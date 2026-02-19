El chavismo es puro cachondeo: obra en seis actos

Cachondeo: acción de cachondearse, falta de seriedad o rigor en un asunto que lo exige

Acto I – Bienvenido míster Marshall

La escena podría haber venido directamente de la película del gran cineasta Luis García Berlanga intitulada Bienvenido míster Marshall (1953). La película cuenta la historia de un pueblito castellano en el que alcalde prepara un gran recibiendo para unos supuestos estadounidenses que los visitarían para darles los beneficios del Plan Marshall. La película, en tono de comedia absurda, lleva los clichés del españolismo al tope.

Los castellanos del pueblito, que no andaluces, se quieren presentar como españoles modelo: visten con ropas típicas de Andalucía, organizan un tablao flamenco y hacen que el pueblo adquiera un aspecto andaluz. Eso, según un empresario de flamenco que vivió en Boston, impresionará a los “americanos”. La cosa no termina como deseaban los habitantes del pueblito, pues el esperado dignatario de los Estados Unidos pasó de largo y no se detuvo en el pueblito castellano.

En cambio, a Caracas sí llegó míster Marshall. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, fue recibido por la presidenta interina en Miraflores con arpa, cuatro y maracas. La escena no podía ser más kitsch. Aquiles Nazoa habría dicho que no podía ser más pavosa.

Acto II – Saab contra Saab (y Gorrín)

La agencia Reuters informó que Alex Saab (acusado de corrupción por, las podridas cajas de alimentos del CLAP) y Raúl Gorrín (dueño del canal Globovisión y también acusado de lavado de dinero) habían sido arrestados en Caracas por una fuerza conjunta Sebin – FBI. Le preguntaron al fiscal general Tarek William Saab sí tenía alguna novedad sobre el otro Saab y Gorrín. Dijo la cabeza del Poder Moral (sí, Moral) que él no sabía nada sobre estos arrestos.

El fornido fiscal, que mete a todo el mundo preso por la mínima expresión de disenso con la autocracia, no se ha dado por enterado dónde están Saab y Gorrín, como si a él no le tocara informarse sobre el estatus de dos oscuros personajes que andan desaparecidos. Tampoco nos ha informado el poeta-fiscal dónde está ahora el otro Tareck, el desgraciado Tareck El Aissami, acusado de desfalco de miles de millones de dólares en PDVSA. Saab, tan dado a la palabra ofendida, prefiere el no comment cuando se trata de los corruptos de su propio régimen.

Acto III – Habla la jefa de los pranes

La diputada Iris Varela tomó la palabra en la sesión de la Asamblea Nacional consagrada a la segunda discusión de la Ley de Amnistía. La exministra de prisiones asumió la postura de perdonavidas, acusando a la oposición de todos los crímenes posibles. Su maniobra retórica fue la del espejo. Trató de reflejar la imagen de todas las barbaridades que el chavismo ha cometido contra los venezolanos en la oposición.

Lo dijo la jefa de los pranes, los grandes criminales que bajo su mandato en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios controlaban las cárceles y se tomaban fotos abrazaditos con Varela sentados sobre los catres de sus celdas. Todo un retrato de la revolución malandra.

Acto IV – Generales de cartón

La llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no fue capaz de repeler el ataque militar-policial de los Estados Unidos el 3 de enero pasado. Murieron en la operación de extracción del comandante en jefe, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, 32 cubanos que resguardaban al expresidente venezolano y otros tantos venezolanos que fueron puestos allí como carne de cañón.

Las baterías antiaéreas no funcionaron (o no las hicieron funcionar). La aviación militar no levantó vuelo para enfrentar a los yankis (ya el ministro de la Defensa explicó su valiente decisión). Los altos mandos de la FANB no dieron la cara. Tampoco renuncian a sus cargos ante la obvia ineficacia para defender la soberanía de Venezuela. Los negocios y privilegios de los generales y almirantes son muy jugosos. ¿Luchar contra el imperialismo? No chico, si lo que quieren ellos es ir a Disney World.

Acto V – Teatro del horror

El largo periodo chavista está lleno de situaciones esperpénticas y absurdas. En estos 27 años hemos visto de todo. La profanación de la tumba de Simón Bolívar, el asesinato de personajes chavistas en casos muy “extraños” que levantan sospechas (como ejemplo, aquel episodio del cadáver devorado por los cochinos “papiados”), la falsa fecha de la muerte de Chávez, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez como la nueva pareja del nepotismo a la venezolana, un fiscal general que no defiende la Constitución ni los derechos humanos, un Consejo Nacional Electoral que no publica los resultados electorales. La lista es larguísima. ¿Qué se podía esperar del cachondeo chavista? Destrucción y robo.

Acto VI – 27 años menos de independencia

La revolución chavista vendió la fantasía de que Venezuela era por fin un país independiente. La verdad es que Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro entregaron la soberanía de Venezuela a cubanos, chinos, rusos, iraníes y grupos terroristas como Hizbulá, las FARC y el ELN. Y ahora Delcy Rodríguez, presidenta interina, le entrega el control de la industria petrolera a los Estados Unidos. ¿Soberanía? Si restamos los años de la autocracia chavista, Venezuela ha sido un país independiente solo 188 años. El chavismo siempre resta.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es