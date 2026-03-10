Â¿Tutorear o arrear para encauzar?

Para los agrÃ³nomos, tutorear es colocar una estaca amarrada a un Ã¡rbol reciÃ©n sembrado para que crezca derecho. En relaciÃ³n a una persona o grupo, se refiere a guiar y apoyar para que tome decisiones acertadas. Para poder tutorear a alguien con Ã©xito se requiere que tenga disposiciÃ³n para cambiar e implica un largo proceso de enseÃ±anza.

Arrear es estimular o empujar para arrancar o acelerar el paso, y aunque se usa generalmente para llevar el ganado a determinado sitio, tambiÃ©n se aplica coloquialmente a personas. No implica voluntad de moverse, solo obedece por la fuerza o por miedo, no por convicciÃ³n, demorando actuar lo mÃ¡s que puede. En el caso del G4, integrado por Delcy RodrÃ­gez, su hermano Jorge, Diosdado Cabello y Padrino LÃ³pez, Â¿vale la pena tutorearlos o deben arrearse para encauzar a Venezuela hacia la democracia?

Â¿En quÃ© ha cedido el G4?

Como no estÃ¡n agarrados a lazo, detectaron que el interÃ©s del presidente Trump es econÃ³mico y geopolÃ­tico. En consecuencia, Delcy y sus tres compinches se doblaron, dejaron de lado sus convicciones y prÃ©dicas polÃ­ticas y aceptaron recibir con sonrisas complacientes a altas personalidades, civiles y militares, de Estados Unidos, y reformar la Ley de Hidrocarburos casi hasta donde lo permite la ConstituciÃ³n.

Esa reforma, a pesar de sus fallas, es favorable tanto a Venezuela, como a las compaÃ±Ã­as petroleras y servicios conexos, especialmente a las estadounidenses que conocen el terreno. En el aspecto geopolÃ­tico, seguro que, por presiÃ³n de Marco Rubio, expulsaron a los equipos cubanos de paramÃ©dicos y entrenadores deportivos que realizaban una buena labor, asÃ­ como a quienes actuaban como espÃ­as, controlaban registros y notarÃ­as, y eran guardaespaldas de Maduro y quizÃ¡ de otros jerarcas.

Ahora IrÃ¡n no cuenta, Rusia estÃ¡ cada vez mÃ¡s desgastada por su invasiÃ³n a Ucrania y la resistencia encontrada, y a la dictadura cubana la tienen en caldo de Ã±ame.

Cedieron muy parcialmente al aprobar una Ley de AmnistÃ­a que es una farsa. Aunque ha permitido la excarcelaciÃ³n de muchos, otros permanecen en las ergÃ¡stulas del rÃ©gimen. Trump estÃ¡ satisfecho con Delcy RodrÃ­guez, pero Marco Rubio y la seÃ±ora Dogu deben arrearla, porque los venezolanos no percibimos cambios fundamentales y queremos democracia.

Â¿En quÃ© Ã¡reas se requiere arrear al G4?

Insistimos sin duda en la libertad de todos los presos polÃ­ticos y que el rÃ©gimen proporcione informaciÃ³n a los familiares de quienes siguen encerrados o desaparecidos, que de hecho tambiÃ©n estÃ¡n presos, asÃ­ como que los exiliados puedan regresar. En segundo tÃ©rmino, el desarme de los paramilitares apoyados por el rÃ©gimen y combatir a las guerrillas colombianas relacionadas con el trÃ¡fico de drogas, asÃ­ como enjuiciar a nuestros militares implicados en el trÃ¡fico de drogas y de oro. TambiÃ©n que cesen los encarcelamientos, y las invasiones, robos y destrucciÃ³n de viviendas de opositores como los recientes perpetrados en los hogares de Leopoldo LÃ³pez y su esposa Lilian, y sean devueltas las casas robadas a varios conocidos opositores.

Â¿En quÃ© Ã¡reas debe actuar la oposiciÃ³n?

Nos permitimos insistir en la necesidad de suspender el fuego amigo, disparado desde la cintura e injustamente en contra de opositores por cualquier diferencia de opiniÃ³n. En este sentido, pensamos que MarÃ­a Corina, con su gran liderazgo, tendrÃ­a una gran influencia en reducir esas descalificaciones. Otro punto importante es prepararnos para las elecciones. Que no nos agarren con las lÃ¡mparas apagadas.

En este sentido, el Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo, del que formamos parte, emitiÃ³ un comunicado que, entre otros puntos, exige a la autoridad gubernamental interina tutelada por el gobierno estadounidense que el Consejo Nacional Electoral abra el Registro Electoral, que, por ley, es permanente y continuo. En segundo lugar, debe establecerse un mecanismo que permita el registro y actualizaciÃ³n de datos de los venezolanos en el exterior inclusive si no existen sedes consulares, y los ajustes legales para permitir el voto por medios digitales. Estimamos que estas acciones de restituciÃ³n del derecho al voto de la diÃ¡spora deben ser asumidas por todos los factores polÃ­ticos y de la sociedad civil en Venezuela que aspiran a la reconciliaciÃ³n del paÃ­s y al retorno de la libertad y la democracia. Solicitamos tambiÃ©n el apoyo de las autoridades norteamericanas, para que cualquier plan de transiciÃ³n tenga en cuenta el derecho al voto de la diÃ¡spora como elemento medular. Ello serÃ¡ un hito fundamental en cualquier proceso electoral que conduzca a una transiciÃ³n verdadera en Venezuela para elegir presidente cuando se fije la fecha, que aspiramos a que sea lo antes posible.

Â¡No mÃ¡s prisioneros polÃ­ticos, ni exiliados!

