La Olimpíada, María Corina, Edmundo y el equipo

Eddie A. Ramírez S. 13/08/2024

El lema olímpico “Más rápido, más alto y más fuerte”, popularizado en 1896, ampliado en 1921 con la importante palabra “juntos”, lo superó gradualmente María Corina, Edmundo y su equipo

Cuando se establecieron los juegos olímpicos en el 776 a. C., se acordó una tregua de tres meses entre las ciudades-estado de la antigua Grecia y los jueces eran honorables ciudadanos que decidían imparcialmente. Durante la reciente Olimpíada en París, en el mundo proliferan las guerras y abundan regímenes cuyos jueces desconocen la voluntad de los pueblos. En Venezuela no tuvimos una olimpíada, sino una competencia que es vital para sus habitantes. No fue equilibrada. Fue la confrontación entre civilización y barbarie. Vencimos muchos obstáculos, pero el maratón no ha terminado, aunque se impondrá la democracia sobre el golpe de Estado electoral. El lema “Más rápido, más alto y más fuerte”, popularizado en 1896, ampliado en 1921 con la importante palabra “juntos”, lo superó gradualmente María Corina, Edmundo y su equipo, con el apoyo de dirigentes de la Plataforma Unitaria.

María Corina y su equipo fueron más rápidos que Julien Alfred, la atleta de Santa Lucía, campeona de los 100 metros, al publicar las actas con asombrosa velocidad, relegando al mentiroso Elvis Amoroso, que llegó cuando la carrera había terminado.

María Corina Machado y su equipo superaron exitosamente en sus recorridos por el país los obstáculos colocados por Padrino López y los gobernadores maduristas. No fue como una carrera con vallas, sino una mucho más larga, superando ríos, mares, montañas, alcabalas y otros obstáculos. La atleta de Bahrein, Winfred Yavi, ganadora de los 3000 metros a campo traviesa, no les habría ganado.

María Corina y su equipo lograron superar la barrera colocada por Maduro a mayor altura que los 4,90 metros con los que ganó medalla de oro la estadounidense Nina Kennedy en el salto con garrocha.

María Corina y su equipo emularon en fuerza a la colombiana María Isabel Urrutia, ganadora de oro en levantamiento de pesas, al tener la fuerza del pueblo que permitió que Edmundo ganara y sea el presidente electo de los venezolanos.

María Corina, sin duda, fue la heroína de esta contienda y merece muchas medallas de oro. Por eso mencionamos a las medallistas femeninas, pero sobre todo jugó en equipo, con el apoyo de mujeres y hombres de todos los estratos sociales. Todos juntos, tal y como señala el nuevo lema de los Juegos Olímpicos. Participaron como lo hicieron las dos mujeres y los dos hombres del equipo de los Países Bajos que ganó el oro en el relevo mixto de 400 metros.

La persistencia de María Corina es parecida a la de la española Ruth Beitía, quien en salto alto llegó de 16 en la Olimpíada del 2004, de cuarta en 2008, de tercera en 2012 y por fin de oro en el 2016.

Fue reconfortante ver por televisión a los perdedores felicitar con abrazos y sonrisas a los ganadores. En Venezuela, también es reconfortante observar que antiguos colaboradores de Hugo Chávez solicitan a Lula, Petro y a López Obrador que “intercedan para que se acate la voluntad del pueblo expresada el 28J, y que ponga fin a la represión, y criminalización de la protesta”. El manifiesto lo firman compatriotas como Héctor Navarro, Rodrigo Cabezas, Antonia Muñoz, Nicmar Evans, Oly Millán, Gustavo Márquez, Juan Barreto, Florencio Porras y Vladimir Villegas, entre otros. Ellos entienden que la izquierda democrática tiene un espacio político en Venezuela, lo cual es conveniente.

El maratón no ha terminado, tendremos que resistir más que los ganadores Sifa Hassan, la neerlandesa de origen etíope, y que el etíope Tamirat Tola, pero lo lograremos. Maduro tendrá que irse a la ducha, con pitos y abucheos por ser mal perdedor. Tiene en contra a los venezolanos y a los gobiernos del mundo democrático.

Como (había) en botica

Felicitaciones a nuestros atletas que obtuvieron Diploma en París, reconocimiento a quienes se ubican entre los ocho mejores, lo cual es difícil entre tantos competidores que cuentan con mucho apoyo: el equipo masculino de espada, Raiber Rodríguez (lucha grecorromana), Rosa Rodríguez (lanzamiento de martillo), Yohandri Granado (TaeKwonDo 58 kilogramos), Anyelin Venegas (Halterofilia +59kg), Keydomar Vallenilla (Halterofilia +89Kg) y Naryury Pérez (Halterofilia +81Kg).

Según la ONG Provea, desde el 28 de julio 2024 han ocurrido 24 asesinatos por motivos políticos, perpetrados por los paramilitares de régimen, policías y guardias nacionales. Maduro reconoció que hay más de 2200 detenidos.

Continúa el régimen de terror, encarcelando a dirigentes como a María Oropeza, William Dávila, Américo De Grazia, Freddy Superlano y a cientos de ciudadanos por el solo hecho de expresar que Edmundo ganó.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

