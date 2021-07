Huella digital | Los certeros pasos de Román Maniglia en el sistema bancario - Runrun

Con un bajo perfil, el licenciado en comunicación social se ha paseado por varios cargos dentro de la administración de Maduro, siendo la cartera bancaria el área donde concentra toda su experiencia

En el mes de marzo de 2021, el hijastro de Carmen Meléndez figura como director titular de la entidad bancaria Prodem en Bolivia, viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y como director ejecutivo suplente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

El nombre de Román Daniel Maniglia Darwich es de reciente aparición. En un principio, fue reconocido por ser el primogénito del exmilitar y embajador de Venezuela en Alemania, Ramón Orlando Maniglia Ferreira, y también por ser hijastro de la ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez. Pero se ha ganado un nombre propio.

Román Daniel nació en 1984, tiene dos hermanos menores, Sofía y Biaggio Maniglia Meléndez. En el registro electoral, al corte del 31 de mayo de 2021, aparece como elector en el municipio Iribarren en el estado Lara. Sobre su formación profesional poco se sabe, pero en la tarjeta de registro de una entidad bancaria de Bolivia se lee que es licenciado en comunicación social.

Una cuestión de abolengo

Sus inicios en el mundo político venezolano se han dado bajo las alas protectoras de Carmen Meléndez, cuando en 2009 fue nombrado y designado en Gaceta Oficial 39354, como miembro principal de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A).

La CASA, S.A., fue una empresa estatal creada para importar y distribuir productos alimenticios, pero tras varios hechos de corrupción fue liquidada en 2016 por el mismo gobierno, quien días después creó la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), misma entidad, pero con otro nombre comercial.

En julio de 2010, Román Daniel Maniglia tuvo su primer acercamiento al mundo bancario. En Gaceta Oficial 39526 fue nombrado y designado como miembro principal del Banco del Tesoro, Banco Universal S.A, entidad bancaria que funciona actualmente.

Durante los años 2013 y 2014 asumió el cargo de presidente de la Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa Fundasmin.

Bajo el ala de Carmen Meléndez

El 15 de octubre de 2017 se celebraron en Venezuela las elecciones regionales a las alcaldías y gobernaciones de todos los estados del país. Para ese año, la almiranta Carmen Meléndez era la candidata por el oficialismo por el estado Lara, elecciones que ganó con un 58.33 %, frente a su principal contendor, el opositor Henri Falcón.

A tres días de celebrarse las elecciones, el nombre de Román Maniglia ya estaba sonando para integrar el tren ejecutivo de su madrastra. La Prensa de Lara reseñó que Maniglia podría asumir el cargo de secretario general de gobierno.

Una noticia publicada por El Impulso el 31 de octubre del mismo año, afirmaba que el cargo del hijastro de Carmen Meléndez dentro del gabinete de la gobernadora era el de secretario privado de la Gobernación del estado Lara, cargo inventado, pues el secretario de la Gobernación para ese momento era el abogado y político oficialista, Yanis Agüero.

Una de las primeras reuniones donde participó Maniglia como secretario privado de la Gobernación fue en una mesa de diálogo con el central azucarero de la entidad, en donde afirmó que “las puertas de la gobernación están abiertas para trabajar en conjunto y así fortalecer el sector en la región”.

En enero de 2018, el portal Noticias Barquisimeto publicó el anuncio de un nuevo cambio en el gabinete de la almiranta, en donde Maniglia ascendió rápidamente de cargo asumiendo la dirección del despacho de la gobernación.

Durante su gestión como secretario privado organizó varios eventos deportivos como el “Cuadrangular Internacional Sub 20, Lara 2018”, junto con la Federación Venezolana de Fútbol FVF.

También participó como jurado en la elección de la reina de la Feria de Barquisimeto en su edición XLII en el año 2017, luego de varios días de intensas protestas antigubernamentales en todo el país.

Maniglia aparece en la tabla de jugadores de béisbol con el equipo Cocodrilos Sport Park del Banco de Venezuela, con un promedio al bate de .500 y de séptimo en el lineup

Pasos en falso

Los pasos de Maniglia Darwich por el sector bancario iniciaron en 2015. Un estado de situación patrimonial del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela Bandes Uruguay indicó que para ese año, ostentaba el cargo de gerente ejecutivo de administración dentro de la entidad.

Para el año 2016, un estado contable del Bandes Uruguay indicó que Maniglia Darwich ejercía como gerente ejecutivo de finanzas.

Chavismo INC., una investigación realizada por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), afirma que el Bandes ha sido clave en los lazos políticos y económicos entre Venezuela y Uruguay.

La investigación reseña que el Bandes se fundó en Venezuela en el año 2001, cuando apenas Hugo Chávez tenía dos años en el poder, pero que la institución ganó renombre por sus nexos con casos de corrupción reconocidos por el mismo Nicolás Maduro cuando en 2013 admitió que funcionarios del banco habían perpetrado un desfalco de más 84 millones de dólares al Fondo Chino Venezolano, que manejaba la institución y que recibía aportes de los préstamos de la nación asiática para supuestos “proyectos de desarrollo”.

Un exalto funcionario del Bandes Uruguay -quien prefirió usar el anonimato- aseguró en mayo de 2019 al portal web MercoPress que Venezuela le enviaba al Bandes Uruguay US$4.2 millones mensuales.

Según la publicación, el exfuncionario afirmó que entre 2009 y 2012, Venezuela enviaba esas altas sumas de dinero por concepto de encaje financiero, un procedimiento en el cual se disminuye el riesgo de los depósitos del público en el sistema financiero.

El exfuncionario también le aseguró al medio que en 2009 y 2010 el banco redujo su personal para que los ingresos compensaran las pérdidas. “Ese banco costaba más tenerlo abierto que cerrado”, afirmó.

Otro paso de Maniglia Darwich por el sector bancario ha sido su reciente incorporación al Banco Prodem S.A., una entidad con domicilio legal en la Calle Belisario Salinas Nº 520 Esq. Sánchez Lima Zona Sopocachi, en La Paz, Bolivia.

Según el documento, en una junta general ordinaria de accionistas realizada el 29 de marzo de 2021, se designó a Román Daniel Maniglia Darwich como director titular de la entidad bancaria.

El Banco Prodem fue constituido el 12 de mayo de 1999. La carta de registro de la entidad (link) destaca que el venezolano y licenciado en contaduría pública, Bladimir Alexander Reveron Madrid es el principal representante legal de la organización. Otro nombre que aparece como representante legal del Prodem es el de Nicolás Enrique Artiles Arteaga, también de nacionalidad venezolana.

Como principal accionista del Banco Prodem S.A, aparece el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) con un 99.01 % de acciones.

El 30 de junio de 2021, el Banco Prodem S.A emitió una información sobre su actividad económica, en la que Román Maniglia sigue apareciendo como director titular de la empresa.

En marzo de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Bandes y a sus filiales Prodem en Bolivia y Bandes Uruguay, en respuesta a la detención de Roberto Marrero, el asistente del líder político Juan Guaidó.

El mismo día en el que el gobierno estadounidense emitió las sanciones al Bandes, el expresidente de Ecuador, Lenin Moreno denunció que Nicolás Maduro financia, a través de Bandes, con fondos públicos venezolanos el ‘Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro’ y que en el mes de agosto de 2018, ese instituto recibió una transferencia desde Bandes, por $ 281.000 a una cuenta del Bancodesarrollo S.A., un banco privado de Ecuador.

Esta misma operación la están llevando a cabo en otros países. Tengan cuidado con la injerencia de Nicolás Maduro y de Rafael Correa en próximas elecciones. Habría dineros oscuros de ellos dos para favorecer a candidatos del mal llamado "Socialismo del Siglo XXI". — Lenín Moreno (@Lenin) March 22, 2019

Además del Banco Prodem S.A, el gobierno oficialista también cuenta con otro negocio lucrativo en Bolivia. Un trabajo de investigación realizado por Transparencia Venezuela y Connectas titulado El diamante mejor escondido del chavismo, explica cómo un diputado del partido del expresidente Evo Morales tomó el control de Gravetal, una próspera agroexportadora de soya, gracias a una inusual transacción con un aporte millonario de fondos públicos de Venezuela.

Según la investigación realizada, en la página web de la exportadora se afirma que fue creada en el año 2008 por empresarios bolivianos, pero que no se dice nada del impulso y los recursos aportados por el gobierno venezolano, pues es el Banco Prodem el principal brazo financiero de la compañía.

Lo de Román son los bancos

La actuación de Román Maniglia Darwich en la política deja ver que la comunicación social o el periodismo en cualquiera de sus formas, no se le da tan bien como la actividad bancaria donde parecen estar puestas sus inclinaciones.

El 27 de noviembre de 2020, Román Maniglia, en su carácter de viceministro del Sistema Bancario y Asegurador del Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior, fue nombrado por Nicolás Maduro bajo el Decreto N° 4.380, como director ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

A principios de 2021, bajo el decreto Nº 4.449, se creó el Despacho del Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; y Román Daniel Maniglia Darwich fue nombrado como viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, del mencionado Ministerio.

Todo indica que el 2021 ha sido el año de Román Maniglia Darwich, pues el pasado 24 de febrero, la vicepresidenta de la República Delcy Eloina Rodríguez lo nombró bajo Gaceta Oficial 42.074, como miembro principal del directorio ejecutivo del Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden.

La ONG Transparencia Venezuela realizó un extenso trabajo de investigación sobre el fondo titulado “Fonden, una estrategia política para gastar sin control”. En el texto destaca que desde su creación en el año 2005 hasta la actualidad, ha fungido como un presupuesto paralelo al servicio de Nicolás Maduro del cual se han manejado miles de millones de dólares provenientes principalmente del Banco Central de Venezuela, BCV, y de Petróleos de Venezuela, Pdvsa, sin que exista ningún tipo de control.

Transparencia Venezuela señala que desde que inició el Fonden se vendió la idea de que era una vía para financiar proyectos de inversión que favorecieran el crecimiento y desarrollo de Venezuela. Pero en la práctica, se terminó convirtiendo en un desaguadero por el que se despilfarraron muchos recursos.

Maniglia 2.0

Los avances en materia tecnológica del Banco de Venezuela es un tema del cual se ha hablado mucho desde que Maniglia fue designado viceministro de Economía Digital, Banca y Seguros. Desde mayo ha venido informando la creación de herramientas para “fortalecer la digitalización de la economía”.

“El sector bancario avanza en la economía digital, con 12 bancos que ofrecen productos de divisas convertibles, lo que significa que los usuarios ya pueden depositar sus divisas en la entidad bancaria mediante dos formas”, dijo Maniglia.

Maniglia explicó que con el sistema de pagos BDVYa C2P, “el usuario deposita sus divisas en el banco y también puede realizar las compras en línea. Asimismo, se pueden vender las divisas en bolívares a través del mismo banco sin necesidad de ir a una agencia, porque todo se hace vía online”.

El viceministro destacó que gracias al nuevo mecanismo “va a mejorar todo el tema del efectivo y la gente no va a tener problemas con el cambio, sino que va a pagar lo justo y lo real”.

Sobre la afirmación de que iba a mejorar el tema del efectivo, Nicolás Maduro afirmó que con la creación del sistema de pago C2P, “nos vamos liberando del papel moneda”, información que fue desmentida por el portal web Espaja.com, pues el sistema funciona para quienes mantienen cuentas en divisas (dólares, euros), lo que sigue siendo una minoría.

EsPaja.com reseñó que el C2P es la tercera fase de un proceso que inició con la escasez de efectivo y el aumento de inflación acentuada en 2016, que produjo un lucrativo negocio con el papel moneda (dentro del país y en la frontera con Colombia) y llevó al presidente Maduro, en diciembre de ese año, a sacar de circulación –sin planificación alguna– el billete de Bs 100, medida que fue revertida por la violenta reacción de la población.

En junio de este año, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) hizo un llamado a liquidar de forma diligente y expedita los créditos dirigidos al sector agroalimentario. Sobre esto, el viceministro Román Maniglia afirmó que recientemente se había creado una nueva herramienta para agilizar los procesos de aprobación de los créditos, sistema que permitiría que los proyectos cargados sean evaluados directamente por parte del Comité Rector de la Cartera Productiva Única Nacional.

Maniglia participó en julio de 2021 en la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela – Irán con el propósito de construir una ruta para afianzar y fortalecer los sistemas interbancarios entre ambas naciones.

Un hombre sigiloso

Es muy poca la información que se consigue de Román Daniel Maniglia Darwich en internet. El hijastro de Carmen Meléndez no posee cuenta en Facebook, ni en Instagram, no tiene perfil en Linkedin (al menos no con su nombre) y su cuenta en Twitter fue creada en marzo de 2021, justo cuando fue nombrado viceministro.

Con apenas 821 seguidores, Maniglia solo retuitea información de la vicepresidencia, del ministerio de Economía y Finanzas, la Sudeban y el Banco de Venezuela.

En Twitter se pueden leer varios comentarios sobre Román Maniglia donde lo acusan de, entre otras cosas, «capitalista voraz» y de» vivir una vida de grandes privilegios» gracias a los cargos que sus padres tienen dentro de la administración de Nicolás Maduro.

