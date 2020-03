Covid-19: ¿Cómo explicárselo a los más pequeños? - Runrun

View this post on Instagram

¿Qué pasa en el mundo? 🦠 Después de varios días de cuarentena, esa debe ser la pregunta que muchos niños (y no tan niños) se deben estar haciendo por todo el planeta. 🌎 Así que nos planteamos la idea de hacer un cuento que respondiera esa pregunta para ayudarnos a los padres a hablar sobre este tema con nuestros hijos. 👧👶 Aquí va con mucho cariño nuestra pequeña contribución para enfrentar este reto que el destino nos puso a todos por delante y del que, estamos más que seguros, saldremos fortalecidos. 💪 Esperamos que les sirva mucho en sus familias y por favor no dejen de compartirnos sus experiencias y comentarios. 🙌 ¡Saludos (desde casa) y cuídense mucho! @nachopalacios @leornieves 😊 Menciona a todo el que crees le pudiera resultar útil. ☝️ #QueEstaPasandoEnElMundo #YoMeQuedoEnCasaLeyendo #YoMeQuedoEnCasa #Coronavirus #Covid-19