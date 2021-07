De “conspiradores” a aliados: Maduro tras la inversión privada - Runrun

El gobierno pone sobre la mesa negocios a través de la Ley Antibloqueo, el desarrollo de zonas económicas especiales y compras por parte del Estado. Fedecámaras se muestra dispuesta a fortalecer las relaciones

Tras apartarse de los controles y permitir la libre circulación del dólar Nicolás Maduro dejó atrás el túnel de la escasez y el racionamiento. Ahora, el acercamiento al capitalismo teje una alianza para que los empresarios inviertan y ayuden a estabilizar una economía pulverizada, reducida a la cuarta parte de lo que fue en 2013.

El gobierno ha puesto sobre la mesa opciones de inversión mediante la Ley Antibloqueo, un plan de compras por parte del Estado y la construcción de zonas económicas especiales con diversos incentivos y facilidades.

José Gregorio Vielma Mora, exgobernador del Táchira, exministro de comercio exterior y exsuperintendente nacional tributario, es el encargado de ofrecer las bondades del proyecto de ley de zonas económicas especiales mediante reuniones con empresarios de distintas regiones como Carabobo, Falcón, Mérida y Zulia.

Al mismo tiempo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, asistió a la Asamblea Anual de Fedecámaras y restableció el Consejo de Economía Productiva donde se reunirán representantes del gobierno y la empresa privada.

Están incluidos

“Allí está la Ley Antibloqueo, están todos invitados. Nos ha pedido el presidente restablecer el Consejo de Economía Productiva, los invito a que en una semana nos reunamos porque uno de los primeros anillos de esta ley es el empresariado venezolano”, dijo Delcy Rodríguez en Fedecámaras.

La Ley Antibloqueo, un instrumento que busca contrarrestar el impacto de las sanciones de Estados Unidos, que al igual que una larga lista de países considera ilegítimas las elecciones con las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente en 2018, otorga amplios poderes al gobierno.

El texto permite desaplicar otras leyes, efectuar transacciones de forma confidencial, privatizar o transferir la gestión de empresas estatales al sector privado y levantar las restricciones a la comercialización “en actividades estratégicas de la economía nacional”.

“Ustedes como empresarios son vistos con envidia por sectores privados internacionales que no tienen posibilidades de tener la mayor reserva de petróleo del mundo, la quinta reserva más grande de gas, la mayor reserva de oro, la mayor reserva de diamante, la tienen ustedes acá”, detalló Delcy Rodríguez durante su discurso.

Recalcó que uno de los principales objetivos es que los empresarios locales “inviertan y desarrollen las potencialidades de Venezuela. Es una invitación, está en la Ley Antibloqueo, pensando siempre en cómo levantar la producción de Venezuela”.

La vicepresidenta explicó que otro paso es reforzar el plan de compras del Estado para “garantizar mercado permanente a los productos nacionales”, algo que ya está en marcha mediante la compra de una parte de la producción de calzado que luego es repartida a la población mediante programas sociales.

Además, Delcy Rodríguez planteó una “sustitución estratégica de importaciones” y explicó que “nuestro interés es el ahorro de divisas porque estamos bajo ataque permanente y tenemos que desarrollar los sectores que tienen un alto componente nacional”.

Como ejemplo de esta iniciativa resaltó el caso de los neumáticos: “Venezuela consume 187.500 neumáticos al mes, casi todo lo que llegaba al país era importado. Desde enero de 2021, con políticas arancelarias, hemos recuperado la producción nacional”.

Pueden confiar

Tras la debacle de la producción petrolera, el cierre del financiamiento y el aislamiento internacional, la administración de Nicolás Maduro necesita de los empresarios, los mismos que ha tildado de “parásitos”, “conspiradores” o artífices de una “guerra económica”.

El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, dejó en claro el interés de dejar atrás el pasado de confrontación: “Yo le pido al gobierno nacional, a todas sus autoridades, que confíe en los empresarios venezolanos”.

Añadió que “debemos asumir un compromiso con el país sin importar si los radicales atacan o si la comunidad internacional no entiende lo que está ocurriendo”.

Zonas especiales

El gobierno buscará la aprobación en el corto plazo de la Ley de Zonas Económicas Especiales que permitirá crear espacios geográficos que contarán con estímulos “fiscales, tributarios, financieros y de otra índole” para impulsar la sustitución selectiva de importaciones, potenciar el turismo, el desarrollo tecnológico y las exportaciones.

José Gregorio Vielma Mora ha visitado distintas regiones del país para explicar la iniciativa y viajó a las zonas económicas especiales de China y Vietnam para reunirse con expertos en el tema.

En entrevista concedida a Unión Radio Vielma Mora dejó en claro que “aquí va a trabajar el cien por ciento del sector privado, sobre todo nacional, la gente está pensando que vamos a traer inversión extranjera de la noche a la mañana”.

Para Vielma Mora la principal tarea es generar “confianza entre el sector público y el sector privado. Confianza mutua. Yo confío en que me vas a brindar servicio, seguridad, prosperidad, no me vas a colocar alcabalas, restricciones, que nuestros certificados salen de la noche a la mañana de manera inmediata, que no hay corrupción”.

Entre otros propósitos la idea es que los empresarios ayuden a superar el impacto de las sanciones. “En los países que han sido sancionados la manera de maniobrar, ha sido a través del apoyo del sector privado”, dijo Vielma Mora.

Campo minado

Empresarios consultados se muestran escépticos ante el rumbo que puede tomar la relación con el gobierno. Explican que la mayoría de las leyes para controlar la economía como la Ley de Precios Justos están vigentes, solo ha habido una desregulación de facto.

Otro factor a tomar en cuenta son restricciones que difícilmente podrán solucionarse en el corto plazo. Para disminuir la cantidad de dinero en circulación y desacelerar la inflación el Banco Central asfixió el crédito obligando a los bancos a congelar 85% de los depósitos, por lo tanto, el financiamiento a las empresas es mínimo.

De acuerdo a los datos de Conindustria en promedio las empresas solo están utilizando 18% de la capacidad instalada por la baja demanda, las fallas de electricidad, escasez de combustible y la competencia de productos importados.

“La idea de las zonas económicas especiales no es mala, pero en un país que no esté destruido. Tal vez empresarios cercanos al gobierno aprovechen la Ley Antibloqueo y las zonas especiales para comprar barato algunas empresas o tomar el control de compañías públicas, pero el resultado va a ser muy tímido”, dice un empresario que prefiere reservar su identidad.

Miguel Mónaco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, considera que el proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales no cumple con el propósito de eliminar la burocracia y generar confianza.

Explica que las ventajas fiscales se concretarán en un “convenio de inversión” que cada empresa tendría que suscribir con el “Centro Internacional de Inversión Productiva”, un organismo a ser creado.

Desde su punto de vista “muchos de los beneficios fiscales en materia de ISLR, IVA e impuestos aduanales deben ser creados en la propia Ley”.

Agrega que el proyecto señala que los inversionistas necesitarán la autorización del Centro Internacional de Inversión Productiva que tendrá la potestad de determinar los requisitos a exigir con lo cual se crea una zona propicia la discrecionalidad de este organismo.

Juan Cristóbal Carmona, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señala que el proyecto establece que los inversionistas tendrían que pagar sus impuestos y luego, habría alguna devolución, algo que genera incertidumbre.

“La experiencia acumulada en Venezuela respecto de la devolución de tributos ha sido nefasta, para lo que vale remitirse a casos como los de las retenciones excedentarias de IVA o de los aranceles de aduana a través del mecanismo de draw back”, dice Juan Cristóbal Carmona.

La incertidumbre legal también alcanza al sector petrolero. El gobierno, para eludir las sanciones, comenzó a firmar contratos con empresas locales que invierten en proyectos y cobran con una porción del petróleo que extraen. La estrategia contempla ampliar estas operaciones en el corto plazo.

Juan Cristóbal Carmona advierte que para estas empresas el manejo del petróleo que reciben como pago es problemático. “Bajo la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, únicamente la República, Pdvsa y operadoras 100% propiedad de Pdvsa pueden exportar crudo. Y únicamente Pdvsa puede atender el mercado interno de crudo”.

Mantenerse en el poder

Si bien Nicolás Maduro camina hacia un mayor acercamiento con los empresarios, en el plano político no hay señales de apertura, al contrario, en las últimas semanas acusó al partido Voluntad Popular de estar vinculado con paramilitares asociados al gobierno colombiano y encarceló a su dirigente Freddy Guevara.

Maryhen Jiménez, Doctora en Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford, explica que “el gobierno necesita del viraje económico porque quiere llegar en una mejor posición a 2024”.

“Estos incentivos económicos no están diseñados para ninguna transición importante, no implica un giro en lo político, es posible que estén pensando en un modelo como Singapur, China o Rusia donde se activa la economía, pero no tiene libertades civiles, políticas o institucionalidad independiente”, añade Maryhen Jiménez.

Desde su punto de vista el gobierno va a combinar el acercamiento a los empresarios y el intento por oxigenar la economía, con represión selectiva para evitar que todos los actores de la oposición se coordinen para participar en algún evento electoral.