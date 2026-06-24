Â¿La izquierda se despide de AmÃ©rica Latina?

Con los triunfos polÃ­ticos definidos recientemente en las elecciones presidenciales de Colombia y PerÃº, al ser electos por votaciÃ³n popular Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori, pareciera invertirse aquel parÃ¡grafo del preÃ¡mbulo del Manifiesto comunista de Marx y Engels, que rezaba: Â«Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismoÂ».

Un continente que cambia de signo

En esta oportunidad, en pleno siglo XXI, es la derecha neoliberal la que arrasa el territorio que alguna vez proclamÃ³ la frase Â«Â¡Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de BolÃ­var por AmÃ©rica Latina!Â». Si observamos que en SudamÃ©rica solo Brasil y Uruguay son presididos por mandatarios de izquierda â€“ya que Venezuela es gobernada por una tutela norteamericana inÃ©dita en nuestra historia continentalâ€“, el resto de los siete paÃ­ses â€“Argentina, Chile, Bolivia, PerÃº, Colombia, Paraguay y Ecuadorâ€“ estÃ¡n representados por jefes de Estado y candidatos reciÃ©n electos afines a la democracia liberal y al capitalismo de libre mercado.

En el resto de LatinoamÃ©rica destacan por su orientaciÃ³n conservadora los gobiernos de PanamÃ¡, Costa Rica, Honduras y El Salvador. En el caso de Nayib Bukele y de Nasry Â«TitoÂ» Asfura, ambos manifiestan una orientaciÃ³n cercana al movimiento MAGA del presidente norteamericano Donald Trump.

El espejismo del fin de la historia

En ese contexto, algunos analistas se han atrevido a retomar al politÃ³logo Francis Fukuyama, quien en su ensayo El fin de la historia y el Ãºltimo hombre, escrito en el verano de 1989, durante el fragor del derrumbe del bloque soviÃ©tico, argumentaba que el fin de la Guerra FrÃ­a marcaba el triunfo definitivo de la democracia liberal y el capitalismo occidental; es decir, que tras la victoria de un modelo ideolÃ³gico en lo econÃ³mico y en lo polÃ­tico, era solo cuestiÃ³n de tiempo que todo el mundo terminara adoptÃ¡ndolo.

Â¿SerÃ¡ aplicable esta visiÃ³n a AmÃ©rica Latina? En nuestro continente se observa una sobrada ligereza para caracterizar a las diferentes formaciones polÃ­ticas de la izquierda continental, al intentar ubicar en un solo campo al castrismo, al PT de Brasil, al Frente Amplio de Uruguay y a la izquierda chilena, confundiendo asÃ­ la solidaridad cÃ³mplice que todas mantienen con la RevoluciÃ³n cubana con la visiÃ³n de Estado propia de cada una de ellas. Y en esto hay matices de sobra.

Las dos izquierdas

En realidad, se identifican dos izquierdas en el continente. La primera la integra el club de las dictaduras, representado por el estalinismo castrista, que no admite la alternancia en el poder al considerarse heredero eterno de Â«revolucionesÂ» fracasadas, como son los casos del orteguismo en Nicaragua, el chavomadurismo venezolano y el castrismo cubano. Sus modelos econÃ³micos propugnan la eliminaciÃ³n total o parcial del capital y la concentraciÃ³n estatal absoluta, sostenidos por un feroz aparato policial que convierte el terror en polÃ­tica de Estado.

La otra izquierda, cuyo perfil se aproxima a la socialdemocracia europea, asume la reforma como modelo de gobierno, la alternancia en el poder y la economÃ­a social de mercado. La caracterizan las polÃ­ticas pÃºblicas en materia social y el reconocimiento de la libertad de expresiÃ³n, rasgos propios de los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, de Lula en Brasil y de las coaliciones socialistas en Chile, desde los gobiernos de Michelle Bachelet hasta el de Gabriel Boric.

En el caso de Colombia, el Pacto HistÃ³rico â€•creado en 2021 y convertido en partido polÃ­tico en 2025â€• estÃ¡ definiendo aÃºn su rumbo histÃ³rico, algo que esperamos quede demostrado con las elecciones en el paÃ­s cafetero y con el debido respeto a los resultados electorales del domingo 21 de junio. Una estimaciÃ³n similar seÃ±alamos para el PerÃº, con la coaliciÃ³n Juntos por el PerÃº, que respalda al candidato Roberto SÃ¡nchez; en ambos paÃ­ses, los resultados agrupan a casi el cincuenta por ciento del electorado.

El ocaso de las dictaduras y la nueva alternancia

En resumen, el destino de las dictaduras castroestalinistas es cada dÃ­a mÃ¡s evidente: irÃ¡n al lugar que les corresponde por haberse convertido en las estafas mÃ¡s prominentes de la historia continental, repudiadas por los pueblos que pretendÃ­an liberar y a los que, por el contrario, condujeron a la ruina y a la miseria.

Para AmÃ©rica Latina es totalmente saludable este nuevo escenario, en el que los pueblos votan por sus elegidos y, al mismo tiempo, construyen la alternancia necesaria entre fuerzas cuyas fuentes ideolÃ³gicas son de diferente origen, todas compitiendo por lograr una mejor condiciÃ³n de vida para sus pueblos.

En este escenario, liberales, conservadores y socialistas, junto a las nuevas expresiones polÃ­ticas que vayan surgiendo, construyen la nueva historia polÃ­tica del continente, sin proferir exclusiones ni conjuros como aquel que planteaba el chavismo al proclamar Â«no volverÃ¡nÂ». SerÃ­a lamentable repetir ese apartheid.

Â¿Es esto posible? No estamos en planetas diferentes: basta observar los procesos polÃ­ticos de la UniÃ³n Europea desde la posguerra hasta el siglo XXI, donde los gobiernos socialistas se han alternado con gobiernos conservadores y centristas sin que ello haya significado tragedias. MÃ¡s bien, hay que entender que asÃ­ es la democracia.

Para AmÃ©rica Latina, esta redistribuciÃ³n del poder representa un salto cualitativo, totalmente distinto de aquel siglo XX que transcurriÃ³ entre dictaduras, golpes de Estado, decenas de miles de desaparecidos, asesinatos y todo ese sinfÃ­n de desgracias que asolaron al continente.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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