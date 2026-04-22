Mantener el foco: el chavismo es responsable del desastre

Ya son veintisiete años del chavismo en el poder, pero pareciera que los opositores no han aprendido una lección fundamental: no perder el foco de la acción política a pesar de las trampas que el régimen que hoy lideran los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez vaya poniendo en el camino. Esas trampas lo que hacen es distraer de lo esencial. Venezuela necesita ya un calendario que indique plazos específicos hacia la transición, lo que debe incluir unas elecciones generales a todos los niveles, desde presidente, asamblea nacional, gobernadores, asambleas legislativas, alcaldes y concejos municipales.

El incidente madrileño durante la convocatoria masiva de María Corina Machado (MCM) ha provocado reacciones de horror en las redes digitales. Y los bots e indignados opositores, muchos anti-MCM, le han sacado punta. Por unos días el tema de discusión en las redes es el inapropiado canto contra Delcy Rodríguez aupado por un cantante venezolano-español.

¿Es realmente este incidente lo más importante hoy en la agenda política de Venezuela? Obviamente no. Es una distracción que los voceros chavistas explotan al máximo, poniéndose en la posición de víctimas. Las mismas cabezas del régimen que han generado un verdadero horror a millones de venezolanos: los asesinados, los torturados, los presos políticos, a quienes les han robado miles de millones de dólares del patrimonio público, a quienes les han escamoteado su voluntad mayoritaria de cambio en varias elecciones, los exilados, los vomitados por un país destruido en sus bases económicas e institucionales. Esa es la verdad. Ese debe ser el foco.

Hay que abogar por una negociación entre venezolanos con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Eso no significa tener que renunciar a poner sobre la mesa los hechos. El chavismo es el responsable principal de la corrupción, de los abusos de poder y de los crímenes cometidos desde el Estado durante más de un cuarto de siglo. Es a partir de esa constatación que se puede negociar un esquema de transición hacia la democracia y, eventualmente, un proceso de reconciliación nacional.

El error y, más que el error, la mala fe, está en hacer una equivalencia entre sectores. Decir que al final régimen y la mayoría democrática del país son lo mismo. No, no son lo mismo.

El régimen es responsable del control total del Estado. De la represión, el robo del patrimonio nacional, la degradación de la infraestructura del país, la destrucción de la educación pública, de los servicios de salud, y podríamos seguir con una larguísima lista. No hay equivalencia que hacer. Es a partir de esta asimetría moral que se debe lograr un consenso para salir del pozo en el que el chavismo metió a Venezuela. Después de reconocer esta realidad, podrá hablarse de convivencia. Sin un reconocimiento claro del daño profundo que Chávez, Maduro y todos sus acólitos le han causado a los venezolanos será imposible un renacimiento del país con justicia y dignidad.

Preguntas que necesitan respuestas

Para mantener el foco en la acción política es necesario hacer algunas preguntas que deben ser respondidas por los chavistas que han ocupado posiciones de poder en los últimos 27 años. Aquí van algunas de ellas:

¿Qué impide la liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares?

¿Cómo se va a establecer un nuevo poder electoral que con transparencia corrija todas las distorsiones, manipulaciones y trampas que el chavismo ha hecho en las elecciones y referenda?

¿Cómo y cuándo se van a reorganizar el poder judicial y ciudadano para verdaderamente ir hacia un Estado de justicia y derecho que permita establecer las responsabilidades en todos los crímenes cometidos por el Estado venezolano durante estos 27 años?

¿De qué forma se van a recuperar los miles de millones de dólares robados por funcionarios chavistas (por ejemplo, Tareck El Aissami y Rafael Ramírez en PDVSA) y por sus cómplices?

¿Qué acciones se van a tomar urgentemente para que los ingresos extraordinarios petroleros que se están recibiendo bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos sean usados de forma transparente y eficaz?

¿Qué políticas se van a poner en práctica para parar la devaluación del bolívar y controlar la inflación?

¿Cómo se va a mejorar los sueldos de los venezolanos e incrementar el poder de compra de la mayoría?

Quedan muchísimas otras preguntas por formular y responder. Todas ellas ponen el foco de atención en lo fundamental. Todo lo demás son distracciones pendejas.

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