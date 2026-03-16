Â¿La vida vale un celular?

Hay tragedias que no solo enlutan a una familia: estremecen la conciencia de toda una sociedad. La noticia de que dos niÃ±os â€”porque no han llegado a la adolescencia, el mayor tiene 12; y, el otro, 11 aÃ±osâ€” hayan asesinado a su padre y a su madre respectivamente, en este principio de aÃ±o, tras ser castigados con la suspensiÃ³n del celular y la consola de videojuegos, es una de esas realidades que nos obligan a mirarnos en el espejo colectivo.

No se trata Ãºnicamente de dos crÃ­menes atroces: uno le disparÃ³ a su padre en la sien mientras dormÃ­a y el otro le dio un batazo en la cabeza a la mamÃ¡. Se trata de un sÃ­ntoma. Un sÃ­ntoma de algo que, silenciosamente, ha venido gestÃ¡ndose durante aÃ±os en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras conversaciones â€”o en la ausencia de ellasâ€”. Cuando la vida pierde valor frente a un objeto, cuando la frustraciÃ³n se transforma en violencia letal, algo esencial se ha resquebrajado en el tejido moral de la convivencia humana.

QuizÃ¡ lo mÃ¡s perturbador no sea solo el hecho en sÃ­, sino la frialdad con la que los niÃ±os habrÃ­an enfrentado las consecuencias de sus actos. Una frialdad que llevÃ³ a los jueces a tomar la difÃ­cil decisiÃ³n de procesarlos como adultos. Esa determinaciÃ³n, mÃ¡s allÃ¡ del debate jurÃ­dico que pueda suscitar, revela la magnitud del desconcierto social ante comportamientos que escapan a toda lÃ³gica emocional conocida.

Nos preguntamos entonces: Â¿en quÃ© momento dejamos de escuchar? Â¿CuÃ¡ndo sustituimos la formaciÃ³n del carÃ¡cter por la satisfacciÃ³n inmediata? Â¿En quÃ© instante permitimos que las pantallas se convirtieran en el principal interlocutor de la infancia?

Vivimos en una Ã©poca de avances extraordinarios y, paradÃ³jicamente, de profundas carencias afectivas. La tecnologÃ­a, que llegÃ³ para acercarnos, ha terminado muchas veces aislÃ¡ndonos. Los hogares, que deberÃ­an ser espacios de diÃ¡logo y contenciÃ³n, se transforman con frecuencia en territorios fragmentados donde cada quien habita su propio universo digital.

No se trata de demonizar a los padres, ni a los dispositivos, ni de idealizar un pasado que tampoco fue perfecto. Se trata de asumir la responsabilidad compartida de educar en lÃ­mites, en empatÃ­a, en tolerancia a la frustraciÃ³n. Valores que no se descargan ni se actualizan con un clic, sino que se cultivan con tiempo, presencia y coherencia.

La verdadera tragedia no es solo la pÃ©rdida irreparable de dos vidas. Es la evidencia dolorosa de que estamos fallando en enseÃ±ar a nuestros niÃ±os a vivir en sociedad, a reconocer el valor del otro, a comprender que la libertad no puede existir sin responsabilidad.

Tal vez este comienzo de aÃ±o nos deje una lecciÃ³n que no deberÃ­amos ignorar. Porque cuando la violencia brota desde la infancia, no es Ãºnicamente la justicia la que debe actuar: es la sociedad entera la que tiene que replantearse sus prioridades.

De lo contrario, seguiremos contando tragedia sin entender que, en el fondo, todas hablan de nosotros mismos.

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la lÃ­nea editorial de RunRun.es