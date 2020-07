Jugando con tapaboca - Runrun

Algunos deportes retomaron sus respectivos calendarios adoptando medidas de protección sanitaria y sin público

Las ligas europeas de fútbol de primera división arrancaron, la Fórmula Uno también, el beisbol de grandes ligas anunció como fecha de inicio el próximo 23 de julio, el deporte está tratando de cobrar vida nuevamente en medio de la pandemia del coronavirus. ¿Quién ganará el round?

Pedro Romero suele ir al estadio de la Ciudad Universitaria durante la temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional cada vez que las Águilas del Zulia visitan Caracas. Teme no poder apoyar desde las gradas a su equipo la campaña 2020-2021. “No es lo mismo verlo por televisión o escucharlo por radio, la emoción de estar en un estadio no tiene comparación”, dijo.

Pedro también es fanatico del Barcelona Futbol Club en la liga de Primera División española. No le causa gracia el hecho de ver a Lionel Messi y compañía jugando sin público, pero entiende que es lo correcto actualmente. “Es un poco triste ver los estadios vacíos y escuchar aplausos grabados”.

La Covid-19 ha hecho que la práctica se redimensione a un espectáculo solo para TV y redes sociales. Es la realidad y hay que aceptarla. Nadie sabe por cuánto tiempo.

“Han tratado de buscar condiciones en ambientes con partidos sin público, mientras pueda controlarse no lo veo contraproducente, especialmente porque no está involucrando a espectadores”, dijo el karateca Antonio Díaz.

El campeón mundial de kata sostuvo que mientras se hagan pruebas constantes a los jugadores y conserven las normas de protección, el deporte en conjunto puede seguir andando, a diferencia de disciplinas deportivas como la suya.

“En el karate es distinto, es muy delicado trasladar a atletas de distintos países, en el fútbol de ligas juegan entre sí y no salen de una nación”, indicó Diaz.

Para el gerente general de los Cardenales de Lara, Carlos Miguel Oropeza, los equipos de grandes ligas jugarán para sus espectadores en TV o internet.

“Es algo para que el fanático lo aprecie desde su casa. Ya cada equipo verá qué mecanismo emplea para acercar más a sus seguidores”, dijo Oropeza.

De acuerdo a José María Morr, director técnico de Metropolitanos Fútbol Club es extraño jugar sin público, pero es lo único que pueden hacer. “Un estadio vacío es medio triste, uno se siente diferente e incómodo”.

Su club empezó a entrenar con miras a retomar la competencia. “Comenzamos con grupos de trabajo de seis y ocho personas, por supuesto respetando todos los protocolos de seguridad”.

Según Antonio Díaz no es lo mismo competir con público que sin él. “El fanático es parte importante del espectaculo”.

Lo que podría venir

El razonamiento de Carlos Miguel Oropeza es que si la temporada de beisbol profesional en Venezuela comenzara mañana, se jugaría con las mismas reglas de Major League Baseball actualmente.

“Por supuesto hay que esperar por las directrices del gobierno nacional y de MLB. Todavía falta tiempo de aquí a que inicie la campaña, pero la lógica y el sentido apuntan a que se va a tener que jugar con protocolos de seguridad y sin público”, dijo Oropeza.

Para José María Morr de Metropolitanos FC lo importante es seguir luchando para recuperar el deporte luego de casi cuatro meses de confinamiento.

“No es secreto que es un virus muy delicado y los deportes en conjunto son un riesgo, pero si se siguen los protocolos de seguridad hay opciones de éxito”, aseveró Morr.

De acuerdo a Antonio Diaz hay atletas que retomaron los entrenamientos para los Juegos Olímpicos de Tokio, que ahora tendrán lugar en 2021. “Algunos están volviendo a sus centros de entrenamiento en Europa. Nosotros tenemos salvoconducto para poder entrenar. Yo no lo estoy haciendo porque no estoy a favor de la apertura de los gimnasios, creo que no es tiempo para eso”.

Diaz considera que es momento para que el atleta ponga a un lado lo físico y desarrolle la fortaleza mental. “Esto es un gran cambio. No creo que sea algo para siempre, por ahora toca ser paciente”.