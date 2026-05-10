Hijos para una madre

HabÃ­a pensado en escribirle una carta a la seÃ±ora Carmen Navas. Aprovechar la oportunidad de la prensa para transmitirle palabras de pesar y de afecto tras lo que ha ocurrido. Conjurar la horrible distancia que nos hace pasar por ausentes para quienes una noticia no es una noticia sino un desgarramiento humano.

Hacerle saber a la seÃ±ora Carmen que, del imposible desierto de su sufrimiento, cada uno de nosotros quisiera llevarse, para aliviarlo, aunque fuese un grano de arena.Â

Â¿A quÃ© se debe tanta maldad? EstÃ¡ bien que no tengan alma, Â¿pero no tienen madre? Porque no se trata ya de que envilecieron las instituciones y sometieron el Estado a la zafiedad y la abyecciÃ³n, sino de que pueden sentarse a ver â€“como en un cine perversoâ€“ cÃ³mo transcurre un drama que ellos mismos crearon: una mujer de mÃ¡s de 80 aÃ±os vaga por el mundo buscando a un hijo de cuya muerte no la enteran, a fin de que siga vagando para el morboso provecho de los ocultadores. Pese a que la conocÃ­amos, no deja de sorprender tal capacidad para lo abominable.

El paÃ­s se rinde ante Carmen Navas, quien, luego de meses de una desesperaciÃ³n exacerbada por una crueldad inaudita, ha recuperado los restos de su hijo y los ha depositado en lugar propio. Esa es la tierra sobre la que ahora pisamos, amigos mÃ­os. Y en la dignidad de esa mujer que no reclamaba para sÃ­ ninguna dignidad puesto que ya la traÃ­a como madre, en esa dignidad estÃ¡ un dolor que solo ella sabe y que en nosotros permanecerÃ¡ como una vergÃ¼enza y como una sublevaciÃ³n.

Dicen que quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Hoy, todos los hijos de Venezuela tenemos una sola madre. OjalÃ¡ pudiÃ©ramos hacÃ©rselo sentir.

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