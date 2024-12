Opinión

Cantos geopolíticos de sirena

Alejandro Armas 06/12/2024

No se puede identificar a los Brics como una promesa de bloque de no alineados cuando sus miembros más influyentes son… Rusia y China

Hubo una época en la que los miembros de mayor jerarquía en la elite gobernante venezolana, en el poder desde 1999, eran viajeros frecuentes. Tiempos en los que gozaban de una reputación estupenda o cuanto menos decente en casi todos los rincones del orbe, en parte gracias a una magnánima chequera petrolera con alcance internacional. Hoy, luego de la supresión total de la democracia en el país, y con un Estado mucho más pobre, otro gallo canta. Son muy pocos los gobiernos democráticos dispuestos a recibirlos con brazos abiertos. Eso no quiere decir, desde luego, que la indisposición sea universal. Queda el mundo no democrático. Pero, por alguna razón, hasta las andanzas por esas coordenadas tampoco son muy numerosas.

De ahí el interés suscitado en octubre por la visita de ellos a Rusia, para participar en la cumbre de los Brics, el grupo de cooperación geopolítica y económica formado originalmente por el país huésped en esta ocasión, junto a China, Brasil, la India y Sudáfrica, a los que luego se añadieron otros miembros. El chavismo ha deseado ingresar al club desde hace mucho y vio en la reunión pasada una oportunidad. No lo consiguió, por razones que en su momento fueron harto discutidas. Sin embargo, el evento generó otros debates de interés en lo que queda de opinión pública venezolana interesado en política. Algunas de ellas, atemporales y ajenas al ciclo noticioso sobre la cumbre, ya concluido. Me permito por tanto abordar una de ellas.

Algunos de los participantes en las referidas conversaciones señalaron que Venezuela debía insistir en tratar de entrar al grupo de los Brics. Asumieron ese objetivo como una política de Estado, que debería estar más allá de la pugna entre el chavismo y la oposición. Entonces, según la línea argumental, si la oposición llegase al poder, tendría que mantener los intentos por meternos en el grupo.

El razonamiento al parecer está basado en la creencia de que la membresía fortalecería nuestra independencia y la procura de nuestros intereses nacionales, como parte del llamado “Sur Global” y marcando distancia con el bloque de democracias occidentales liderado por Estados Unidos y la Unión Europea. Argumentos que siempre han sido populares entre la elite gobernante y epígonos que han tratado de darle un barniz intelectual a su propaganda, pero que también resuena en otras corrientes de opinión sin simpatías por el oficialismo

Difiero, por varias razones. Para empezar, pienso que los Brics son, en el mejor de los casos, una alianza cuyas funcionalidad y relevancia han sido exageradas a más no poder por sus simpatizantes. En el peor de los casos son un potencial colectivo de Estados autoritarios enemistados con el Occidente desarrollado.

Para ambas posibilidades, las motivaciones de los impulsores del ingreso venezolano parecen estar ligadas a cierta inconformidad con el orden geopolítico posterior a la Guerra Fría y con la pretensión de universalizar el tipo de democracia que predomina en Europa y Norteamérica. Digamos que entre quienes avalan a los Brics pese a su falta de consistencia, la inconformidad es moderada. Entre los que hacen otro tanto esperando que el grupo se consolide como bloque antidemocrático, la inconformidad es extrema.

En ambos casos, hay la expectativa de que los Brics se vuelvan tanto o más influyentes que la OTAN o la UE. Eso no va a pasar. Los Brics no tienen los compromisos militares de la alianza trasatlántica. Ninguno de sus miembros tiene que sumarse a la defensa del otro en caso de agresión por un tercero. No son un nuevo Pacto de Varsovia (ni veo por qué demonios alguien con dos dedos de frente pudiera aspirar a que lo fuera, teniendo en cuenta que el bloque defensivo comunista durante fue uno en el cual sus miembros se agredían entre ellos, como ocurrió en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968).

Las diferencias marcadas entre sus integrantes en cuanto a intereses nacionales, formas de gobierno e idearios producidos por la cultura nacional, así como la distancia física, hacen muy difícil que los Brics se erijan como epicentros de coordinación geopolítica y económica en clave similar a la UE.

El mero concepto de “Sur Global” me resulta defectuoso. Una omisión torpe de las diferencias aludidas que supone que la insatisfacción con el orden posterior a la caída del Muro de Berlín basta para amalgamar a países latinoamericanos, africanos y asiáticos en un destino común. Mutatis mutandis, es como la falacia detrás del concepto de “gente de color”, tan usado por la izquierda posmoderna e identitaria estadounidense: que se puede ignorar las diferencias culturales entre afroamericanos e inmigrantes latinoamericanos y asiáticos y sus descendientes, y meter a todos estos segmentos demográficos en una categoría de ontología negativa (no ser de ascendencia completamente europea) en relación antagónica con los “otros” (las personas de ascendencia completamente europea).

Las diferencias siempre terminan manifestándose y disolviendo la amalgama grupal basada en el “no ser”. Quien no lo crea, que vea el relativamente buen desempeño de Donald Trump entre votantes de esas “minorías étnicas” en las recientes elecciones presidenciales norteamericanas, pese a la expectativa de algunos de sus detractores de que la “gente de color” votaría en bloque contra el racismo que le atribuyen en su totalidad a la base de apoyo del exmandatario y ahora futuro mandatario.

Estas son las flaquezas del grupo de los Brics que a mi juicio los inconformes moderados desconocen. El problema de la pretensión de los inconformes extremos es de otra índole. No es una falta de explicaciones convincentes, sino que su escenario preferido es claramente vicioso. No solo porque pertenecer a un club de gobiernos antidemocráticos implica aprobar un sinfín de prácticas cleptocráticas e inhumanamente represivas, sino además porque en ese caso el balance de poder entre los accionistas sería bastante lesivo para nuestra autonomía como Estado-nación.

Me explico. En un contexto de cuasi Guerra Fría entre Estados Unidos y la UE, por un lado, y Rusia y China, por el otro, no se puede identificar a los Brics como una promesa de bloque de no alineados cuando sus miembros más influyentes son… Rusia y China. Yo no diría que los Brics ya son una alianza anti-Occidente, pues varios de sus miembros tienen buenas relaciones con EE. UU. Pero Moscú y Pekín pudieran llevar el grupo a aquella dirección. Ya hay indicios de que está ocurriendo y de que eso incomoda a Brasil y a la India.

Obviamente la elite gobernante venezolana quiere que entremos para hacer de sigüí a los planes de Xi Jinping y Vladimir Putin, nos convenga o no a nosotros como nación. Pero incluso si Venezuela experimentara una transición política pronto, está en condiciones demasiado débiles como para meterse en esa asociación y llevar la contraria a sus miembros más fuertes si sus maniobras son lesivas para nuestros intereses nacionales. Si Brasil y la India, que son potencias regionales, solo pueden hacerlo tímidamente, ¿qué quedará para nosotros?

Pienso que a nuestro país lo que más le conviene es privilegiar buenas relaciones con las democracias del mundo, pero manteniendo nuestra independencia. No podemos ni debemos estar condicionados a lo que se decida en Washington y Bruselas, pero creer que para lograr tal cosa hay que arrimarse a Moscú y Pekín es absurdo. Tuvimos alguna vez una política exterior autónoma y en líneas generales decente. Podemos volver a tenerla. Para eso hay que conseguir primero un orden virtuoso en casa, claro está.

