunque quizás raro, hacer una gran diferencia y aun así mantener una buena vida. Pero se necesita mucho trabajo y mucha suerte para estar un paso por delante.