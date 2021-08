Huella digital | Mervin Maldonado y su corta pero ascendente trayectoria en las filas del oficialismo - Runrun

Entre Mervin Maldonado y Pedro Infante se han alternado el cargo de ministro de Juventud y Deportes durante los últimos cinco años

Con una corta pero firme trayectoria en las filas del oficialismo, Mervin Enrique Maldonado Urdaneta se ha paseado por varios cargos públicos en la administración de Nicolás Maduro sin logros notables en sus gestiones.

Maldonado es oriundo del estado Mérida, egresado de la Universidad de Los Andes (ULA) como contador público. Desde que era estudiante universitario demostraba su inclinación hacia las políticas gubernamentales de Hugo Chávez.

Según Poderopedia, Mervin Maldonado en enero de 2016 fue ministro de Juventud y Deporte en sustitución de Pedro Infante.

El político merideño solo estuvo un año en el cargo debido a que fue postulado como candidato y ganó un puesto como diputado suplente en la Asamblea Nacional Constituyente para el periodo 2016-2021.

Maldonado también se desempeña como secretario ejecutivo del Movimiento Somos Venezuela y del Sistema de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones, designado el 12 de agosto de 2019 por Nicolás Maduro.

El joven Licenciado y Constituyente Mervin Enrique Maldonado Urdaneta, será el nuevo Secretario Ejecutivo del Movimiento Somos Venezuela y del Sistema de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones. ¡A la batalla en las catacumbas del pueblo! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 12, 2019

El protector de Apure

A parte de haber sido constituyentista, ministro, viceministro y secretario de misiones, Mervin Maldonado también fungió como “protector” del estado Apure.

El pasado 12 de agosto de 2020, el alcalde del municipio José Antonio Páez del estado Apure, informó a los medios locales que estaba presentando algunos síntomas característicos del COVID-19, por esa razón, decidió separarse por unos días del cargo, dejando al mando a Maldonado para que atendiera todo lo concerniente al coronavirus en la región.

Según reseña Infobae, es la primera vez que se usa la imposición de la figura de “protector” en una zona gobernada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, situación que pudo deberse a que las diferencias internas en el chavismo se han profundizando principalmente en la zona debido a la presencia de organizaciones paramilitares.

Su actuación como ministro del Deporte

La primera gestión de Mervin Maldonado en 2016 duró exactamente un año y seis meses. Durante ese tiempo, se encargó de conducir la ruta hacía los Juegos Olímpicos de Río.

Según reseña el medio Visión Deportiva, en el mismo año, el Plan Nacional de Masificación Deportiva aprobó recursos por más de 10 millones de dólares para ser distribuidos en 13 disciplinas en los 24 estados del país.

Visión Deportiva señala también que en 2016 se realizaron en Venezuela diversos eventos deportivos como: el Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica en el estado Barinas, a LI edición de la Vuelta al Táchira 2016 y 2017, a LII Edición de la Vuelta Ciclística a Venezuela, el XIV Festival de Ajedrez de la Juventud de Centroamérica y del Caribe celebrado en Caracas y el el torneo clasificatorio olímpico WSB/APB-PRO con la presencia de más 30 pugilistas de varios países.

Sin embargo, en ese año varias denuncias por corrupción salieron a la luz pública, como fue el caso de la ciclista Daniela Larreal, quien afirmó que el Ministerio del Deporte fue la «caja chica» de los funcionarios de Maduro.

En declaraciones para el diario El Nuevo Herald, Larreal señaló en repetidas ocasiones que los recursos que recibían y distribuían las autoridades deportivas “nunca llegaron al atleta completamente”.

El 4 de septiembre de 2020, el joven contador fue llamado nuevamente por Nicolás Maduro para ejercer el cargo de ministro para la Juventud y el Deporte. Cabe destacar que entre Mervin Maldonado y Pedro Infante se han alternado el mismo cargo durante los últimos cinco años.

Polémica en Tokio 2020

El pasado 28 de julio, el pesista Julio Mayora consiguió la primera medalla de plata para Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La noticia fue confirmada mediante un video que no solo se hizo viral por la hazaña del pesista, sino también porque Mayora le dedicó el triunfo a Hugo Chávez.

No solo las polémicas declaraciones de Mayora fueron objeto de burlas, insultos y críticas. Mervin Maldonado también fue criticado pues, en el video, se alcanza a escuchar cuando le da instrucciones a Mayora de lo que tenía que decir.

1/2 ¡Julio Mayora conversando con el Presidente @NicolasMaduro ! Este muchacho es un CAMPEÓN!!! 🥈🇻🇪🙏💪🏋🏾 pic.twitter.com/kOHoaCTFcX — Mervin Maldonado (@MervinMaldonad0) July 28, 2021

Justo después de que Mayora menciona el cumpleaños de Chávez, en voz baja se logra escuchar: «El regalo es pa’ él». Mayora mira a Maldonado, le hace una seña de afirmación e inmediatamente vuelve a decir: «Esta medalla de plata es para el presidente Hugo Chávez».

Mervin Maldonado fue señalado en redes sociales de ser “la persona encargada” para establecer el puente de comunicación entre los atletas que ganaron medallas en Tokio y Nicolás Maduro.

Con el segundo atleta que Maduro conversó fue con el ganador de la medalla de plata, Keydomar Vallenilla quien dedicó su triunfo al país y sugirió apoyar a los más pequeños para que se incorporen al deporte.

Es un verdadero placer conversar con nuestro medallista olímpico Keydomar Vallenilla. Joven caraqueño que no solo nos regala la gloria olímpica en #Tokyo2020, sino que representa a una generación de campeones y campeonas que se perfilan para las victorias del futuro. pic.twitter.com/chdEhFTlX4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 31, 2021

El ganador de la medalla de plata en ciclismo BMX Stile, Daniel Dhers, también conversó con Maduro a través de un contacto telefónico que realizó Maldonado.

En ningún momento Dhers llamó a Maduro por su cargo. En sus declaraciones, el atleta se refirió también a la alegría que el deporte le ha dado a Venezuela y afirmó estar dispuesto a desarrollar el ciclismo en el país.

Que alegría conversar con Daniel Dhers, nuestro medallista de Plata en los #JuegosOlímpicos. (1 de 2) pic.twitter.com/wz6ilDcgMd — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 1, 2021

Toda la motivación que se ha levantado con la excelente actuación de este joven venezolano en #Tokyo2020, la aprovecharemos para trabajar por las victorias deportivas en las próximas Olimpiadas #París2024. ¡Esa es la Meta! (2 de 2) pic.twitter.com/hIsZX17zic — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 1, 2021

Mientras que la ganadora de la medalla de oro en Tokio 2020 por establecer el récord mundial y olímpico, Yulimar Rojas, afirmó estar muy feliz de llevar el nombre de Venezuela en alto y de ser ejemplo para muchos niños y jóvenes.

Yulimar, tu actuación nos llena de emoción. Gracias por tus palabras, luego de la gran victoria que te consagró como la mejor del mundo en el Salto Triple. (1 de 2) pic.twitter.com/nDnovV0aGJ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 1, 2021

¡Venezuela está orgullosa de ti! Esperamos tu regreso para recibirte como te lo mereces, nuestra Campeona Olímpica. ¡Mil Abrazos! (2 de 2) pic.twitter.com/t6rVvqIznb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 1, 2021

Sobre estas conversaciones con los atletas, el actor venezolano Franklin Virgüez denunció a través de su cuenta en Twitter que Maduro envió a “alguien” a Japón para buscar a los que ganaran medallas y que hablaran con él, mientras otra persona grababa las llamadas.

Por su parte, la periodista Angie Pérez compartió el mensaje del actor y aseguró que ese «alguien» se trataba de Mervin Maldonado.

Días después del video de Mayora, otro escándalo referente a los atletas venezolanos que viajaron a Tokio encendió las redes sociales.

La escena se produjo cuando Alfredo Loyo, director técnico metodológico de deportes de combate en el Instituto Nacional de Deportes (IND), en entrevista por en canal Tves denunciaba que los atletas venezolanos que fueron a Tokio no recibieron apoyo de las instituciones.

«Los resultados obtenidos para Tokio podría decirles que fueron casi que individual, fue algo totalmente particular. Cada atleta se tuvo que sacrificar en hacer su preparación. Claudymar es uno de los ejemplos, que logró clasificar y prácticamente no tenía a nadie quien la guiara, quien le dijera realmente qué se hace, pero bueno, realmente Venezuela se ha caracterizado por ser uno de los países con mejor crecimiento en este deporte”, expresó Loyo.

Luego de esto, Yhondi Mancera, sin darse cuenta que aún estaba en vivo, pidió interrumpir la transmisión y dijo: «Interrumpe eso, interrumpe eso. Este mar… está loco, interrumpe eso porque eso no queda tan claro, entonces se queda en vilo como que no le pararon b*la a los atletas. Entonces es la federación, el ministerio, el IND, entonces que diga otra vaina, pregúntale otra vaina y ya, oíste Marquitos, porque después me van a meter en peo a mí, porque dice ‘a Claudymar no la apoyamos y a Andrés tampoco’, entonces tú no quieres decir que es la federación». A lo que Loyo le responde: «Coño, pero no sé cómo decirlo».

El comentarista le indica lo que tiene que decir, expresándole: «Bueno, entonces tienes que decir que es importante para Latinoamérica, que nuestro país esté bien y tal».

No más preguntas, Su Señoría pic.twitter.com/myxln8UORn — Eumar Esaá (@eumaresaa) August 4, 2021

Desliz olímpico en la TV estatal: el DT de deportes de combate del IND, Alfredo Loyo, admite en @TvesSonrie la falta de apoyo a los atletas venezolanos. El periodista Jhondy Mancera lo censura. “Interrumpe eso, pregúntale otra vaina, me van a meter en peo a mí“ #JuegosOlímpicos https://t.co/At77pUArmX — Lisseth Boon (@boonbar) August 5, 2021

Qué grande es TVES, interrumpen al director técnico metodológico de deportes de combate en el IND, Alfredo Loyo, para que no diga que los atletas venezolanos están abandonados a su suerte, y no se dan cuenta que siguen en vivo al aire. pic.twitter.com/DsVkLGp9rh — Miguel Angel Santos (@miguelsantos12) August 4, 2021

El pasado 15 de agosto, Mervin Maldonado, en entrevista con Ernesto Villegas, aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro cubre en un 95% los gastos de los atletas venezolanos, en especial, los de aquellos que participan en competencias como los Juegos Olímpicos.

«El 95% de todo lo necesario para que nuestros atletas entrenen y participen en los diferentes eventos internacionales, lo cubre el Estado venezolano. Del otro 5% se encarga alguna otra instancia internacional o empresas privadas que colaboran con los atletas», dijo Maldonado.

#EnVideo📹| Min. para la Juventud y Deporte, @MervinMaldonad0 informó que el Estado venezolano cubre 95% de todo lo necesario para que las y los atletas entrenen y participen en los diferentes eventos internacionales.#CuidarseEsLaClave pic.twitter.com/9ajzLsekac — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 15, 2021

El ministro de Juventud y Deporte del régimen, Mervin Maldonado, afirmó que el Estado cubre el 95 % de todo lo que necesitan los atletas para entrenar y representar al país en las competiciones internacionales. Esto es un irrespeto para los atletas venezolanos.#DanielRios pic.twitter.com/8bQ3ktoPEm — Daniel Rios (@Daniel_RiosVE) August 16, 2021

Medalla de oro en descaro: Mervin Maldonado aseguró que el Estado cubre 95 % de los gastos de los atletas https://t.co/Pl5C0vWZoQ https://t.co/od9OYoCTW7 — Juan Eduardo Rivas™ 😷 💦👏 (@JuanEP76) August 16, 2021

Mervin Maldonado, al igual que otros dirigentes del oficialismo, culpó al bloqueo que mantiene Estados Unidos a Venezuela de la situación deportiva del país.

“Los resultados de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 «demuestran» que si no tuviesen ese bloqueo, ni esa persecución financiera, mayores podrían ser los resultados».

Ahora, el encargado de la máxima felicidad

El pasado 19 de agosto, Nicolás Maduro designó a Mervin Maldonado como vicepresidente de Gobierno para el Socialismo Social y Territorial, en sustitución de Eduardo Piñate.

«La gran tarea, Mervin, es cumplir con la misión de lograr la máxima felicidad y el bienestar del pueblo venezolano», escribió Maduro a través de su cuenta en Twitter.

Nuestro Joven Ministro Mervin Maldonado asume como nuevo Vicepresidente de Gobierno para el Socialismo Social y Territorial. La gran tarea Mervin, es cumplir con la misión de lograr la máxima felicidad y el bienestar del pueblo venezolano. Siempre junto al pueblo. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 19, 2021

Sobre el nuevo cargo que suma Maldonado a su hoja de vida dentro del oficialismo, poco se sabe. Según reseña ladel 14 de enero de 2019, a la Vicepresidencia Sectorial del Socialismo Social y Territorial, como órgano superior de dirección, le corresponderá la coordinación de los Ministerios con competencia en las materias de hábitat y vivienda, comunas, Salud, pueblos indígenas, mujer y la igualdad de género, juventud y el deporte, proceso social del trabajo, ciencia y tecnología, educación y educación universitaria, así como la definición de las líneas elementales en la formulación de políticas públicas afines con el ámbito de su actividad, su ejecución y control.

Según la Gaceta, la estructura estará comprendida por una Oficina de Gestión Interna, en la cual se organizarán las funciones relativas a la administración financiera, la gestión de talento humano, asesoría jurídica y todos los servicios propios del funcionamiento de la Vicepresidencia Sectorial, para lo cual se requerirá la aprobación del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Planificación.

Redes sociales siempre activas

Mervin Maldonado es uno de los políticos del gobierno de Nicolás Maduro más activo en redes sociales. Con 23.223 seguidores en Twitter y 112.453 en Instagram, el contador público merideño siempre actualiza sus redes posteando información relacionada al mundo deportivo, las actividades del gobierno, pero muy pocas cosas de su vida personal.

Maldonado se ha retratado con grandes glorias del deporte venezolano, entre ellas, Yulimar Rojas, Daniel Dhers, con el boxeador Joel Finol y con Francisco «Morochito» Rodríguez, el primer venezolano en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México en 1968, y hasta con el actor Steven Seagal.