Venezuela tiene más de un obstáculo ante el FMI - Runrun

El organismo financiero aseguró que al no reconocer a Maduro o Guaidó como presidente no pueden responder a la solicitud de petición de un crédito

Pero desde hace 16 años el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro han dejado de cumplir sus obligaciones ante el FMI

“Vamos a retirarnos del Fondo Monetario Internacional. Quiero firmar la cuenta (de formalización de salida) esta noche y solicitar que nos devuelvan lo que nos corresponde”, aseguró el presidente Hugo Chávez en mayo de 2007.

Chávez y Nicolás Maduro han mantenido este discurso frontal en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después de 10 años de confrontación y un país que recibe el Covid-19 en medio de una crisis, Maduro guardó sus insultos y solicitó un crédito de 5.000 millones de dólares para el sector salud, a través del Instrumento de Financiamiento Rápido.

Sin embargo el FMI respondió de forma negativa a esta solicitud, con el argumento de que no hay claridad sobre si reconocen a Nicolás Maduro o Juan Guaidó como presidente del país. ¿Pero es el único obstáculo que tiene el país para acceder a un financiamiento?

¿Qué es el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI?

El Fondo Monetario Internacional explica en su página web que este Instrumento tiene como objetivo brindar asistencia rápida a los países miembros que enfrentan una urgente necesidad de balanza de pagos, como la planteada por shocks de precios de materias primas, catástrofes naturales y situaciones de fragilidad interna.

También indican que este instrumento fue creado para flexibilizar el respaldo financiero. “El IFR ha reemplazado la política de asistencia para emergencias del FMI y puede utilizarse en una amplia variedad de circunstancias”.

¿El FMI ayudará a sus países miembros ante el Covid-19?

El 2 de marzo el FMI publicó un artículo en el que aseguró que está preparando asistencia técnica a los países miembros que enfrentan necesidades de financiamiento a raíz de la crisis económica que puede desatar el Covid-19.

Luego el 4 de marzo la organización financiera informó que pondrá 50 mil millones de dólares a disposición, para países emergentes o de bajos ingresos, para enfrentar la crisis económica que produce el coronavirus.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI señaló que el dinero estará disponible de forma inmediata y libre de intereses.

“Estamos en una etapa temprana de compromiso, pero puedo asegurarles que actuaremos muy rápido a medida que lleguen las solicitudes”, afirmó Georgieva en una entrevista al canal estadounidense CNBC.

El IFR, el Servicio de Crédito Rápido y donaciones para aliviar el pago de la deuda con el FMI, para países más vulnerables, son algunas de las facilidades que el FMI está otorgando ante el Covid-19.

En su página web recordaron que en 2016 el IFR fue aprobado a Ecuador luego del terremoto de 7,8 en escala de Richter, que afectó el noroccidente del país.

¿Hay requisitos para acceder al IFR?

Aunque el FMI describe este financiamiento como más flexible, los países miembros que lo soliciten deben igual cumplir una serie de requisitos.

Los países tienen acceso limitado a 37,5% de la cuota anual y 75% en forma acumulada. El organismo explica que el acceso en cada caso depende de las necesidades de la balanza de pagos del país.

El pago del crédito debe hacerse en un plazo de 3 a 5 años.

Aunque con este sistema los países no necesitan presentar un programa económico específico, deben igualmente “cooperar” con el FMI para resolver sus problemas con la balanza de pagos y hacer una descripción de las políticas económicas generales que se proponen aplicar.

¿Venezuela puede acceder a este Instrumento?

En teoría Venezuela sigue siendo parte del FMI, sin embargo el organismo negó la petición de un crédito de 5 mil millones de dólares. Argumentaron que los países miembros no han decidido sobre si reconocen a Nicolás Maduro o Juan Guaidó como presidente del país.

Pero este no es el único obstáculo de la nación para poder acceder a los fondos del FMI. En la página web del organismo indican que desde el año 2004, no cumplen con el llamado capítulo 4, que establece que funcionarios del FMI visiten el país para estudiar las cifras macroeconómicas.

Además el economista Gustavo Rojas señaló a Runrun.es que desde el año 2015 el Banco Central de Venezuela no publica sus indicadores económicos. Incluso desde 2017 la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional ha asumido la tarea de publicar el índice de inflación mensual y anual.

El también Economista Miguel Ángel Santos, explicó en su cuenta de Twitter el día de la publicación de la petición, que actualmente Venezuela no tiene relación con el FMI.

“La solicitud la hace el régimen de Maduro sin consultar previamente con nadie en el FMI, porque entre otras cosas no existe ningún tipo de relación entre ambos”, expresó.

Los dos economistas han referido que posiblemente la misiva solo fue publicada por Twitter y no se envió al FMI. Sin embargo, Rojas señaló que de haberse remitido al organismo, habrían contactado a Maduro para ponerse de acuerdo. “Eso requiere ver los números, descripción de las políticas que se adoptarán, entre otras cosas”.

Santos señaló que no es solo cuestión de ponerse de acuerdo entre los actores políticos venezolanos para acudir ante el FMI. “Sino en que no habrá intervención del FMI hasta que no ocurra un cambio en la política económica sobre el que la comunidad internacional y la oposición han venido insistiendo”.

Aún así el viernes, 20 de marzo, el portal de noticias financiero Bloomberg informó que la administración de Maduro hizo una nueva solicitud de crédito al FMI, por 1.000 millones de dólares.

Pero un representante de prensa del organismo financiero indicó al portal que no pueden responder a la solicitud, al no reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Además el objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, y no es una organización humanitaria.