Aún quieren irse: Uno de cada tres jóvenes venezolanos desea emigrar este año

De acuerdo con Max Suarez D’Addario, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y gerente de proyectos en Consultores 21, uno de cada tres jóvenes venezolanos tiene contemplado irse del país este año. Entre los principales motivos para emigrar destacan la reunificación familiar, la situación económica y las deficiencias en los servicios públicos.

Suarez D’Addario fue entrevistado este martes 21 de abril por Román Lozinski en su programa radial Éxitos, transmitido por Mundo Unión Radio.

Un estudio realizado en febrero de 2026 por Consultores 21 a dos mil hogares venezolanos, en poblaciones urbanas y rurales, señala que, a pesar de los acontecimientos ocurridos el 3 de enero, muchos venezolanos contemplan aún la posibilidad de emigrar. La cifra aumenta en el caso de los jóvenes de entre 18 y 24 años. Según Suarez D’Addario, alrededor de cuatro de cada diez jóvenes (40 %) tienen intenciones de irse del país, de los cuales uno de cada tres contempla hacerlo este mismo año. El estudio cuenta con un margen de error de 2,24 % y un nivel de confianza del 95,5 %. Se realiza generalmente dos veces al año: en el primer trimestre y en el último.

Suarez D’Addario explicó que las decisiones de los venezolanos sobre quedarse en el país están polarizadas tras los acontecimientos del 3 de enero, con alrededor del 40 % para cada sector. Es preciso recordar que Venezuela representa el segundo mayor desplazamiento del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y que el reciente estudio realizado por Consultores 21 en Venezuela prevé una nueva ola migratoria.

Apuestan por países con políticas migratorias seguras

Alrededor del 40 % de los venezolanos tiene un familiar en el extranjero, aseguró Suarez D’Addario. La mayoría de los jóvenes con intenciones de migrar posee familiares fuera del país. El estudio incluyó una medición previa al 3 de enero, en la que ya se evidenciaba el deseo de emigrar de muchos ciudadanos.

Para el sociólogo, la decisión de los venezolanos de quedarse no depende de la esperanza de una mejora en el país. Entonces, ¿qué los hace permanecer? Suarez D’Addario señala que las políticas migratorias desfavorables en muchos de los países de acogida son uno de los factores que llevan a replantearse si emigrar o quedarse en el país.

Estados Unidos ya no representa un destino para la mayoría de los encuestados. Las políticas desfavorables para los migrantes, aplicadas por la administración de Donald Trump, son algunos de los motivos por los cuales no se considera un destino seguro. Los países cercanos a la región son la opción más viable para muchos, entre ellos Argentina y, entre los países europeos, España. Ambos cuentan con políticas migratorias favorables, lo que constituye un factor a evaluar por muchos venezolanos al momento de emigrar.

Vienen a tantear el terreno

Según Suarez D’Addario, para diciembre de 2025, el 5 % de la población venezolana que regresó al país lo hizo bajo el concepto de deportaciones. Las personas que visitaron el país durante estas fechas lo hicieron como un método exploratorio para evaluar la posibilidad de quedarse o emprender una segunda ola migratoria.

“(…) Ven a Venezuela como un trampolín, donde vienen, visitan a la familia y luego van a una segunda o hasta una tercera vuelta de migración”, amplió.

El sociólogo y gerente de proyectos de Consultores 21 agregó que las remesas cayeron a un promedio de 81 dólares al mes, lo que representa una quinta parte del gasto en los hogares venezolanos. Alrededor del 36 % de los hogares recibe remesas de forma frecuente y el 32 % lo hace de manera ocasional. Asimismo, señaló que, cuando las familias se dividen, es en las mujeres en quienes recae la mayor responsabilidad, ya que quedan a cargo del hogar.

Los venezolanos desean vivir en un país con garantías

Un informe reciente de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), publicado el 14 de abril, indicó que al menos un tercio de los venezolanos encuestados en América Latina y el Caribe retornaría a Venezuela si hay cambios económicos y sociopolíticos en el país. Tanto quienes desean irse como quienes quieren regresar apuestan por vivir en un país que garantice una mejor calidad de vida: servicios básicos, salud, estabilidad económica y la reconstrucción del mercado laboral.

Ambos polos manifiestan su deseo de reencontrarse con sus familias, a quienes muchos no ven desde hace años. Un año parece ser el plazo definitivo: en ese tiempo se espera el regreso de un tercio de la población y la despedida de otro tanto.

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