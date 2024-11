Opinión

Trump: China deshoja la margarita

Ángel Montiel Parra 23/11/2024

La China de Xi Jinping deshoja la margarita sobre cómo se comportarán ante la segunda adminitración de Trump

@angelmontielp

Aunque el presidente de China Xi Jinping se vio cara a cara con el mandatario de Estados Unidos Joe Biden, lo “acordado” no vale nada. Se pierde como la sal en el agua. La razón es sencilla: Biden está saliendo y no tiene la potestad de establecer acuerdos con el gigante asiático que le permita al gobierno de Xi saber cómo son las futuras relaciones con la nueva administración estadounidense.

El gobierno chino navega en incógnita ante la amenaza del nuevo mandatario Donald Trump de imponer nuevos aranceles a las mercancías chinas, como ya lo hizo en el primer gobierno.

Pero más allá de que esto sea una realidad o especulación, lo cierto es que Pekín está analizando escenarios sobre cuáles podrían ser las políticas del gobierno trumpista hacia la República Popular China. Esto marcaría en el futuro las relaciones bilaterales y el comportamiento de la diplomacia china en el mundo.

La gran interrogante prevalece en el escenario chino, mientras que sigue avanzando su influencia en nuestra región con obras como el megapuerto Chancay, el primer puerto chino de Latinoamérica. Construido en Perú, con una inversión de 300 millones de dólares, este puerto pretende erigirse en una de las principales conexiones de China con el hemisferio occidental y que da un vasto impulso al creciente comercio de mercancías. Sin duda, un gran acierto que indudablemente se anota el gobierno chino.

Los chinos deshojan la margarita sobre cómo se comportarán ante Trump. ¿Se mantendrán firmes en su política? ¿doblarán las piernas o sencillamente estarán en una etapa intermedia de establecer acuerdos de amistad comercial? Quizás esta es la política que ha prevalecido y probablemente siga.

Y aunque el presidente Xi dijo en Lima que ellos no esperan cambios en la política exterior de Washington, es probable que sí ocurran a pesar de que Pekín insiste que es un amigo más no un aliado. Y, en el aspecto comercial, “socios, no rivales”.

Las relaciones entre las dos superpotencias estarán llenas de conflictos e incertidumbres. Será un reto para la nueva administración de Donald Trump mantener un diálogo franco ante los nuevos escenarios que se presentan en el mundo.

Más sobre este tema Trump, a la derecha de la derecha La China de Xi Jinping deshoja la margarita sobre cómo se comportarán ante la segunda…

angelmontielp@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es