Â¿La vida vale un celular?

Hay tragedias que no solo enlutan a una familia: estremecen la conciencia de toda una sociedad. La noticia de que dos niÃ±os â€”porque no han llegado a la adolescencia, el mayor tiene 12; y, el otro, 11 aÃ±osâ€” hayan asesinado a su padre y a su madre respectivamente, en este principio de aÃ±o, tras ser castigados con la suspensiÃ³n del celular y la consola de videojuegos, es una de esas realidades que nos obligan a mirarnos en el espejo colectivo.
No se trata Ãºnicamente de dos crÃmenes atroces: uno le disparÃ³ a su padre en la sien mientras dormÃa y el otro le dio un batazo en la cabeza a la mamÃ¡. Se trata de un sÃntoma. Un sÃntoma de algo que, silenciosamente, ha venido gestÃ¡ndose durante aÃ±os en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras conversaciones â€”o en la ausencia de ellasâ€”. Cuando la vida pierde valor frente a un objeto, cuando la frustraciÃ³n se transforma en violencia letal, algo esencial se ha resquebrajado en el tejido moral de la convivencia humana.
QuizÃ¡ lo mÃ¡s perturbador no sea solo el hecho en sÃ, sino la frialdad con la que los niÃ±os habrÃan enfrentado las consecuencias de sus actos. Una frialdad que llevÃ³ a los jueces a tomar la difÃcil decisiÃ³n de procesarlos como adultos. Esa determinaciÃ³n, mÃ¡s allÃ¡ del debate jurÃdico que pueda suscitar, revela la magnitud del desconcierto social ante comportamientos que escapan a toda lÃ³gica emocional conocida.
Nos preguntamos entonces: Â¿en quÃ© momento dejamos de escuchar? Â¿CuÃ¡ndo sustituimos la formaciÃ³n del carÃ¡cter por la satisfacciÃ³n inmediata? Â¿En quÃ© instante permitimos que las pantallas se convirtieran en el principal interlocutor de la infancia?
Vivimos en una Ã©poca de avances extraordinarios y, paradÃ³jicamente, de profundas carencias afectivas. La tecnologÃa, que llegÃ³ para acercarnos, ha terminado muchas veces aislÃ¡ndonos. Los hogares, que deberÃan ser espacios de diÃ¡logo y contenciÃ³n, se transforman con frecuencia en territorios fragmentados donde cada quien habita su propio universo digital.
No se trata de demonizar a los padres, ni a los dispositivos, ni de idealizar un pasado que tampoco fue perfecto. Se trata de asumir la responsabilidad compartida de educar en lÃmites, en empatÃa, en tolerancia a la frustraciÃ³n. Valores que no se descargan ni se actualizan con un clic, sino que se cultivan con tiempo, presencia y coherencia.
La verdadera tragedia no es solo la pÃ©rdida irreparable de dos vidas. Es la evidencia dolorosa de que estamos fallando en enseÃ±ar a nuestros niÃ±os a vivir en sociedad, a reconocer el valor del otro, a comprender que la libertad no puede existir sin responsabilidad.
Tal vez este comienzo de aÃ±o nos deje una lecciÃ³n que no deberÃamos ignorar. Porque cuando la violencia brota desde la infancia, no es Ãºnicamente la justicia la que debe actuar: es la sociedad entera la que tiene que replantearse sus prioridades.
De lo contrario, seguiremos contando tragedia sin entender que, en el fondo, todas hablan de nosotros mismos.
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