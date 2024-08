Inicio

Brasil, Colombia y México: Es el CNE quien debe divulgar resultados

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

En un comunicado conjunto emitido este 8 de agosto los gobiernos de Brasil, Colombia y México hicieron un nuevo exhorto al Consejo Nacional Electoral para que divulgue los resultados de las presidenciales del 28 de julio.

Se especifica en el texto que los ministros de Relaciones Exteriores de esos tres países sostuvieron una reunión virtual el pasado 7 de agosto para abordar nuevamente la situación poselectoral en Venezuela.

Del comunicado se desprenden cuatro puntos de interés que resumimos acá.

El CNE debe divulgar los resultados, no el TSJ

Los tres gobiernos mencionados consideran “fundamental” la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosados por mesa de votación.

En el comunicado se hace mención al proceso que intentó el gobierno ante el Tribunal Supremo de Justicia para que certifique los polémicos resultados anunciados por el CNE.

“Al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TS)) en torno al proceso electoral, parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales”.

Piden verificación imparcial de resultados

Los gobiernos de Lula, López Obrador y Petro reafirmaron que es conveniente que se “permita la verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular”.

Organismos como el Centro Carter, único independiente al que se le permitió la observación electoral en Venezuela, siguen destacando las irregularidades del proceso. En declaraciones concedidas a la AFP a jefa de la misión internacional del Centro Carter, Jennie Lincoln, aseguró que no constató evidencia de hackeo al sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No hay evidencia de un ataque cibernético”, dijo Lincoln, quien debió abandonar el país por razones de seguridad después de que el Centro Carter divulgara el informe sobre los comicios presidenciales del pasado domingo 28 de julio.

Lincoln también declaro a esa agencia que el Centro Carter analizó los números disponibles de la elección junto a otras organizaciones y universidades y “confirma a Edmundo González Urrutia como el ganador con más del 60%” de los votos.

Por su parte Paige Alexander, directora ejecutiva del Centro Carter, cuestionó el porqué el CNE no ha difundido la información electoral que asegura, poseen desde el mismo día de la elección. Alexander remarcó que el CNE no ha compartido la información “porque no le ha dado la gana” e insistió en que ellos tienen en sus sistemas “los datos de la noche del 28 de julio”.

🇻🇪 | URGENTE Paige Alexander, Directora Ejecutiva del Centro Carter, acusa al CNE de Venezuela de no publicar las actas electorales que asegura poseen desde la noche del 28 de julio.

pic.twitter.com/mXhPesxT9M — UHN Plus (@UHN_Plus) August 8, 2024

Instan a respetar los DDHH

En el texto se instó a los actores políticos y sociales de Venezuela a ejercer la “máxima cautela y moderación” en manifestaciones y eventos públicos y se exhortó a las fuerzas de seguridad del país a garantizar “el pleno ejercicio de este derecho democrático dentro de los límites de la ley. El respeto a los Derechos Humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia”.

Ratificaron disposición a respaldar diálogo

Brasil, Colombia y México cerraron el comunicado precisando que continuarán las “conversaciones a alto nivel” y enfatizaron su convicción y confianza de que las soluciones a la situación actual «deben surgir de Venezuela».

Además, ratificaron que siguen dispuestos a a respaldar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de entendimientos «que contribuyan a la estabilidad política y a la democracia en el país».