Twitter con T de Tesla: Elon Musk, el billonario que pasó de troll a dueño de la red social - Runrun

@Bocaranda2.0

El pasado viernes 22 de abril, Bloomberg ya asomaba que el posible cierre de compra de Twitter por Elon Musk sería anunciado este lunes.

Ya el jueves 21 de abril Musk y su grupo de asesores financieros, junto a empleados de Morgan Stanley, BofA Securities y Barclays, habían entregado la propuesta financiera para el pago de 46.500 millones de dólares. $25.000 millones en créditos y $21.000 millones directamente desembolsados en aportes personales de Musk.

Elon Musk viene anunciando su compra desde el pasado 14 de abril, fecha en la cual amaneció informando sobre la compra del 9% de la empresa. Hecho que disparó los precios de la acción y la especulación sobre una adquisición aún mayor por parte de Musk.

Como respuesta a la compra del 9%, Twitter ofreció a Musk un puesto en su junta directiva, que no fue aceptado por el empresario sudafricano. Luego Musk haría una oferta para llevar a la empresa de oferta accionaria pública a la privatización por 44 mil millones de dólares. Musk habría declinado el puesto en la junta debido a que ningún miembro de la junta directiva puede tener 14% o más de las acciones de la empresa, según reglas de gobernanza corporativas de Twitter.

La oferta de Musk sobrevalora la acción de Twitter en un 30% con respecto al precio previo a su anuncio. Y aunque hoy es noticia que fue aprobada la venta por parte de Twitter a Musk, el proceso no será inmediato y Musk no tendrá control de la empresa sino en los próximos meses. Previo al comunicado oficial, Musk había asomado la idea de agregar un botón de “editar Tweet” en una encuesta, una de las funciones que muchos usuarios llevan años impulsando, pero no ha discutido planes futuros públicamente.

Hoy nos enteramos en un comunicado oficial de Twitter algunas de las impresiones de Musk respecto a su compra, que pudiesen indicar el camino a seguir por la plataforma luego de su venta.

«También, quiero que Twitter sea mejor que nunca, mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial. Espero trabajar con la empresa. y la comunidad de usuarios para desbloquearlo», sumó en el texto.

Por su parte Parag Agrawal, CEO de Twitter, dijo: «Twitter tiene un propósito y una relevancia que impacta en todo el mundo. Profundamente orgulloso de nuestros equipos e inspirado por el trabajo que nunca ha sido más importante».

Aunque Musk está tratando de enmarcar toda la oferta pública de adquisición como una especie de cruzada para proteger la libertad de expresión, hasta un incluso un maximalista de la libertad de expresión necesita convencer a los accionistas de que su oferta de compra es para el interés financiero de cada miembro accionista. Y es por eso que Musk ofrece 46.500 millones de dólares a una empresa que tiene un valor máximo de 37 mil millones de dólares.

Today, Elon Musk reached a deal to buy Twitter. Here’s what he said 2 weeks ago at #TED2022 about some changes he’d like to make to it.

Watch his full conversation with @TEDChris here: https://t.co/2XIeChpZEV pic.twitter.com/1hkZlBXf5N

— TED Talks (@TEDTalks) April 25, 2022